Meltwater MCPとは？基礎知識や活用方法をわかりやすく解説

ChatGPTやClaudeに「自社に関する今週の情報をまとめて」と頼んでも、返ってくるのはWeb上で見つけられた一部の情報をもとにした回答です。今週、自社がどの媒体でどう報じられ、SNSでどう話題になったかを漏れなく把握するには、情報が足りません。

Meltwater MCPを導入すれば、Meltwaterが収集しているニュースやSNSのデータを、ChatGPTやClaudeの画面で直接使えるようになります。普段どおりの言葉で質問するだけで、Meltwaterのデータに基づく出典付きの回答を得られるのが特徴です。

本記事では、MCPの意味やMeltwater MCPを利用するメリット、活用方法、使ううえで重要なポイントを解説します。

MCP（Model Context Protocol）とは

MCP（Model Context Protocol）とは、ChatGPTやClaudeなどの生成AIを、外部のデータやツールとつなぐための統一規格です。特定の企業が独占するものではなく、仕様が公開されていて、どの企業でも利用できます。

たとえるなら、パソコンのUSB-Cの差し込み口のようなものです。USB-Cに対応していれば、どのメーカーのマウスやキーボードでも同じ差し込み口につなげられます。同じように、MCPに対応したデータやツールは、ChatGPTからでもClaudeからでも使えます。

以前は、ChatGPTに自社のデータを読ませたい場合、ChatGPTとデータをつなぐ専用のプログラムを開発する必要がありました。Claudeで同じことをしたければ、Claude向けのプログラムをもう一度開発しなければなりません。MCPが広まったことで、対応の作業は1回で済むようになりました。新たな生成AIが出てきたとしても、それがMCPに対応していれば、プログラムの作り直しは不要です。

Meltwater MCPとは

Meltwater MCPとは、Meltwaterが収集・分析しているニュースやSNSのデータを、ChatGPTやClaudeで直接使えるようにする連携機能です。ChatGPTやClaudeの画面で普段どおりの言葉で質問すると、Meltwaterの最新データに基づく出典付きの回答が返ってきます。利用できるデータの範囲は、Meltwaterと契約している製品によって決まります。

なお、MeltwaterがMCPに対応したのは2025年で、顧客企業との運用を通じて改善を重ねてきました。

Meltwater MCPを利用するメリット

Meltwater MCPを利用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

データの書き出しと手作業のレポート作成がなくなる

信頼性の高い回答が得られる

保存済みの検索条件やタグを引き続き使える

それぞれ詳しく解説します。

データの書き出しと手作業のレポート作成がなくなる

Meltwater MCPを使うと、Meltwaterのプラットフォームからデータを書き出し、手作業でレポートにまとめる作業がなくなります。

従来は、Meltwaterのプラットフォームで記事や投稿を検索し、結果をExcelなどに書き出して、件数や反応を集計してから資料に整えるのが一般的でした。データは書き出した時点で固定されるため、新しい報道や競合の動きがあるたびに作り直しになります。さらに手作業の集計では、数字の転記ミスも起こりがちです。

Meltwater MCPなら、ChatGPTやClaudeに「自社に関する今週のニュースをまとめて」と頼むだけで、最新データをもとにした回答が返ってくるので、書き出しも集計も不要になります。

信頼性の高い回答が得られる

Meltwater MCPの回答は、Web上の情報全体ではなく、Meltwaterがライセンス契約を結んで収集したデータをもとに作られます。Meltwaterは、ニュースやSNS、Webなどから1日あたり15億件以上のコンテンツを240以上の言語で集めており、過去にさかのぼった検索も可能です。

回答には、もとになった記事や投稿が出典として示されます。担当者は内容を確かめてから共有でき、経営層に報告するときも根拠を示せます。

保存済みの検索条件やタグを引き続き使える

Meltwaterのプラットフォーム上で保存した検索条件やタグは、ChatGPTやClaudeの中でも引き続き使うことが可能です。権限を持つメンバーは、既存の設定を使って分析を続けられます。検索条件が整っているほど、返ってくる回答の質も上がります。

Meltwater MCPの活用方法

Meltwater MCPには、以下のような活用方法があります。

活用方法 内容 会話形式でのメディアモニタリング 同僚に尋ねるような言葉で自社ブランドやトピックの動向を質問し、最新のニュースやSNSのデータに基づく回答を得る 世間の反応の確認 ある話題が世間でどう受け止められているかを知りたいとき、センチメント分析を使って、顧客の反応を根拠となる報道の出典付きで即座に確認する 経営層向け報告資料のたたき台作成 いま自社について語られている内容をもとに、Meltwater MCPで報告資料の下書きを作り、人が仕上げる トラブルの兆候の早期発見 広がりつつある問題を早い段階でつかみ、対応を検討する時間を確保する 最新データに基づくレポート作成 報道量やシェア・オブ・ボイス（SOV）の推移を、手作業を減らしてまとめる

どの使い方でも、Meltwater MCPが担うのは、データを集めて整理するまでの作業です。整理された情報を読み、資料や発信の形に仕上げるのは担当者です。

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MCPを活用するうえで重要な5つのポイント

Meltwater MCPの導入企業の運用から見えてきた、MCPを活用するうえで重要なポイントとして、以下の5つが挙げられます。

解決したい業務を先に決める

もとになる検索条件を整えておく

普段使っている生成AIの中で使う

最終的な判断は人が行う

利用者の増加に合わせてアクセス権限を管理する

それぞれ詳しく解説します。

解決したい業務を先に決める

成果を出している企業は、使い始める前に「レポート作成の時間を減らす」「経営層への報告を早くする」「競合分析を速くする」のように、解決したい業務を決めています。「生成AIを使うこと」自体を目的にすると、情報は増えても判断に役立つ材料は増えません。目的を決めてから使い始めると、回答を何に使うかがはっきりし、判断に直接役立ちます。

もとになる検索条件を整えておく

Meltwater MCPを使う前に、Meltwaterのプラットフォームに保存している検索条件を見直しておくと、的確な回答が返ってきます。検索条件とは、自社名や製品名などのキーワード、除外するキーワードといった、記事や投稿を集めるための設定です。自社と無関係な話題が混ざっていると、ChatGPTやClaudeの回答でもノイズとなってしまいます。回答の精度は検索条件の質に左右されるため、関係のない記事や投稿を除いておきましょう。

普段使っている生成AIの中で使う

成果が出やすいのは、担当者が普段使っているChatGPTやClaudeの中でMeltwaterのデータを使う形です。新しいツールを別に開くのではなく、いつもの画面で回答が得られると、利用が定着します。たとえば、報告資料の文章をChatGPTで作っている途中に、同じ画面で最新の報道状況を確認できます。

最終的な判断は人が行う

当社ツールを早い時期に導入した、とある世界的な消費財メーカーは、「私たちはソフトウェアの専門家ではなく、アイスクリームを売る会社です」と表現しています。つまり、ツールの操作を覚えることに時間をかけるのではなく、商品を売るための判断に時間を使いたい、という意味です。Meltwater MCPを使うにあたり、ソフトウェアに習熟している必要はありません。Meltwater MCPは信頼できる情報を素早く提供し、人が本業の判断に集中できるようサポートするツールなのです。

利用者の増加に合わせてアクセス権限を管理する

社内での利用者が増えるほど、誰がどのデータを見られるかといった管理が重要になります。Meltwater MCPは、Meltwaterのプラットフォームで設定した利用者ごとの権限が、ChatGPTやClaudeから使うときも同じように適用される設計です。管理者は利用者を増やしながら、見せてよいデータの範囲を保てます。

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Meltwater MCPの今後

Meltwater MCPは、導入企業からの要望や使い方をもとに改善を続けています。自社の事業を最もよく知っているのは導入企業自身であり、「こういう質問に、こういう形で答えてほしい」という声が集まるほど、回答は実務に合ったものになります。

利用が社内で広がりやすいのもMeltwater MCPの特徴です。早い時期に本機能を試験導入した企業では、1つの分析チームで始まった利用が全社に広がり、社員が自主的に集まって新しい使い方を試す社内イベントを開くまでになっています。

Meltwater MCPに関するよくある質問

Meltwater MCPについて、6つの質問に回答します。

MCPとは何の略ですか？

MCPとは、Model Context Protocolの略です。ChatGPTやClaudeなどの生成AIを、外部のデータやツールとつなぐための統一規格を指します。

MCPは従来のシステム連携と何が違いますか？

従来のシステム連携は、つなぐシステムの組み合わせごとに個別対応が必要でした。MCPは生成AIと外部データをつなぐための統一規格であり、一度MCPに対応すれば、ChatGPTやClaudeなど複数の生成AIから同じデータを使えます。

Meltwater MCPとは何ですか？

Meltwater MCPとは、Meltwaterが収集しているニュースやSNSのデータを、ChatGPTやClaudeで直接使えるようにする連携機能です。普段どおりの言葉で質問すると、Meltwaterの最新データに基づく出典付きの回答が得られます。

Meltwater MCPは安全ですか？

はい、安全に利用できます。Meltwaterのアカウントでサインインした利用者だけが使え、回答に使われるデータも、その利用者に許可されている範囲内のものに限られます。

ChatGPTやClaudeから、Meltwaterが提供するどんなデータ・機能にアクセスできますか？

アクセスできる範囲は、Meltwaterと契約している製品および利用者ごとの権限設定で決まります。ニュースやSNSなどの収集データのほか、契約プランに含まれる分析機能も利用できます。

Meltwater MCPはどのように導入すればいいですか？

多くの企業では、効果を実感しやすい業務1つと、すでに使っている生成AIからスタートします。その後、成果を確認しながら対象を広げています。

まとめ｜Meltwater MCPを使って、ニュースやSNSの最新データを生成AIで分析しよう

Meltwater MCPは、Meltwaterが収集しているニュースやSNSのデータを、ChatGPTやClaudeで直接使えるようにする連携機能です。データの書き出しや手作業でのレポート作成が不要になり、質問するだけで出典付きの信頼性の高い回答を受け取れます。

なお、Meltwater MCPが速めるのは、データを集めて分析するまでの作業です。情報をもとに資料や発信を仕上げたり、最終的な判断を下したりすることは、引き続き人が行う重要な仕事です。

メディアモニタリングやレポート作成を、普段お使いの生成AIの中で進めたい場合は、Meltwater MCPを検討してみてはいかがでしょうか。詳細は下記からお問い合わせください。

▶Meltwaterへのお問い合わせはこちら

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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