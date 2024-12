Threads ist eine eigenständige Messaging-App, die von Instagram, einem Tochterunternehmen von Meta, entwickelt wurde. Im Jahr 2023 hat Threads die ChatGPT App als am häufigsten heruntergeladene App abgelöst. Bereits in den ersten zwei Wochen nach ihrer Einführung erreichte die App 150 Millionen Downloads und verzeichnet wöchentlich bis zu 100 Millionen aktive Nutzer. Diese relativ neue Plattform ist zweifellos ein Schwergewicht im Social Media Umfeld und es lohnt sich zu erfahren, wie ihr sie als Unternehmen nutzen könnt.

Im Vergleich zu Facebook und Instagram (die jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer haben) hat Instagram Threads noch viel Boden gutzumachen. Dennoch können Unternehmen bereits jetzt von einigen interessanten Funktionen profitieren. Und da alle drei Plattformen zum selben Konzern gehören, darf man in den kommenden Jahren auf viele Neuerungen gespannt sein.

Sehen wir uns also an, welche Rolle Instagram Threads im Social Media Ökosystem spielt und wie Unternehmen die Plattform nutzen können, um ihre Präsenz, ihr Markenimage und ihren Umsatz zu steigern.

Inhalt

Was ist Instagram Threads?

Mit Threads hat Meta eine Social Media Plattform auf den Markt gebracht, die als Konkurrenzprodukt zu X/Twitter konzipiert ist. Die von Instagram entwickelte Text-Sharing-App ermöglicht es Nutzern, Text-Updates zu posten, an Unterhaltungen teilzunehmen und sich die veröffentlichten Inhalte anderer Nutzer anzusehen.

Die App kann auf Android- oder iOS-Geräte heruntergeladen und über das Instagram Login genutzt werden.

Was sind die einzigartigen Funktionen von Instagram Threads?

Threads wurde als direktes Konkurrenzprodukt zu X/Twitter, einer Microblogging-Plattform für prägnante, unterhaltsame Kommentare und kurzen Content, entwickelt.

Trotz der Ähnlichkeiten zu X/Twitter bietet Meta Threads eine Reihe einzigartiger Funktionen, die bisher mehr als 137 Millionen Nutzer angezogen haben:

Textbeiträge mit bis zu 500 Zeichen (zum Vergleich: X/Twitter erlaubt maximal 280 Zeichen)

Videos mit einer Länge von bis zu 5 Minuten

Option, denselben Accounts zu folgen, denen auch auf Instagram gefolgt wird

Ein Feed mit Inhalten der gefolgten Accounts und empfohlenem Content

Algorithmus-gesteuert, anstatt die neuesten Inhalte zuerst anzuzeigen

Möglichkeit, Accounts „stummzuschalten“, anstatt ihnen nicht mehr zu folgen oder sie zu blockieren

Datenschutzeinstellungen, um zu steuern, wer einen erwähnen darf

Auswahl der Account, die auf Beiträge reagieren, bzw. Beiträge kommentieren dürfen

Option zur Benachrichtigung bei Überschreitung einer bestimmten Browse-Dauer, um die Bildschirmzeit zu kontrollieren

Diese Funktionen weichen deutlich von denen der X/Twitter Plattform ab. Wie auch bei anderen Social Media Plattformen ist davon auszugehen, dass basierend auf dem Nutzerfeedback und Nutzungsmustern ständig neue Funktionen entwickelt werden.

Wann wurde Threads eingeführt?

Threads wurde offiziell am 5. Juli 2023 in einem Großteil der Märkte eingeführt. Eine der Ausnahmen war die EU, in der Meta die App aufgrund neuer digitaler Gesetze zunächst blockierte.

Die Markteinführung in Europa erfolgte rund sechs Monate später, am 13. Dezember 2023.

Instagram Threads legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz, um eine sichere Plattform für den Austausch zwischen Nutzern zu bieten. Im Vergleich zu anderen Apps bietet Threads Funktionen wie eine genaue Kontrolle über die Zielgruppe, Optionen zum Blockieren oder Melden unangemessener Inhalte und Tools zur Vermeidung von Spam. Deine Privatsphäre wird durch Verschlüsselung und die Möglichkeit, vertrauliche Inhalte oder Kommentare zu moderieren, geschützt.

Wer nutzt Instagram Threads?

Nahezu 100 Millionen Instagram Threads Nutzer melden sich mindestens einmal im Monat an und nutzen die App. Unter ihnen befinden sich auch Prominente mit einer großen Fangemeinde wie Neymar, Selena Gomez und Mr. Beast.

# Threads Accounts # Anzahl Threads Follower 1 Neymar 10.1 Mio 2 Selena Gomez 9.6 Mio 3 Kylie Jenner 8.1 Mio 4 Kim Kardashian 7.1 Mio 5 Mr. Beast 5.8 Mio 6 Jennifer Lopez 5.5 Mio 7 Shakira 5.4 Mio 8 Will Smith 5.1 Mio 9 Chris Hemsworth 4.8 Mio 10 Chloe Kardashian 4.7 Mio

Threads ist jedoch nicht nur für bekannte Namen gedacht. Auch Unternehmen und individuelle Nutzer können die App verwenden, Accounts folgen und eigene Inhalte posten.

Marken wie Glossier, Target, Starbucks und Spotify nutzen die App für ihre Marketingkampagnen. Aber auch hier gilt: Um die App erfolgreich zu nutzen, muss man keinen weltweit bekannten Namen haben.

Wie ging es mit Threads nach dem Launch weiter?

Die Fans standen anfangs Schlange, um bei Instagram Threads mitzumischen. Die Website verzeichnete innerhalb der ersten Stunde eine Million Anmeldungen und verdoppelte ihre Nutzerzahl innerhalb der nächsten Stunde.

Doch die tägliche Aktivität hat deutlich abgenommen – um bis zu 79 % gegenüber der Zeit unmittelbar nach dem Start. Und die App kämpft mit der Gewinnung neuer Nutzer.

Was ist also mit Threads passiert?

Eine mögliche Antwort ist, dass die Nutzer schlichtweg nicht wissen, wie und wofür sie die App nutzen sollen. Sie sind unsicher, was sie posten sollen und welche Art von Inhalten hier auf Begeisterung stößt.

Da Threads direkt mit Instagram verknüpft ist, kann es für die Nutzer schwierig sein, den Sprung von visuell inspirierenden Fotos und Videos zu textbasierten Beiträgen zu vollziehen.

Darüber hinaus herrscht Unklarheit über den Zweck von Threads, abgesehen von seiner Funktion als Alternative zu X/Twitter. Dies ist ein entscheidender Aspekt, der über Erfolg oder Misserfolg einer neuen Social Media Plattform entscheidet. Nutzer und Inhalte allein garantieren noch lange keine dauerhafte Existenz. Eine Plattform muss ein klares Ziel verfolgen, um dynamisch, nützlich und wertvoll zu sein und es für die Nutzer lohnenswert zu machen, Zeit auf ihr zu verbringen.

Obwohl die Aktivitäten und Nutzerzahlen stagnieren, sieht Mark Zuckerberg, CEO von Meta, die Zukunft von Threads optimistisch. Auf Wunsch der Nutzer hat das Unternehmen Funktionen wie eine Suchoption und einen Mention-Button integriert, mit dem man andere Personen, Marken und Unternehmen ganz einfach in seinen Beiträgen erwähnen kann. Im Dezember 2023 wurde zudem eine Tagging-Funktion, vergleichbar mit Hashtags, eingeführt.

Tipp: Die richtigen Social Media Management Tools helfen dir, bei der Umsetzung deiner Social Media- und Content Marketing-Strategie Fahrtwind aufzunehmen und gleichzeitig auf Kurs zu bleiben.

Meta Threads vs. Instagram

Meta Threads ist ein Teil von Instagram, wurde vom gleichen Team entwickelt und ist nur für Nutzer von Instagram zugänglich.

Threads wird als Textversion von Instagram vermarktet, obwohl es eher wie ein Klon von X/Twitter aussieht. Aber beide Apps bieten mehr als nur Unterhaltungen in Text- oder Bildform.

Hier eine Gegenüberstellung:

Meta Threads Instagram Schwerpunkt auf Text, mit Foto- und Videofunktionen Schwerpunkt auf Fotos und Videos, mit textbasierten Bildunterschriften und Hashtags Die Inhalte sind weitgehend unpersonalisiert Mehr Anpassungsmöglichkeiten bezüglich der angezeigten Inhalte Weniger Funktionen oder Inhaltstypen Bietet zahlreiche Funktionen wie Instagram Stories und Instagram Reels Instagram Stories and Instagram Reels

Behalte im Hinterkopf, dass Threads nicht als Alternative zu Instagram entwickelt wurde. Vielmehr geht es darum, den Instagram Nutzern eine weitere Möglichkeit zu bieten, Interaktionen mit und Verbindungen zu einem Publikum herzustellen.

Facebook, eines der Urgesteine der sozialen Medien, dominiert mit mehr als 2 Milliarden aktiven Nutzern pro Tag nach wie vor die sozialen Sphären. Der Name hat einen hohen Wiedererkennungswert, was Threads von vornherein Glaubwürdigkeit und eine solide Basis für Erfolg verleiht.

Doch abgesehen vom gemeinsamen Mutterunternehmen gibt es zwischen Facebook und Threads kaum Gemeinsamkeiten.

Die beiden Plattformen haben ganz unterschiedliche Zielgruppen, Funktionen und Benutzeroberflächen. Auch die Art und Weise, wie Nutzer sich mit den Plattformen auseinandersetzen, weichen stark voneinander ab. Und im Gegensatz zu Facebook, das über eine beeindruckende Reihe von Business-Tools verfügt, bietet die Threads App nur sehr wenige Möglichkeiten zur Durchführung von Marketingkampagnen.

Der Grund dafür ist, dass Meta sie bislang noch nicht monetarisiert hat – die Betonung liegt auf bislang. Das Unternehmen strebt zunächst eine stärkere Etablierung der Plattform an.

Es gibt noch einen weiteren einzigartigen Verbindungspunkt zwischen Facebook und Threads: Meta nutzt Facebook, um die Threads Plattform zu promoten – ein Schritt, der von vielen Nutzern als umstritten angesehen wird.

Meta teilt die Threads Inhalte auf Facebook. Ohne die Möglichkeit, dies abzulehnen, werden die Threads-Beiträge der Nutzer auf Facebook angezeigt, um das Wachstum der Plattform voranzutreiben.

Tipp: Werfe einen Blick auf die wichtigsten Social Media Statistiken für Deutschland und erhalte einen tieferen Einblick in die Nutzung der verschiedenen Plattformen.

Wie können Unternehmen Instagram Threads nutzen?

An die meisten neuen Social Media Plattformen muss man sich erst einmal herantasten. Doch weil Threads als Klon von X/Twitter entwickelt wurde, gibt es einige bereits getestete und optimierte Funktionen.

Wenn ihr als Unternehmen bereits auf Instagram aktiv seid, habt ihr einen zusätzlichen Vorteil, da ihr denselben Accounts auch auf Threads folgen könnt. Auch eure Instagram Follower haben diese Möglichkeit, wenn sie sich bei Threads anmelden. Dadurch könnt ihr mühelos eine bestehende Zielgruppe erschließen.

Dies verschafft Marken eine etwas bessere Ausgangsposition beim Testen einer „neuen“ Plattform und der Entwicklung einer geeigneten Strategie. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir uns einige Möglichkeiten ansehen, wie ihr Instagram Threads zur Erreichung eurer Geschäftsziele nutzen könnt.

Umfragen durchführen oder Fragen stellen, um Feedback zu erhalten

Aufgrund der kurzformatigen Natur von Threads eignen sich schnelle Inhalte wie Umfragen und Fragen bestens für dieses Format. Stelle deinem Publikum Fragen zu euren Produkten oder Dienstleistungen oder poste einige unterhaltsame Fragen im Buzzfeed-Stil.

Starbucks ist ein hervorragendes Beispiel:

Produkte ins Rampenlicht rücken

Threads ist ein großartiger Ort, um neue Produkte anzukündigen, für bestehende Produkte oder Dienstleistungen zu werben oder das Publikum zu fragen, was es als Nächstes sehen möchte.

Wie auch Instagram bietet Threads eine inspirierende Community – oder zumindest ist man auf dem Weg dorthin. Marken wie Target nutzen die Plattform, um auf ihre verschiedenen Produkte und Marken aufmerksam zu machen. So kann die Vorfreude auf neue Produkte geweckt oder auf Artikel aufmerksam gemacht werden, die der Kunde noch nicht kennt.

Neue Ideen testen

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine neue Produktlinie einzuführen oder mit einer neuen Funktion zu experimentieren, ist Threads eine großartige Plattform zum Einholen von Nutzerfeedback. Und da die Threads Nutzer auch auf Instagram aktiv sind, sind sie es gewohnt, ihre Meinung über das, was ihnen gefällt und missfällt, zu äußern.

Teile ein Produktfoto oder -video oder einen Link zu einer Landingpage, auf der euer Vorhaben erklärt wird, und freue dich auf die eingehenden Kommentare.

Ankündigungen teilen

Wecke die Begeisterung deiner Follower für das, was auf sie zukommt. Threads ist eine hervorragende Plattform, um exklusive Ankündigungen zu teilen, von Produkteinführungen über neue Blogbeiträge bis hin zu Auszeichnungen und Wettbewerben.

Das Posten von exklusiven Inhalten ist eine tolle Möglichkeit, um eure Follower auf Instagram Threads zu erhöhen. Damit bietet ihr den Nutzern Zugang zu eurer Marke, der sonst nirgendwo verfügbar ist – und damit einen weiteren Grund, euch zu folgen.

Wiederverwendung von bestehendem Content

Was auf Facebook funktioniert, führt bei Instagram Posts nicht zwangsläufig zum Erfolg – und umgekehrt. Es gibt jedoch Ausnahmen. Nutze Crossposting, um Zeit bei der Erstellung von Inhalten zu sparen und verwende Content von anderen Social Media Kanälen, um eine einheitliche Markenpräsenz zu schaffen und für Engagement in allen euren Social Media Communities zu sorgen.

Tipp: Übernehme mit einem Social Media Publishing Tool, das speziell für Marketing- und PR-Fachleute entwickelt wurde, die vollständige Kontrolle über die Planung deines Contents.

Erstellung einer Instagram Threads Strategie mit Meltwater

Ganz gleich, ob du eine neue Social Media Marketing Strategie für Instagram Threads ins Auge fasst oder die Anzahl eurer Follower erhöhen möchtest: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist zu wissen, welche Inhalte veröffentlicht werden sollen. Dazu müsst ihr herausfinden, wer eure Zielgruppe ist, was ihre Vorlieben sind und womit sie sich nicht anfreunden kann. Nur so könnt ihr eurem Publikum mehr von dem bieten, was es sich wünscht.

Meltwater unterstützt euch mit hochentwickelten Social Listening und Social Media Analyse Tools bei dieser Aufgabe. Erfahre mehr über eure Follower, die Inhalte, die sie begeistern, wann sie in den sozialen Medien aktiv sind, und unzählige weitere Daten, mit denen du deine Social Media Strategie präzisieren kannst. Entdecke aufkommende Trends und erfahre die Meinungen von Kunden zu bestimmten Themen, damit ihr euch auf authentische Weise mit ihnen austauschen könnt. Meltwater versorgt euch mit den nötigen Daten, um Vermutungen auszuräumen und greifbare Ergebnisse zu erhalten.

