Meltwater MCPの活用例10選｜広報部門が成果を出すためのポイントを解説

ChatGPTに「自社に関する今週の報道をまとめて」と頼むと、記事をいくつか挙げた回答が返ってきます。ただ、報道の件数や、好意的か批判的かといった傾向までは示してくれません。件数や傾向を添えてレポートを作成したい場面では、結局自分で調べ直すことになります。生成AIを仕事で使い始めた広報の担当者なら、心当たりがあるのではないでしょうか。

Meltwater MCPを導入すれば、ChatGPTやClaudeの画面で同じように「自社に関する今週の報道をまとめて」と質問するだけで、Meltwaterが収集しているニュースやSNSの最新データに基づく出典付きの回答が返ってきます。担当者は検索や集計に時間をかけることなく、返ってきた回答をもとに報告資料を作るだけで済むのが特徴です。

本記事では、広報部門におけるMeltwater MCPの実際の使われ方10通りを、ChatGPTやClaudeに打ち込む質問の例とともに紹介します。

Meltwater MCPとは

Meltwater MCPとは、Meltwaterが収集・分析しているニュースやSNSのデータを、ChatGPTやClaudeなどの生成AIアシスタントで直接使えるようにする連携機能です。利用者は普段の言葉で質問するだけで、Meltwaterが集めたデータに基づく出典付きの回答を得ることが可能です。使えるデータの範囲は、Meltwaterと契約している製品および利用者ごとの権限で決まります。Meltwater MCPの詳しい説明や利用するメリットは、以下の記事で解説しています。

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広報の情報収集は、生成AIに質問する形に変わりつつある

自社がニュースやSNSでどう報じられているかを調べる場面でも、生成AIが広く使われるようになってきました。分析の担当者だけでなく広報部門の誰もが同じ情報を手にできる点が、いままでとの違いです。

背景には、情報が広まる速さの変化があります。1つのニュースが話題でいられる期間は短くなり、広報部門は、経営層からの「いま自社がどう報じられているか」という質問に対して即座に答えられなければなりません。

ただし、ChatGPTやClaude単体では、スピーディーな回答は得られるものの、自社や競合の最新の報道までは詳しく分かりません。そこで、Meltwater MCPなどの連携機能を導入し、ニュース・SNSからの情報収集を専門とするツールと、生成AIアシスタントとをつなぐ企業が出てきました。これにより、信頼性の高いデータが回答として返ってくるようになります。





広報部門でのMeltwater MCPの活用例10選

広報部門でのMeltwater MCPの活用例を、ChatGPTやClaudeに打ち込む質問文とあわせて解説します。

1. 経営層向けの報告資料のたたき台を作る

自社がいまどう報じられているかをまとめた経営層向けの報告資料のたたき台を、ChatGPTやClaudeの中で作れます。「自社に関する直近24時間の主な報道を、出典付きでまとめて」と頼むと、Meltwaterが収集するデータから、主要な記事が出典付きでリストアップされるため、担当者は内容を確かめて表現を整えるだけで済みます。

食品メーカーであれば、新商品の発売翌朝に「昨日発売した冷凍食品の新シリーズに関する報道を、媒体名付きでまとめて」と質問し、午前中の会議までに報告資料をそろえる、といった使い方が可能です。

2. 会話形式でメディアモニタリングをする

自社ブランドや特定の話題の動向を、同僚に尋ねるような言葉で確認できます。「自社ブランドに関する今週の報道の傾向を教えて」と質問すると、報道の量の増減や、どの話題が多く取り上げられたかが返ってきます。

普段ChatGPTやClaudeを使っている感覚のまま、自社の報道を高精度に確認できるのがメリットです。気になる点があれば「報道が増えたきっかけになった記事を見せて」と続けて聞けます。

3. 週次や月次のレポート作成を省力化する

報道量やシェア・オブ・ボイス（SOV）の週次・月次報告を、手作業を減らして最新の状態に保てます。「今月の自社と競合3社のシェア・オブ・ボイスをまとめて」と質問すると、最新データに基づく比較が返ってくるので、データの書き出しと集計の作業がなくなります。

広報部門であれば、毎月末に同じ質問を使って、競合との報道量の比較や主な記事の一覧を継続的に入手し、前月との差だけを自分で書き添えるといった運用が可能です。

4. 批判的な話題の広がりを早めに察知する

批判的な話題が広がり始めた段階でその兆候をつかめるので、対応を考える時間を確保できます。「自社に関して、ここ数時間で広がり始めているネガティブな話題があれば教えて」と質問すると、Meltwaterが集めるデータから、兆しのある記事や投稿が出典付きで返ってきます。

Meltwater MCPが担うのはモニタリングまでで、危機対応を代わりに行うわけではありません。化粧品ブランドであれば、特定の商品について肌トラブルを訴えるSNSの投稿が増え始めた時点で把握し、お客様相談室と情報を共有して、声明を出すかどうかを検討する、という流れになります。

5. 社内の誰でも最新の報道やSNSの投稿を確認できるようにする

社内向けの生成AIツールにMeltwater MCPをつないでおくと、広報部門以外の社員も、必要なときに自分で最新の報道やSNSの投稿を確認できます。

たとえば営業のメンバーが「値上げの話題について社外で何が言われていて、自社の説明とどう違う？」と質問すると、外部の論調と自社の発信とのずれが分かります。広報の担当者に調べてもらう手順を挟まずに、自分で直接確認できるのがメリットです。

6. 経営者のメディア露出を把握する

経営者がどの媒体に登場し、発言がどう受け止められたかを確認するのも、活用例の1つです。「今四半期の社長のメディア掲載を、掲載先付きでまとめて」と質問すると、記事の一覧と傾向が返ってきます。

どの媒体で取り上げられ、発言がどう受け止められたかが分かれば、次にどのメディアの取材を受けるかを決める材料になるでしょう。経営者本人に「今期はどの媒体でどう報じられたか」を伝える、報告資料としても使えます。

7. 競合と自社の報道を比較する

自社と競合がそれぞれどれくらい、どのような内容で報じられているかを、根拠付きで比べられるのも特徴です。「今週の競合A社の報道を、自社と比較して教えて」と質問すると、報道の件数の差や、競合と自社でどの話題が多く取り上げられたかが、出典とともに返ってきます。

たとえば、競合が新機能を発表した週に、自社の発表との報道の扱いの差を確認し、次のリリースの切り口を検討する材料にできます。

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8. キャンペーンの反響をすぐに確認する

キャンペーンや新商品発売の反響を、報道量とセンチメントの両面から即座に確認できる点も見逃せません。たとえば「春の新作リップのキャンペーンに関する報道と反応の傾向をまとめて」と質問すると、取り上げた媒体と、好意的か批判的かの傾向が分かります。

キャンペーンの途中でも反響を確認できるので、期間中にSNSの投稿内容や広告の配分を見直す判断にも使えます。

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9. 業界で広がり始めている話題を見つける

業界内で話題になり始めているテーマを、早期に発見できるのもメリットです。「今月、食品業界で言及が増えている新しい話題は何？」と質問すると、Meltwaterが集めるデータから、記事や投稿が増えている話題が返ってきます。

トレンドを早い段階でつかめれば、自社の発信を先回りして用意でき、取材の依頼にも備えられます。

10. マーケティングやIR部門と同じデータを共有する

広報部門だけでなく、マーケティングやIR、経営層も、信頼できる同じデータをもとに判断できるようになります。「今月、自社がニュースとSNSでどう語られているかを、経営会議向けにまとめて」と質問すると、同じ出典に基づく共通の報告が用意できるので、部門ごとに別々の資料を作る必要がなくなります。

Meltwater MCPで成果を出すための5つのポイント

Meltwater MCPで成果を出すためのポイントとして、以下の5つが挙げられます。

解決したい課題を最初に決める

頻度の高い業務から使い始める

最終的な判断は人が行う

もとになる検索条件を整える

成果を確かめてから利用を広げる

それぞれ詳しく解説します。

解決したい課題を最初に決める

成果を出している広報部門は、「月次レポートの作成に2日かかっている」「経営層への報告が翌日になってしまう」のように、解決したい課題を先に決めています。課題が決まっていれば、ChatGPTやClaudeに何を質問し、回答をどう使うべきかもはっきりします。

頻度の高い業務から使い始める

毎日や毎週のように繰り返す業務から使い始めると、時間の短縮が積み重なり、成果を実感しやすくなります。たとえば、朝の報道チェックや週次の報告のように頻度の高い業務であれば、1回あたり数十分の削減でも、ひと月あたり数時間の効率化を実現できるでしょう。年に1回の大きな分析より、毎日の小さな作業のほうが向いています。

最終的な判断は人が行う

ChatGPTやClaudeが速めるのは、記事や投稿を集めて整理するまでの作業です。何を報告するか、どのような表現で発信するか、対応が必要かどうかといった判断は、人が行います。AIが生成した回答をそのまま社外に出すのではなく、担当者が内容を確かめて仕上げる前提で使うと、速さと正確さの両方を保てます。

もとになる検索条件を整える

成果を出している広報部門は、Meltwaterのプラットフォームに登録している検索キーワードを定期的に見直しています。ChatGPTやClaudeは、登録したキーワードに当てはまる記事や投稿を読んで回答を作るので、集まった記事に余計なものが入っていれば、回答にも余計な内容が入ってしまうからです。無関係な話題を除外キーワードに登録するなどして、自社の記事だけが集まるようにしておくと、回答も自社に関するものだけに絞られます。

成果を確かめてから利用を広げる

最初は1つの業務で使い始め、成果を確かめてから、ほかの業務や部門に広げると定着しやすくなります。確かめるのは「月次レポート作成の所要時間が2日から半日に減った」といった実績です。1つ目の業務で変化を示せれば、利用を拡大するときの説明にも役立ちます。

Meltwater MCPの活用に関するよくある質問

Meltwater MCPの活用について、広報担当者からよく寄せられる5つの質問に回答します。

広報部門では、Meltwater MCPはどのように使われていますか？

メディアモニタリングのほか、経営層向けの報告資料やレポートを作る、批判的な話題が広がる前に気づく、競合と自社の報道を比べる、といった用途で使われています。いずれも、普段使っているChatGPTやClaudeの中で質問するだけで済みます。

ChatGPTやClaudeからMeltwaterのデータを利用できますか？

はい、利用できます。Meltwaterのアカウントで許可されている範囲のニュースやSNSのデータに、ChatGPTやClaudeから安全にアクセスし、報道の分析や要約、広報に関する質問に対して出典付きの回答を得られます。

炎上やトラブルの兆候を早めにつかむために使えますか？

はい、使えます。報道やSNSの投稿を監視し、批判的な話題が広がり始めた段階で兆候を察知できるので、対応を検討する時間を確保しやすくなるでしょう。

自社専用の生成AIツールにMeltwaterのデータをつなげますか？

はい、適切な権限があれば、社内向けの生成AIツールにMeltwaterのサービスを接続し、部門の業務に合わせて使えるようになります。Meltwaterのプラットフォームで保存した検索条件やタグも、引き続き利用が可能です。

使い始める前に確認しておくことはありますか？

頻度が高く、目的のはっきりした業務を選ぶことと、利用者の権限を設定しておくことです。あわせて、もとになる検索条件を整え、業務の成果を測ってから対象を広げると、運用が定着しやすくなります。

まとめ｜広報の繰り返し作業をMeltwater MCPで減らそう

Meltwater MCPを使うと、経営層向けの報告資料の作成やメディアモニタリング、競合との比較といった作業を、普段使っているChatGPTやClaudeの中で進められます。回答には出典が付くので、内容を確かめたうえで報告や発信に使えます。

成果を出すには、解決したい課題を先に決めること、頻度の高い業務から使い始めること、最終的な判断は人が行うことの3点が大切です。広報の日常業務に生成AIを取り入れたい場合は、Meltwater MCPも検討してみてはいかがでしょうか。詳しい内容を知りたい方は、以下のページからお問い合わせください。



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この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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