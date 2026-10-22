Meltwater MCPで変わる、AIを活用した情報収集と意思決定

数年前まで、企業にとって大きな壁は「AIを導入できるかどうか」でした。2023年頃まで、広報やマーケティング部門は、生成AIへの投資を正当化するために多くの時間を費やしていました。予算を確保し、セキュリティ審査を通し、導入効果を経営層に説明する必要があったからです。

現在は状況が変わり、多くの人がAIを利用できる環境が整い、実際の利用は導入計画を上回る勢いで広がっています。Business Insiderによると、従業員の71％が、会社で正式に承認されていないAIツールを業務で使っていると回答しています。

今問うべきは、「AIを使えるか」ではありません。「AIが、業務に必要な情報を踏まえて動いているか」です。特に広報やマーケティングでは、自社ブランドの状況や市場の動き、競合の変化、ニュースやSNS上の反応など、その時点の最新情報を踏まえて判断する必要があります。

しかし、多くの企業では、その前提となるデータ環境が十分に整っていません。58％が自社のデータ環境を「混沌としている」と捉えており、AIの回答が古い情報や分散した情報、未検証の情報をもとに生成されている可能性があります。

私たちは、普段使っているAIの中で、必要なときに信頼できる情報を活用できることが重要だと考えています。その考えを形にしたのが、Meltwater MCPです。

参考：Business Insider

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AIだけでは、ビジネスに必要な最新情報まで把握できない

多くの企業では、汎用AIアシスタントが学習データや公開Web上から取得した情報をもとに回答している状況が見られます。このようなツールは返答が速く、自然で、説得力があるように見えることもあります。しかし、社内で長年培ってきた業界特有の知識など、意思決定に必要な情報まで十分に含んでいるとは限りません。

一般的なAIアシスタントに足りないのは、判断材料となる情報です。特に、自社ブランドの状況や市場の動き、その日の競合の変化、最新ニュース、SNS上の反応など、その時点でしか得られない情報は重要です。

AIを実際の業務に生かすには、こうした最新情報と社内に蓄積された知見の両方を踏まえて判断できる環境が必要になります。

Meltwaterの情報をAIで活用するには、これまで手作業が必要だった

これまでMeltwaterの情報をAIで活用するには、いくつかの手作業が必要でした。Meltwaterのツールで検索し、必要なデータを書き出して整理した上でAIに渡し、レポートや資料を作成するという流れです。

必要な情報を熟知している人には有効な方法ですが、一連の作業には時間がかかります。さらに、データを書き出した時点で情報が固定されるため、その後に市場や競合の状況が変われば、内容もすぐに古くなってしまいます。手作業で内容を整えたり、品質を確認したりする負担が発生するのも難点でした。

つまり、必要な情報そのものが足りないわけではありません。業界やカテゴリーへの理解、これまで築いてきた関係性、どんな言葉をいつ使うべきかという感覚など、重要な知見はすでに社内に蓄積されています。課題だったのは、こうした社内の知見とMeltwaterが持つ最新情報を、普段使っているAIにスムーズに届ける方法でした。

Meltwater MCPが、AIと信頼できる最新情報をつなぐ

Meltwater MCPは、これまで分かれていたAIと信頼できる情報とをつなぎます。MCPは「Model Context Protocol」の略で、AIアシスタントを業務で使うデータやシステムにつなぐためのオープンな業界標準規格です。Meltwater独自の規格ではなく、さまざまな企業やサービスで採用されています。

Meltwater MCPは、このMCPを基盤にしています。主要なAIアシスタントやカスタムエージェント、AIワークフローで、Meltwaterが提供する信頼性の高いリアルタイム情報を利用できるようになります。

操作方法もシンプルです。知りたいことをそのまま質問すると、契約しているMeltwater製品の範囲内で、出典付きの回答が返ってきます。利用できる情報や機能は、契約内容に応じて広がる仕組みです。



また、すでに社内で使われている検索条件や各種設定もそのまま活用できます。これまで蓄積してきた情報や運用ノウハウを生かしながら、より実務に即した回答を得やすくなります。

この取り組みは、私たちにとって初めての試みではありません。MCPという言葉がまだ多くの企業になじみのなかった2025年から、Meltwaterはこの規格に対応してきました。今回のリリースには、その後1年間、お客様に実際にご利用いただく中で得た知見が反映されています。

Meltwater MCPで、日々の業務はどう変わる？

Meltwater MCPを使うと、普段使っているAIからMeltwaterの情報をそのまま業務に取り込むことができます。具体的にどのような場面で活用できるのかを見ていきましょう。

ブランドやトピックの動きを、AIとの会話で確認

Meltwater MCPでは、同僚に質問するような感覚で、ブランドやトピックの動きを確認できます。知りたいことを入力すると、関連する情報が出典とともに示されます。

すでに社内で使われている検索条件や各種設定も、そのまま活用できるのが特徴です。これまで蓄積してきた業界知識や自社らしい表現、業務の進め方とMeltwaterのデータを組み合わせることで、回答の内容をより実務に即したものにできます。

これまでのように、必要な情報を探すたびにMeltwaterの複数の画面を行き来する必要もありません。検索を担当していた一部の人員だけでなく、より多くの従業員が信頼できる情報を利用できるようになります。

最新の情報をもとに、経営層向けのブリーフを作成

最新の報道やSNS上の話題をもとに、経営層向けの要約やブリーフを作成することもできます。回答には根拠となる報道記事が示され、内容をその場で確認できるため、裏付けを取った上で社内で共有したり、経営層に報告したりできます。Meltwater MCPなら、必要な情報の確認から概要の作成まで、普段使っているAIの中で進めることができます。

こうした情報活用は、一部の担当者に限られるものではありません。実際に、ある世界的な家電ブランドでは、一つの分析チームから始まった活用が社内全体に広がりました。その後、従業員が自ら社内ハッカソン（短期間でアイデアや仕組みを形にするイベント）を開くまでに発展しています。

ニュースやSNSの情報をもとに、コンテンツの初稿を作成

自社に関する最新の報道やSNS上の話題をもとに、コンテンツの初稿を作成することも可能です。必要なデータをあらかじめ書き出し、AIに渡してから作業を始める必要はありません。

世界的な外食企業や製薬会社でも、同じような声が上がっていました。求められていたのは、わざわざデータを書き出して手作業でまとめ直すことなく、普段使っているAIの中で、そのままレポートや初稿まで仕上げることができる環境です。

変化の兆候を早く捉え、対応を考える

Meltwater MCPでは、その時点のニュースやSNS上の会話をもとに、評判や話題の変化を確認できます。書き出した時点のデータだけを見るのではなく、最新の情報を使って状況を捉えることができるのが特徴です。

市場の動きや競合の変化を早めに把握できれば、その後の対応も考えやすくなります。現場で培ってきた知識や判断基準に最新情報を組み合わせながら、次に取るべき行動を検討できます。

Meltwater MCPの回答が信頼できる理由

Meltwater MCPの回答を支えているのは、信頼できる情報基盤です。Meltwaterは、ニュースやSNS、Web、各業界の情報源から、240以上の言語で1日13億件を超えるコンテンツを取り込んでいます。収集した情報は整理・管理され、過去のデータも蓄積されています。

Meltwater MCPが回答の根拠とするのは 、こうしたライセンス済みの情報です。回答には出典も示されるため、ユーザー自身で根拠となる情報を確認できます。また、利用できる範囲は、各社が契約しているMeltwater製品に応じたものです。認証やツールごとの利用権限もあらかじめ組み込まれているので、アクセス権限を適切に管理した上で、より多くの従業員が信頼できるMeltwaterの情報を利用できるようになります。

今後の展望

私たちがMeltwater MCPで目指しているのは、利用を重ねるほど改善につながる循環を生み出すことです。自社の事業や市場について最もよく理解しているのは、お客様自身です。その知識をMeltwater MCPに反映していただくことで、私たちもどのような回答が現場で本当に求められているのかを学ぶことができます。

そこで得られたフィードバックは、Meltwater MCPの改善に生かされます。実際の業務で得た知見が蓄積されるほど、Meltwater MCPはより多くの人にとって使いやすいサービスへと進化していくでしょう。私たちが目指しているのは、普段使っているAIの中で、必要なときに信頼できる情報を活用することが当たり前になる環境です。

Meltwater MCPに関するFAQ

Meltwater MCPとは何ですか？

Meltwater MCPは、オープン標準のModel Context Protocol（MCP）を活用し、主要なAIアシスタントやカスタムエージェント、AIワークフローと、Meltwaterが提供する信頼できるリアルタイム情報とをつなぎます。

専門的な入力方法は必要なく、文章でそのまま質問すると、ライセンスに基づいて収集されたニュースやSNS、Web上のデータをもとに、出典付きの回答を得ることができます。





Meltwater MCPを使う場合と、主要なAIアシスタントを単体で使う場合の違いは？

一般的なAIアシスタントは、主に学習データや公開されている情報をもとに回答するものです。Meltwater MCPを使うと、契約中のほかのMeltwater製品が持つ最新情報も回答に反映できるようになります。

そのため、最新ニュースやSNS上の会話、ブランドモニタリングの結果など、事業に関わるMeltwater独自の情報を踏まえた回答を得ることができます。

Meltwater MCPはどんなことができますか？

Meltwater MCPでは、会話するような感覚でブランドやトピックの動きを確認できます。評判や話題の変化を分析したり、経営層向けの資料やコンテンツの下書きを作成したり、業務上の疑問を調べたりすることも可能です。

いずれも信頼できる最新情報をもとに行うことができるので、事前にMeltwaterからデータを手作業で書き出す必要はありません。

Meltwater MCPの回答は、なぜ信頼できるのですか？

Meltwater MCPの回答の根拠となるのは、ニュースやSNS、Webなどから、適切なライセンスに基づいて収集・管理されたMeltwaterの情報です。回答には出典も示されるので、ユーザー自身で根拠となる情報を確認できます。

利用できる情報は各社の契約内容に応じて設定され、認証機能やアクセス権限によって保護されています。AIを活用した業務の効率化と、必要な情報管理の維持を両立できる点も特徴です。





まとめ｜Meltwater MCPで、最新情報をAIによる意思決定に活かす

AIの普及が進む現代において、ビジネスの成果を大きく左右するのは「信頼できる最新情報をAIに参照させることができるか」という点です。汎用AIの回答に頼るだけでは、日々変化するニュースやSNSの動向、自社を取り巻く市場のリアルタイムな変化を的確に把握することは容易ではありません。

Meltwater MCPは、オープンな業界標準規格（MCP）を活用することで、AIアシスタントとMeltwaterが保有する広範かつライセンス済みの最新データとをシームレスにつなぐツールです。社内に蓄積された独自の知見と信頼できる最新情報を融合させ、意思決定のスピードと質の向上につなげることができます。

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この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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