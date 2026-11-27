まず行うのは、AIの回答の中でブランドがどのように扱われているかを記録することです。複数のAIツールを使い、顧客が自社の分野について尋ねそうな質問をプロンプトとして入力します。
プロンプトには、次のような質問を設定します。
- メディアインテリジェンスプラットフォームでおすすめは何ですか？
- 大企業のチームに適したソーシャルリスニングツールには何がありますか？
- ［自社ブランド］と［競合ブランド］を比較してください
- PRチームがブランドへの言及をモニタリングするのに役立つツールは何ですか？
回答を記録するときは、自社のブランド名が出ているかどうかだけでなく、競合ブランドの登場状況も追跡します。併せて、自社ブランドがどのように説明されているか、引用された情報源は何か、説明内容に誤りがないかも記録しましょう。
AIの回答は一定ではなく、時間の経過とともに変わることがあります。そのため、一度調べて終わりにせず、同じ条件で定期的に確認することが必要です。
こうして最初に記録した「現在のブランドの見え方」が、AI検索での可視性を測る基準になります。これをベースラインとして、その後の回答の変化を記録します。
こうした照合には、AI上での可視性やブランドモニタリングを測定できるツールが効果的です。MeltwaterのGenAI Lensは、プロンプトの実行を自動化し、時間の経過に伴う引用パターンを追跡できます。蓄積したデータから、ブランドのAI上での可視性を継続的に測定できる点も特徴です。
ベースラインとして記録する項目には、引用される頻度、引用時の文脈、競合に対するシェアなどがあります。引用時の文脈まで洗い出せば、業界をリードする選択肢として紹介されているのか、代替候補なのか、ニッチな選択肢なのかも把握できます。こうした情報から、ブランドがAI上でどのように位置付けられているのかを特定しましょう。