Mehr Einblicke für Ihr gesamtes Unternehmen

Dank der Integration in Microsoft Teams erhält Ihr gesamtes Unternehmen schnellen Zugang zu relevanten Marken- und Kommunikationsdaten. Denn auch fachfremde Kollegen können Anfragen an Meltwater Copilot stellen und erhalten leicht verständliche Antworten.

So kommen alle im Unternehmen schneller an die Insights, die sie für fundierte Entscheidungen brauchen. Und das direkt in den Tools, die sie ohnehin täglich nutzen.