3. AIが参照する情報源とブランドの語られ方を継続的に確認する

ブランドがAI検索の回答に登場するようになったら、次はAIがどの情報をもとにブランドを説明しているのかを特定します。レビューサイトや比較記事、業界ディレクトリなどには、過去の製品情報が残っていることがあります。

チェックするのは製品説明だけではありません。カテゴリーや機能、料金、連携サービスなども対象です。以前のメッセージが掲載されたままになっていたり、現在提供している機能が記載されていなかったりすると、現在のブランドの実態と掲載情報にずれが生じます。

比較記事では、自社と競合の製品がどのように紹介されているかをチェックします。競合製品については詳しく説明されている一方で、自社製品の特徴や利用シーンが十分に取り上げられていないケースには注意が必要です。

レビューサイトや業界ディレクトリでは、プロフィールの内容も見直しておきましょう。スクリーンショットや顧客事例、連携サービス、料金情報などが古いままになっていないか、製品の更新に合わせて見直します。

さらに、AIがブランドについてどのように説明しているかも検証します。実際より限定的な説明になっている、重要な差別化ポイントが抜けている、関連性の低い競合製品と比較されているといった場合は、AIが参照した情報源までさかのぼり、どこに原因があるのかを探ってください。