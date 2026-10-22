Meltwater MCPで使えるプロンプト55選｜活用するコツも解説

ChatGPTやClaudeに自社の報道について質問しても、回答の根拠となる記事が示されないため、その内容が正しいかどうかを確かめることができません。もっともらしい文章が返ってきても、裏付けがなければ報告資料には利用できません。

Meltwater MCPを利用すると、同じ質問をしても、Meltwaterが収集している最新のニュースやSNSのデータに基づいた、出典付きの回答が返ってきます。

本記事で紹介するのは、広報の業務に沿った、Meltwater MCPで利用できるプロンプト55個です。どれも「自社」「社長」のような仮の表現で書かれており、実際の名前に書き換えるだけですぐに試すことができます。プロンプトを活用するコツもあわせて解説します。

Meltwater MCPとは

Meltwater MCPとは、ChatGPTやClaudeなどの生成AIから、Meltwaterが収集しているニュースやSNSの最新データを直接利用できるようにする連携機能です。質問に対する回答には根拠となる出典が付くため、内容を確かめたうえで報告や共有に活用できます。詳しくは、以下の記事で解説しています。

▶ Meltwater MCPとは？基礎知識から活用方法までわかりやすく解説

Meltwater MCPで使えるプロンプト55選

広報の担当者向けに、55個のプロンプトを、9つの業務に分けて紹介します。

1. 毎日の報道とSNSの反応を確認する

出社してすぐのニュースやSNSのチェックは、プロンプト1つで行うことができます。質問すると、昨日から今朝までに出た記事や投稿が、出典付きで一覧になります。

【プロンプト例】

「自社に関する過去24時間の主な報道を、出典付きで一覧にして」

「自社ブランドに言及した記事のうち、今日もっともシェアされているものを教えて」

「自社に関する今朝までの報道をまとめて、注意が必要なものがあれば指摘して」

「過去1週間の自社に関する報道のセンチメントをまとめて」

「過去48時間で自社を取り上げた媒体を一覧にして」

「今日のSNSでの自社ブランドに関する話題をまとめて」

「自社に関する報道について、昨日と比べて変化した点を教えて」

2. 経営者のメディア露出を把握する

社長や役員の発言がどの媒体で取り上げられ、どう受け止められたかを確かめることができます。

【プロンプト例】

「今四半期の社長のメディア掲載を、掲載先とあわせてまとめて」

「値上げに関する社長のコメントが、ニュースでどう受け止められているかを教えて」

「過去90日間で社長の発言を引用した媒体を一覧にして」

「今四半期の社長と競合A社の社長のメディア露出を比較して」

「最近の報道で、社長がどのような話題と結び付けて取り上げられているかを教えて」

「社長の先日の講演に対するSNSの反応をまとめて」

3. 競合と市場の動きを調べる

競合他社がメディアでどう取り上げられているかを把握し、自社との差を確認できます。

【プロンプト例】

「今週の競合A社の報道を、自社と比較して教えて」

「競合A社がいまニュースで打ち出しているメッセージをまとめて」

「今月の自社と競合各社のシェア・オブ・ボイスを教えて」

「過去30日間で、競合の発表のうち報道が多かったものを一覧にして」

「自社の業界の話題がどう変化しているか、誰が話題を主導しているかを教えて」

「競合A社の新製品について、記者がどう書いているかをまとめて」

4. キャンペーンやリリースの反響を測る

プレスリリースの配信や新商品の発表のあと、反響を報道とSNSの両面からすぐに確かめることができます。

【プロンプト例】

「新商品のキャンペーンに関する報道とセンチメントをまとめて」

「今回の発表がニュースとSNSでどう受け止められたかを、前回の発表と比較して」

「プレスリリースの内容のうち、どのメッセージが記事に取り上げられたかを教えて」

「今週の発表会に関する報道のリーチと論調を教えて」

「キャンペーンのハッシュタグがSNSでどれくらい広がっているかをまとめて」

「今回の発表を取り上げた媒体と記者、記事の切り口を一覧にして」

5. 月次レポートとシェア・オブ・ボイスをまとめる

月次や四半期の報告に使うデータを、会話を重ねながらまとめることができます。

【プロンプト例】

「今月の自社と競合各社のシェア・オブ・ボイスの比較をまとめて」

「経営層への報告に使える、自社ブランドの今月の報道のまとめを作って」

「今四半期の自社に関する報道の主な論調を3つ教えて」

「今月の報道の件数とセンチメントを、先月と比較して」

「過去30日間の報道をもとに、関係者向けレポートのたたき台を作って」

「今四半期、自社ブランドの報道が多かった国や地域を教えて」

6. 炎上やトラブルの兆候を早めにつかむ

批判的な話題は、広がり始めの数時間で見つけることができるかどうかで対応の余裕が変わります。



【プロンプト例】

「自社に関して、ここ数時間で広がり始めているネガティブな話題があれば指摘して」

「今回の問題がニュースとSNSでいまどう語られているかをまとめて」

「今回の問題について書いている記者と、記事の切り口を教えて」

「今回の問題に関する報道は、過去48時間で増えているか減っているかを教えて」

「今回の問題について、記者や一般の人々がどのような疑問を挙げているかをまとめて」

「同じ業界の他社で似た問題が起きたとき、どう報道されたかをまとめて」

7. 業界で広がり始めている話題を見つける

ニュースやSNSで取り上げられ始めたテーマを、早い段階でつかむことができます。

【プロンプト例】

「今月、自社の業界で注目され始めている新しい話題を教えて」

「サステナビリティに関する記事のうち、いま報道が増えているものを教えて」

「今四半期で、生成AIを巡る論調がどう変わったかをまとめて」

「SNSで生まれつつある話題のうち、自社ブランドに関係するものを教えて」

「生成AIの話題をメディアで主導している人や媒体を教えて」

「今週の自社の業界でよくシェアされた記事に、共通するテーマがあれば教えて」

8. 経営層や他部門向けの資料を作る

広報が集めた情報を、専門用語を知らない相手にも分かる言葉でまとめることができます。



【プロンプト例】

「経営会議向けに、今月自社がニュースとSNSでどう語られているかをまとめて」

「主力製品の現在の報道について、マーケティング部門が知っておくべき点を教えて」

「IR部門向けに、自社に関する最近の報道のテーマをまとめて」

「新サービスについて社外でどう語られているかを、自社の発信内容と比較して」

「今週の自社ブランドの報道から、営業チームが商談で使える要点を作って」

「今回の発表への市場の反応のうち、製品チームが見るべきものを教えて」

「広報以外の人向けに、今四半期の自社のメディアでの立ち位置を専門用語を使わずにまとめて」

9. 保存済みの検索条件をもとに分析する

Meltwaterのモニタリングツールには、よく使う検索条件を保存しておく機能があります。たとえば自社に関する報道を集める条件を「自社ニュース」という名前で保存しておくと、プロンプトに保存名を書くだけで、同じ条件での分析をChatGPTやClaudeの中で進めることができます。



【プロンプト例】

「保存してある『自社ニュース』の検索条件で、今週の報道をまとめて」

「『自社ニュース』の検索式に競合A社を追加して、結果がどう変わるかを教えて」

「『自社ニュース』の検索式から不要なキーワードを除外して、絞り込んだあとの結果をまとめて」

「『自社ニュース』の検索条件の範囲を関連するテーマまで広げて、新しく出てきた話題を教えて」

「『自社ニュース』と『競合比較』の2つの検索条件の今月の結果を比較して」

Meltwater MCPのプロンプトを活用するコツ

プロンプトを活用するコツとして、以下の5つが挙げられます。

実際の社名や人名に置き換えてから質問する

追加の質問で回答を絞り込む

最終的な判断は人が行う

Meltwaterに保存した検索条件を見直す

返ってきた回答をもとに報告資料や投稿を作る

それぞれ詳しく解説します。

実際の社名や人名に置き換えてから質問する

プロンプトの中の「自社」「競合A社」「社長」を実際の社名や人名に置き換えると、知りたい会社や人に関する回答が返ってきます。「新商品のキャンペーン」のような部分も、実際のキャンペーン名に書き換えてから質問するのがおすすめです。

追加の質問で回答を絞り込む

最初の回答が物足りなくても、同じ会話の中で期間や地域、媒体を指定して絞り込むことができます。一度で完璧な回答を求めるより、対話を重ねて近づけるほうが早く目的の情報に到達できます。

最終的な判断は人が行う

回答を共有する前に、担当者が内容と出典を読み、掲載の判断や表現の調整を行ってください。Meltwater MCPが担うのはデータの収集と整理までです。回答をどう使うかは人が判断しましょう。

Meltwaterに保存した検索条件を見直す

ChatGPTやClaudeの回答に使われるのは、Meltwaterのモニタリングツールで設定した検索条件に沿って集めたデータです。検索条件から不要な媒体やキーワードを定期的に除いておくと、関係のない情報が回答に混じらなくなります。

返ってきた回答をもとに報告資料や投稿を作る

回答を受け取ったら、同じ会話の中で報告資料やSNS投稿の下書きまで作成できます。たとえば報告資料なら、「いまの回答を経営会議向けの1枚にまとめて」と続けて頼むだけです。回答をコピーして、別のソフトで資料に作り直す手間がなくなります。

▶あわせて読みたい：Meltwater MCPの活用例10選｜広報部門で役立つ理由と成果を出すためのポイントも解説

Meltwater MCPで使うプロンプトに関するよくある質問

Meltwater MCPで使うプロンプトについて、よくある質問に回答します。

Meltwater MCPにはどのような質問ができますか？

Meltwaterが収集しているニュースやSNSのデータについて、普段の言葉で質問できます。主な報道やセンチメント、シェア・オブ・ボイス、競合の論調、経営者のメディア露出などが対象で、回答は契約している製品で利用できるデータに基づきます。

Meltwaterのプラットフォームにログインする必要はありますか？

いいえ、必要ありません。普段使っているChatGPTやClaudeの画面の中でプロンプトを実行すると、Meltwater MCPがデータを取得して回答します。

回答には出典が付きますか？

はい、付きます。回答には、根拠となる記事や投稿が出典として示されるため、内容を確かめてから共有でき、経営層への報告にも根拠を添えることができます。

まとめ｜プロンプトをコピーして、Meltwater MCPを試してみよう

Meltwater MCPを使うと、ChatGPTやClaudeに質問するだけで、出典付きの最新データに基づく回答を得ることができます。紹介した55個のプロンプトは、名前や話題を書き換えるだけで自社の業務に活用できます。毎日のモニタリングやレポート作成など、繰り返しの多い業務から試してみてはいかがでしょうか。Meltwater MCPについて詳しく知りたい方は、以下のページからお問い合わせください。

▶Meltwaterへのお問い合わせはこちら

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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