KI Content Creation: So hilft dir Künstliche Intelligenz

Die Content Erstellung mittels generativer KI hat das Content Marketing völlig auf den Kopf gestellt und Marketers neue Möglichkeiten eröffnet, sich im Wettbewerb um die spannendsten, relevantesten und meistbeachteten Inhalte zu behaupten und weiterzuentwickeln. Aber ganz von alleine geht es dann eben doch nicht – die Vorstellung, dass „Inhalte sich selbst erstellen“ können, ist ein Trugschluss. Um den größtmöglichen Nutzen aus KI Tools zu erzielen, ist ein hohes Maß an menschlicher Kreativität und Kompetenz gefragt.

Content Creation mittels KI erfordert mehr als nur Recherchen und die richtigen Prompts. Die Ergebnisse sind selten perfekt. Sie müssen oft umfassend bearbeitet werden, um den Ton und den Stil der Marke zu treffen und die Erwartungen des Publikums zu erfüllen.

Darüber hinaus muss sich der Inhalt deutlich von anderem KI-generierten Content zu ähnlichen Themen unterscheiden. Andernfalls klingen alle Inhalte irgendwann gleich, wodurch die Botschaft abgewertet und die Differenzierung erschwert wird.

Damit generative KI Tools den größtmöglichen Nutzen für die Content Erstellung erbringen, ist es wichtig zu wissen, wo die Stärken der einzelnen Lösungen liegen, welche Defizite sie aufweisen und wie sie in Kombination mit menschlichem Fachwissen zu Höchstleistungen auflaufen.

Sehen wir uns also an, welchen Wert die generative KI Content Creation bietet und mit welchen Tools du eine neue Ära der digitalen Kreativität einläuten kannst.

Inhalt:

Was ist Generative KI in der Content Erstellung?

Die generative KI für die Content Erstellung verwendet Algorithmen und natürlichsprachliche Aufforderungen (Prompts), um Texte, Bilder, Audios und Videos entsprechend der Prompts zu erstellen. Die Nutzer geben ihre Anfrage in ein generatives KI Tool ein (ChatGPT ist eines von vielen Beispielen) und erhalten Content, der ihrer Anfrage entspricht.

Generative KI und Content Creation gehen heutzutage immer häufiger Hand in Hand. Marketer und PR-Verantwortliche setzen generative KI Tools für eine Vielzahl von Aktivitäten ein, unter anderem für die Erstellung von:

Blogbeiträge

Social Media Bildunterschriften

Betreffzeilen und Texte für E-Mails

FAQs und Wissensdatenbanken

Videoclips

Statische Bilder

Text-to-Speech Begleitkommentare

Pressemeldungen

Verfassen von Überschriften

Erstellung von Zielgruppen-Personas

Inhaltszusammenfassungen

Meeting-Transkripte

Es gibt unzählige Möglichkeiten, durch die Content Erstellung mit generativer KI Content Marketing Aufgaben schneller, einfacher und effektiver zu erledigen.

Tipp: Wie nutzt Meltwater Künstliche Intelligenz? Erfahre mehr über die Funktionsweise und Nutzung von KI bei Meltwater.

Hauptvorteile der KI bei der Content Creation

1. Zeitersparnis

Der Einsatz von KI bei der Erstellung von Inhalten spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern ermöglicht auch eine schnellere Reaktion auf aktuelle Trends.

Während die manuelle Content Produktion oft mit langwierigen Recherchen und großem Aufwand verbunden ist, kann die KI in Sekundenschnelle riesige Datenmengen analysieren und relevante Inhalte vorschlagen. So lassen sich beispielsweise Social Media Trends in Echtzeit erkennen und sofort in die Content Strategie integrieren.

Zudem sind KI Content Marketing Tools immer verfügbar (selbst in der Mittagspause, nach Büroschluss, an Wochenenden und an Feiertagen) und stets bereit für ein Brainstorming – ohne Kaffee als Muntermacher!

Tipp: Erfahre in unseren Blogartikeln Die beste Bilderkennungssoftware und 137 besten KI Tools für die PR und Die 12 besten KI Kommunikationstools mehr über die vielen verfügbaren KI Tools.

2. Personalisierung im großen Stil

Eine der herausragenden Eigenschaften der generativen KI ist ihre Fähigkeit, Publikumsdaten zu analysieren und daraus personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppen zu erstellen. Durch die Auswertung des Nutzerverhaltens erkennt sie Muster und Vorlieben, anhand derer Unternehmen gezielt auf individuelle Interessen eingehen können.

So können maßgeschneiderte Marketingkampagnen, Produktempfehlungen und sogar personalisierte E-Mail-Newsletter entwickelt werden, die jeden einzelnen Kontakt direkt ansprechen. Auf diese Weise wird nicht nur die Relevanz der Inhalte erhöht, sondern auch die Effizienz und Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen deutlich verbessert.

Tipp: Wenn du wissen willst, wie du dein Marketing im großen Stil personalisieren kannst, lade dir unseren kostenlosen Guide Skalieren durch Personalisierung herunter!

3. Brainstorming und Recherche

KI vereinfacht den kreativen Prozess durch Unterstützung beim Brainstorming und Zeitersparnis bei der Recherche. Statt in aufwändiger Arbeit verschiedene Quellen zu durchsuchen, kann KI in Sekundenschnelle relevante Informationen zusammentragen, Trends analysieren und neue Perspektiven aufzeigen. Sie hilft mit Ideen und Inspirationen, kreative Blockaden zu überwinden – sei es durch Themenvorschläge, alternative Formulierungen oder die Zusammenfassung komplexer Inhalte. So bleibt mehr Zeit für die strategische Ausarbeitung und Feinabstimmung von Ideen.

Die tiefgreifende Data Analytics durch KI bietet wertvolle Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten. Sie ermöglicht eine präzisere Zielgruppenansprache und eine bessere Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse der Nutzer.

KI kann riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen wie Social Media, Suchanfragen und Nutzerverhalten analysieren, um Muster und Trends zu erkennen. Diese Erkenntnisse helfen bei der Entwicklung von Inhalten, die nicht nur relevant, sondern auch hochgradig personalisiert sind. Durch die gezielte Auswertung von Nutzerpräferenzen und Interaktionen können Inhalte optimiert und die Nutzerbindung erhöht werden, was wiederum zu einer effektiveren und nachhaltigeren Content Strategie führt.

5. Einheitlicher Ton und Stil bei der Textbearbeitung

KI kann eine konsistente Tonalität und einen einheitlichen Stil gewährleisten und somit eine Schlüsselrolle bei der Textbearbeitung spielen. Gerade bei großen Mengen an Inhalten oder in Teams, die an verschiedenen Teilen eines Projekts arbeiten, kann es schwierig sein, den gleichen Sprachstil durchgehend beizubehalten.

KI-gestützte Tools erkennen und berücksichtigen den gewünschten Tone of Voice – ob formell, informell, freundlich oder professionell – und passen den Text entsprechend an. So wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation eine harmonische und markenkonforme Sprache spricht, was für die Brand Awareness und die Glaubwürdigkeit der Marke besonders wichtig ist.

6. Komplettes Multimedia Content Marketing

KI vereinfacht durch die perfekte Abstimmung von Text, Bild, Video und Audio das multimediale Content Marketing. KI Tools erstellen nicht nur im Handumdrehen Texte, sondern können auch Bilder bearbeiten, Videos schneiden und Tonaufnahmen optimieren. Das Ergebnis: harmonischer Content, der über verschiedene Formate hinweg nahtlos zusammenspielt.

7. Schaffung interaktiver Inhalte

KI ermöglicht die Erstellung interaktiver Anwendungen wie Chatbots und virtuelle Assistenten, die in Echtzeit mit den Nutzern kommunizieren. Diese Tools reagieren unmittelbar auf Anfragen, geben personalisierte Empfehlungen und begleiten die Nutzer durch verschiedene Prozesse - nahtlos und dialogorientiert.

Während Chatbots rund um die Uhr Fragen beantworten und Probleme lösen, helfen virtuelle Assistenten bei der Navigation auf Websites oder beim Abschluss von Transaktionen. Mit solchen interaktiven Elementen verbessern Unternehmen die User Experience, stärken die Kundenbindung und schaffen ein dynamischeres, personalisiertes Erlebnis.

8. Nutzung spezieller Fähigkeiten

Die Erstellung hochwertiger Inhalte erfordert spezielle Fähigkeiten – vom Verfassen von Texten über die Videobearbeitung bis hin zur Suchmaschinenoptimierung. Dank generativer KI werden diese Skills immer zugänglicher.

KI-gestützte Video-Editoren können beispielsweise Filmmaterial automatisch bearbeiten, Schnitte vorschlagen, Übergänge hinzufügen und Voice-over-Kommentare generieren. Sie geben Creators, selbst denjenigen mit wenig oder gar keiner Erfahrung, die Möglichkeit zur Erstellung hochwertiger Videoinhalte mit minimalem Aufwand.

9. Kosteneinsparung

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Optimierung von Prozessen lassen sich mit KI die Kosten für die Content Creation erheblich senken.

KI übernimmt zeitaufwändige Aufgaben wie das Verfassen von Artikeln, die Optimierung von Beiträgen und die Datenanalyse, damit sich die Teams auf Bereiche konzentrieren können, in denen menschliche Kreativität und Expertise entscheidend sind, wie die Entwicklung von Strategien, die feinabstimmung von Texten und die Lösung komplexer Probleme.

Diese Effizienz ermöglicht es selbst kleineren Unternehmen, die weder über große Teams noch über weitreichende Ressourcen verfügen, mit den Entwicklungen Schritt zu halten und ihren Kunden qualitativ hochwertige Kommunikation bereitzustellen.

10. Testen von Features

KI ermöglicht es Unternehmen, Funktionen und Content-Strategien durch datengestützte Einblicke und Simulationen effizient zu testen.

Mit KI Tools lassen sich in kurzer Zeit Tests durchführen und Nutzerreaktionen auf verschiedene Arten von Inhalten, Designs oder Funktionen analysieren. Dieser schnelle Testprozess hilft herauszufinden, was bei der Zielgruppe am besten ankommt, minimiert das Risiko kostspieliger Fehler und ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung der Inhalte in Echtzeit.

KI ermöglicht zudem skalierbares A/B-Testing, damit datenbasierte Entscheidungen getroffen und Inhalte kontinuierlich verbessert werden können. Durch die verkürzte Feedbackschleife bleibt das Unternehmen agil, kann schnell auf Präferenzen reagieren und so letztlich die Nutzererfahrung verbessern.

Helfer und nicht Ersatz

Der Prozess der Content Creation mit KI ist allerdings kein kompletter Selbstläufer. Zwar kann KI erste Entwürfe und Inhalte generieren, doch das bedeutet nicht automatisch eine Zeitersparnis – insbesondere dann nicht, wenn die Ergebnisse umfangreiche Nachbearbeitung erfordern.

Stil, Tonalität und inhaltliche Feinheiten müssen oft manuell angepasst werden, um den Qualitätsstandards und der Markenidentität zu entsprechen. Zudem ist menschliches Feingefühl gefragt, um sicherzustellen, dass die Inhalte nicht nur faktisch korrekt, sondern auch kreativ, ansprechend und zielgruppengerecht sind.

KI ist ein leistungsstarkes Tool, ersetzt aber nicht die strategische und redaktionelle Arbeit eines erfahrenen Teams.

Es muss also Zeit eingeplant werden für:

Überprüfung der Fakten

Korrekturlesen

SEO-Optimierung

Hinzufügen von internen und externen Links

Anpassung an den Ton und Stil der Marke

Sicherstellung des Leseflusses

Überprüfung der Qualität der Inhalte (und Korrektur, wenn sie nicht den Anforderungen entsprechen)

Wenn die Zeitersparnis oberste Priorität hat, ist KI nicht für alle Arten der Content Erstellung geeignet. Du musst die Stärken und Schwächen der verschiedenen KI Tools kennen, damit du die richtigen Aufgaben an das richtige Tool delegieren (oder im Zweifelsfall selbst erledigen) kannst.

Die Wahl der richtigen KI Tools für die Content Erstellung hat großen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse und die Nutzererfahrung. Da ständig neue Tools auf den Markt kommen und die Auswahl immer komplexer wird, haben wir eine Liste unserer Favoriten zusammengestellt, um dir die Entscheidung zu erleichtern.

ChatGPT

ChatGPT zählt zu den Pionieren der generativen KI in der Content Erstellung und bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Texte zu erstellen. Ob Artikel, Pressemitteilungen oder andere textbasierte Inhalte – das Tool liefert in Sekundenschnelle Ergebnisse. Gebe einfach das gewünschte Thema oder die Anforderungen ein und ChatGPT generiert den passenden Content. Zudem lassen sich Dateien hochladen, um Chatbots oder Wissensdatenbanken zu erstellen.

Die aktualisierte Version von ChatGPT bietet Zugriff auf DALL-E, ein KI Tool zur Bilderstellung mittels natürlicher Sprache. Nutzer können Kunststile oder bestimmte Details vorgeben und erhalten so einzigartige Bilder für ihre Marketingkampagnen (Archivfotos ade!).

Ein Hinweis zur Texterstellung: ChatGPT neigt zu einem wortreichen Schreibstil und die Inhalte sind nicht immer völlig neu. Deshalb ist es ratsam, die generierten Texte zu überarbeiten oder lediglich als Inspiration zu nutzen. Vor der Veröffentlichung sollte die finale Version zudem mit einem Plagiatsdetektor geprüft werden.

Meltwater

Erfolgreiches Content Marketing setzt voraus, dass man sein Publikum genau kennt und auf authentische Weise ansprechen kann. Dieser Prozess ist oft komplex und umfasst zahlreiche Aspekte - von der Beobachtung aktueller Trendthemen bis hin zur Analyse der Meinungen und Ansichten des Publikums zu diesen Themen.

Meltwater liefert leicht verständliche, datenbasierte Insights und erspart dir damit das Rätselraten. Die KI-gesteuerte Plattform vereint Medienbeobachtung, Social Media Management, Consumer Intelligence und Social Listening, damit du immer und überall auf dem Laufenden bist.

Analysiere Zielgruppensegmente, vergleiche deine Marke mit den Mitbewerbern und beteilige dich an wichtigen Unterhaltungen.

Erhalte auf Abruf unzählige Insights (nicht nur bloße Zahlen), damit du deine Content Strategie an diese Erkenntnisse anpassen kannst.

Darüber hinaus bietet die Meltwater Suite KI Funktionen wie unseren KI PR Assistenten, der dir dabei hilft, wirkungsvolle Medien-Pitches und Pressemitteilungen viel schneller zu verfassen.

Möchtest du Meltwater im Einsatz sehen? Fülle das Formular am Ende dieses Artikels auf und einer unserer Produktexperten stellt dir das Tool in einer Demo vor!

Jasper

Jasper ist ideal für das Marketing. Durch die Nutzung von Large Language Models liegt Jaspers besonderer Vorteil in seiner Fähigkeit, euren Tone of Voice und Stil zu erlernen. Dadurch kann die generative KI Inhalte erstellen, die perfekt zu eurem Tonfall passen.

Das Tool eignet sich für alle Arten des Content Marketings, einschließlich Blog-Beiträgen, E-Mails, Social Media Posts und Landing Pages. Es lernt euren Schreibstil und hilft euch damit, Marketingkampagnen von A bis Z schneller umzusetzen.

Beautiful.ai

Mit Beautiful.ai kann jeder Nutzer schnell und mühelos Diashows und Präsentationen erstellen. Beautiful bietet mehr als nur eine Reihe von ansprechenden Vorlagen. Es kann Zitate hinzufügen, visuelle Elemente wie Diagramme oder Grafiken erstellen und ergänzende Inhalte generieren.

Beautiful spart wertvolle Zeit bei der Formatierung und visuellen Gestaltung von Slides und ermöglicht es dir, professionelle Präsentationen mit einem Bruchteil des üblichen Aufwands zu erstellen. Darüber hinaus merkt sich Beautiful die Farben und Stile eurer Marke, damit die Erstellung von Präsentationen beim nächsten Mal noch einfacher ist.

Fireflies.ai

In deinen Meeting-Aufzeichnungen sind Unmengen an Daten verborgen, die sich mit einfachen Zugriffsmöglichkeiten in nützliche Insights verwandeln lassen. Genau hier liegt die Stärke von Fireflies.ai: Das Tool kann Sprachaufnahmen transkribieren, zusammenfassen und analysieren. Du musst dir also nicht mehr die gesamten Aufzeichnungen anhören, um zu den wichtigen Informationen zu gelangen.

Ein weiteres Feature von Fireflies.ai ist die Möglichkeit, Notizen durchsuchbar zu machen, falls einmal bestimmte Informationen benötigt werden. Wie ein persönlicher Assistent erstellt die Plattform Notizen in Echtzeit oder per Datei-Upload (oder sogar in persönlichen Besprechungen!) und bereitet die Inhalte entsprechend auf.

Lavender

Lavender ist ein persönlicher E-Mail-Coach, der deine E-Mails optimiert, damit sie mit größerer Wahrscheinlichkeit geöffnet und angeklickt werden. Ursprünglich für Vertriebsteams entwickelt, hilft Lavender bei der Verbesserung der Formulierung, der Personalisierung und der Behebung von Problemen, die deinen Absenderscore beeinträchtigen könnten. Somit können auch Marketing- und PR-Mitarbeiter von diesem Tool profitieren.

Synthesia

Synthesia ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der KI Videoerstellung und wandelt deine Textinhalte (wie Blogbeiträge oder Artikel) in Videos um. Du kannst einen KI Avatar und eine KI Stimme auswählen (oder deine eigenen hochladen) und die Plattform kümmert sich um den Rest. Ruckzuck sind deine Inhalte als Video verfügbar und erreichen ein noch größeres Publikum.

Diese Content Creation KI Videoplattform spart enorm viel Zeit und für die Nutzung sind keine umfangreichen Bearbeitungs- oder Fachkenntnisse erforderlich. Zudem kann sie deine Aufnahmen in 140 Sprachen übersetzen, um die Reichweite noch zusätzlich zu vergrößern.

Ethische und verantwortungsvolle Nutzung der generativen KI

Die Erstellung von Inhalten mit generativer KI hat immer noch einen Hauch von Wildem Westen: Sie scheint zuweilen gesetzlos und unberechenbar. Die Sicherheit und Ethik in der KI entwickeln sich ständig weiter und weil Unternehmen immer neue Möglichkeiten finden, diese Technologie zu nutzen, wird dies auch in Zukunft so bleiben.

So faszinierend die Möglichkeiten der KI auch sind, ist es wichtig, die folgenden ethischen Grundsätze zu beachten, um einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie sicherzustellen.

Sei transparent, wenn du KI in deinen Inhalten verwendest . Irreführung kann das Vertrauen in eure Marke beeinträchtigen.

. Irreführung kann das Vertrauen in eure Marke beeinträchtigen. Achte darauf, mögliche Voreingenommenheit zu erkennen und zu vermeiden , da KI-generierte Antworten verzerrt sein können. Überprüfe und bearbeite die Ergebnisse, wenn nötig.

, da KI-generierte Antworten verzerrt sein können. Überprüfe und bearbeite die Ergebnisse, wenn nötig. Übernimm die Verantwortung für Fehler. Wenn ein KI Tool einen Fehler macht – sei es aufgrund von falschen Fakten, ungeeigneten Empfehlungen oder unangemessenen Inhalten – liegt es in der Verantwortung des Marketers, diesen zu beheben.

– sei es aufgrund von falschen Fakten, ungeeigneten Empfehlungen oder unangemessenen Inhalten – liegt es in der Verantwortung des Marketers, diesen zu beheben. Lege den Fokus auf Qualität statt Quantität. KI kann die Content Erstellung beschleunigen, aber vermeide eine Überproduktion, bei der die Qualität auf der Strecke bleibt.

Meltwater: Neue Horizonte der Kreativität

Die datengestützte Marketing und PR Suite von Meltwater wird durch generative KI ergänzt, damit du mit weniger Aufwand intelligenter arbeiten kannst. KI Analysen helfen dir, dein Publikum, die von ihm genutzten Medien und seine Prioritäten besser zu verstehen, sodass du es auf authentische Weise ansprechen kannst.

Fülle das Formular aus, um eine Demo zu vereinbaren und mehr zu erfahren.