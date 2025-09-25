Von der Idee bis zum Ergebnis: Effektive Prompt-Strategien für Ihren Social Media-Alltag

Ob für Ideenfindung, Recherche oder komplexe Projekte – besonders in der Social-Media-Arbeit entscheidet die Qualität Ihrer Prompts, wie gut KI-Chatbots Sie unterstützen können.

In diesem Webinar zeigt Ihnen Tom Noeding, Senior Consultant bei Social DNA, wie Sie klare und wirksame Prompts formulieren, KI gezielt steuern und Ergebnisse erhalten, die präzise, konsistent und kreativ sind.

Außerdem erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie erste Automatisierungsschritte Ihre Arbeit künftig ergänzen können.

Im Anschluss gibt Ihnen Niko Mentis von Meltwater einen Einblick, wie Social-Media-Teams unsere Lösung mit KI-Funktionen gezielt einsetzen können – von der Kampagnenplanung bis zur Erfolgsmessung.

Lernen Sie in diesem Webinar: