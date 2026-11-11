AIアシスタントで変わるPR分析｜報道データを戦略につなげる方法

自社に関する報道を毎月レポートにまとめていても、分析結果をPR戦略にどう生かせばよいかわからないという担当者の方もいるのではないでしょうか。

メディアモニタリングツールに組み込まれたAIアシスタントなら、記事の中身から報道が増えた理由を読み解き、次にとるべき対応まで提案してくれます。

本記事では、AIアシスタントで報道の分析がどう変わるのかを、Meltwaterが提供する「Mira」でできることとあわせて解説します。

メディアモニタリングだけではPR戦略につながらない理由

メディアモニタリングツールを使えば、自社の記事がいつ、どの媒体に何件出たかはすぐに分かります。ただ、件数が分かっても、次のPR施策が決まるわけではありません。メディアモニタリングだけではPR戦略につながらない理由を、2つ解説します。

掲載件数やセンチメントだけでは、報道の理由も次にすべきことも分からない

掲載件数や、記事が肯定的か否定的かを示すセンチメントを追うだけでは、報道がなぜ増えたのか、次に何をすべきかまでは分かりません。ところが、現状では多くのPR分析がそのレベルにとどまっています。Meltwaterが世界のPR担当者1,100人以上に行った調査でも、PRの成果を測る指標として最も多く使われていたのは、掲載件数とリーチでした。報道が増えた理由まで調べているチームでも、「では次に何をするか」まで決めて報告しているところは多くありません。

たとえば経営会議で「今月は否定的な記事の割合が、先月の10％から15％に増えました」と報告するだけでは、経営層から「原因は何か」「売上に影響はあるのか」「広報として何をするのか」と問われるでしょう。報道の分析は、原因と事業への影響、次の対応まで添えて報告して、はじめて経営判断に役立つのです。

参照：Meltwater「データで読み解く2026年PRの最新状況: 1,100名以上のPR担当者が示すPRの未来」

大量の報道を手作業で分析するには限界がある

メディアモニタリングツールでは、記事の件数の推移や、肯定的か否定的かの分類、競合の報道件数などを確かめられます。ただ、それらのグラフから分かるのは「何が起きたか」までです。次のPR施策を決めるには、たとえば次のような「なぜ」を、記事の中身から確かめる必要があります。

否定的な記事が増えたのは、製品の不具合が原因なのか、値上げが原因なのか

否定的な記事では、何がどんな言葉で批判されているのか

競合の記事が増えた話題について、競合は何を発表し、それらはどう受け止められているのか

どれも記事を読まないと答えが出ないので、報道が数百件になると手作業では分析が追いつきません。レポートの締め切りが迫る中では、件数やグラフの振り返りで手一杯になり、来月に向けた施策を考える余裕がなくなります。メディアモニタリングで数字を追うだけでは、PR戦略を考える段階まで手が回らないのです。

AIアシスタントは報道データをどう分析する？

本記事で取り上げるAIアシスタントは、メディアモニタリングツールに組み込まれ、チャットでの質問に対して、報道データを分析して答えるAIです。担当者が手作業で進めていた作業のうち、AIアシスタントに任せられるのは、主に以下の4つです。

それぞれ詳しく解説します。

大量の報道を要約し、主なテーマや論調をつかむ

AIアシスタントに依頼すれば、数百件の記事もすぐに読み込み、経営層に報告できる要約にまとめてくれます。担当者が記事を1本ずつ読んで要点を書き出す作業は、ほとんど不要になるでしょう。

要約とあわせて、何度も出てくる話題もAIアシスタントが拾い出します。たとえば新製品に関する記事300件のうち120件が価格に触れていれば、「価格」が主なテーマの1つとして示されます。価格について「高い」と書かれているのか「手頃」と書かれているのかという論調まで分かると、次に発表する情報を決めやすくなるはずです。

センチメントが変わった理由を探り、リスクに早く気づく

否定的な記事が増えたときも、AIアシスタントに聞けば、その理由を記事の内容をもとに答えてくれます。「配送の遅れを取り上げた記事が増えている」「『対応が遅い』という書き方が目立つ」のように、何が批判されているのかまで分かるでしょう。

批判の中身が分かれば、対応も具体的に決まります。配送の遅れが原因なら、遅れの理由と今後の見通しをまとめた説明文を、否定的な記事がまだ数件のうちに用意しておけます。

競合とシェア・オブ・ボイスを比べ、報道が少ない分野を見つける

AIアシスタントに「競合と比べてどうか」と聞くと、シェア・オブ・ボイスの比較に加えて、どの話題で差がついているのかまで返ってきます。シェア・オブ・ボイスは、業界の報道全体のうち自社が取り上げられた割合を表すものです。業界の記事1,000件のうち200件に自社が登場していれば、シェア・オブ・ボイスは20％になります。

たとえば価格の話題では自社の記事が多くても、環境への取り組みの話題では競合の名前しか出てこない、ということもあるかもしれません。AIアシスタントなら、競合が環境への取り組みで何を発表し、どう書かれているのかまで、記事の中身をもとに説明してくれます。自社の記事が少ない分野と理由が分かれば、次に記者へ紹介する話題を決める手がかりになります。

報道の傾向をもとに、次にとるべき対応を提案する

AIアシスタントは、分析結果を示すだけで終わらず、次にとるべき対応まで提案してくれます。提案の中身は、たとえば次のようなものです。

社長のインタビュー記事が多くの媒体に引用されているので、同じテーマで業界紙に寄稿する

新サービスが「大企業向け」と紹介されることが多いので、中小企業の導入事例をリリースする

決算の記事で新規事業への疑問が多く書かれているので、記者向けの説明会を開く

提案があれば、担当者はゼロから対応を考えずに済みます。経営層へ報告するときも、分析結果と次の対応案を一緒に出すと、会議の場で判断まで進めやすくなります。

MeltwaterのAIアシスタント「Mira」でできること

Miraは、Meltwaterのプラットフォームに組み込まれたAIアシスタントです。Meltwaterのメディアモニタリングなどのツールを使う画面から、報道やSNSのデータについて質問できます。新製品の発表を例に、Miraがどんな質問に答えられ、報道分析にどう役立つのかを見ていきましょう。

質問するだけで、報道の要約や競合との比較結果が返ってくる

Miraへの質問には、同僚に相談するときと同じような普段の言葉が使えます。「今週、否定的な記事が増えている原因は？」「新製品の報道は、競合の新製品と比べてどう書かれている？」と入力すれば、報道の要約や主なテーマ、競合と比較した結果がすぐに返ってきます。長いレポートを開いて、答えを探し回る必要はありません。

Miraは、普段使っているMeltwaterのプラットフォーム上で動きます。新しいツールを導入して使い方を覚えたり、別のツールにデータを移したりせずに済むので、今の業務の流れを保ってスムーズに使い始められます。

新製品の報道から主な論調をつかみ、次のPR施策を決める

新製品の発表から1週間で、数百件の記事が集まったとします。手作業なら、担当者が何時間もかけて記事を読み、要約を書くことになります。また、発表直後は好意的だった記事が、数日後から価格の高さを指摘する書き方に変わっていても見落とされがちです。

Miraを使えば、次のような質問を1回入力するだけで済みます。

「今月発表した新製品について、直近1週間の報道を要約して。主な論調を挙げ、肯定的な記事と否定的な記事の割合を競合と比べたうえで、次にとるべき対応を提案して」

数分後には、報道の要約や主な論調、競合と比べた記事の割合、次の対応の提案がまとめて返ってきます。たとえば価格の高さを指摘する記事が増えているなら、価格に見合う機能や品質を記者に説明する資料を用意する、といった次のPR施策を検討できます。

AIアシスタントで、PRは「事後報告」から「先回り」へ変わる

従来のPRは、記事が出たあとに結果をまとめて報告し、施策を見直す進め方が中心でした。AIアシスタントで分析にかかる時間が短くなると、変化に気づくタイミングと、対応を決めるまでの速さの2つが変わります。

トレンドやリスクに早く気づき、メッセージを見直せる

AIアシスタントで毎日の報道を確かめていると、新しい話題や自社への批判に、早めに気づくことができます。月末の振り返りを待たずに、伝え方の見直しに取りかかれるでしょう。

たとえば業界で省エネを取り上げる記事が増えてきていると分かれば、次の新製品の発表で、省エネ性能を前面に出す伝え方に切り替えるといった対応をとれます。自社に批判的な記事が出始めた場合も、多くの媒体が同じ論調で書き始める前なら、取材で話す内容や発表で強調する点を調整できます。

分析から判断までの時間を縮め、状況が変わる前に手を打てる

AIアシスタントによって分析が数分で終われば、記事が出た当日のうちに、経営層と対応を決めることも可能です。広報チームが記者に話す内容と、営業担当者が顧客に話す内容も、同じ分析結果をもとにそろえておくと、社内で説明が食い違う心配が減ります。

報道が出そろってから結果を報告するだけでなく、報道が続いている最中に記者へ正確な情報を届けることで、自社の説明が、外部の記事へ柔軟かつ迅速に反映されやすくなるでしょう。

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AIアシスタントを活用してもPR担当者の専門性が重要な理由

AIアシスタントに分析を任せると、PR担当者の仕事がなくなるのではないかと心配する人もいるでしょう。実際には、AIが引き受けるのは分析の作業で、判断や人との関係づくりは今後もPR担当者の役割です。ここでは、AIにできないことと、AIに任せて空いた時間の使い道の2つを説明します。

AIが分析を手伝っても、最終判断にはPR担当者の経験が欠かせない

AIアシスタントが示すのは、分析結果と対応の候補までです。どの候補を選ぶかは、報道データに表れない事情までを知っているPR担当者が決めることになります。たとえば、否定的な記事に反論する声明を出すかどうかは、記者との関係や、過去に似た声明を出したときの反響を知っている担当者でなければ判断できません。

記事の書き方の細かな違いを読み取るときにも、担当者の経験が生きます。同じ「課題がある」という書き方でも、記者が批判しているのか、期待を込めて改善を促しているのかで、とるべき対応は変わってきます。AIの分析を材料にしながら、最後に対応を決めるのは、今後もPR担当者の役目です。

分析はAIに任せ、戦略やメッセージ、関係づくりに時間を使う

AIアシスタントに分析を任せると、担当者は記事の読み込みやレポートづくりにかけていた時間を、次の発表で何を打ち出すかを考えたり、記者と会って話したりする時間に回せるようになります。Meltwaterの調査でも、現状では多くのPRチームが突発的な対応や日々のレポート作成に時間をとられ、中長期の戦略を考える時間が足りていないという結果でした。

Meltwaterは、Miraを「いつでも手を貸してくれるPRチームの一員」と位置づけています。記事の読み込みや集計はAIに任せ、人にしかできない記者との関係づくりや発信内容の検討に時間を使えば、少ない人数でもPRの成果を上げやすくなります。

参照：Meltwater「データで読み解く2026年PRの最新状況: 1,100名以上のPR担当者が示すPRの未来」

AIアシスタントとPR・メディア分析に関するよくある質問

AIアシスタントを使った報道の分析について、4つの質問に回答します。

AIアシスタントは報道データからどうPR戦略を導きますか？

大量の記事を読み込んで、何度も出てくる話題や、否定的な記事が増えた理由を見つけ、そこから次にとるべき対応を提案します。件数やグラフの数字から次の施策を考える作業は、手作業では時間がかかりますが、AIアシスタントならすぐに答えが返ってきます。

MeltwaterのAIアシスタント「Mira」はPRチームの業務にどう役立ちますか？

報道の分析にかかる時間を短くし、次の対応を決めるところまで役立ちます。Miraに普段の言葉で質問すれば、Meltwaterが収集した報道やSNSのデータをもとに、要約や次の対応の提案が返ってきます。いくつものレポートを開いて答えを探さなくても、経営層に報告できる水準の回答がすぐ手に入るでしょう。

メディア分析にAIを活用するメリットは何ですか？

主なメリットは、分析の速さと、一度に分析できる記事の量です。数百件の記事でも、短時間で同じ基準のもと分析できるため、新しい話題の広がりや批判の兆しにいち早く気づけます。問題が大きくなる前に伝え方を変えたり、PR戦略を見直したりする時間も生まれます。

AIによって、PR・広報担当者の仕事はなくなりますか？

いいえ、なくなりません。AIが引き受けるのは、記事の読み込みや集計といった分析の作業です。分析に時間を取られなくなるため、PR担当者は戦略づくりや発信内容の検討、記者との関係づくりなど、経験が必要な仕事に集中できます。

まとめ｜AIアシスタントを使って、報道分析を次のPR施策につなげよう

メディアモニタリングツールで分かるのは、どんな記事が何件出たかという「何が起きたか」までです。さらに踏み込んで、「なぜ起きたのか」を記事の中身から読み解き、「次に何をするか」まで検討できると、報道の分析がPR戦略につながります。

AIアシスタントに質問すれば、数百件の記事を要約し、否定的な記事が増えた理由を調べ、競合と比べたうえで、次の対応まで提案してくれます。分析作業はAIに任せて、より多くの時間を発信内容の検討や記者との関係づくりに割り当てましょう。

報道の分析にかかる時間を減らしたい場合は、MeltwaterのAIアシスタント「Mira」を検討してみてはいかがでしょうか。詳しい内容は、以下のページから問い合わせられます。

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この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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