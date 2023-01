Réseaux sociaux chinois : le top 8 à connaître

Envie de faire évoluer votre stratégie social media ? Il est temps de penser au-delà des frontières et d'exploiter l'un des marchés les plus lucratifs et les plus prometteurs : la Chine. Les réseaux sociaux y sont omniprésents, avec des utilisateurs actifs et engagés sur plusieurs plateformes : une aubaine pour toute entreprise souhaitant développer sa notoriété !

Avec 25 heures en moyenne sur les réseaux sociaux chaque semaine, cette population passe jusqu’à 4 fois plus de temps que les Français sur les plateformes (source).

Il est donc clair que les médias sociaux chinois offrent à toutes les marques des opportunités pour pénétrer le marché en Chine. Sachant que le gouvernement bloque les médias nationaux comme Google, Facebook et Instagram, les entreprises doivent trouver d'autres moyens pour établir leur présence et gagner la confiance dans cet environnement à fort potentiel.

Pour vous aider, nous vous suggérons de commencer par la veille des réseaux sociaux chinois afin de découvrir les nuances du marché chinois et faire de votre stratégie de marketing social un succès.

Sommaire :

L'utilisation des médias sociaux en Chine en chiffres

Pour les entreprises ayant l'ambition de développer leur audience sur les réseaux sociaux, la Chine représente un potentiel très intéressant. Il s'agit en effet du pays le plus peuplé, avec plus de 900 millions d'utilisateurs de médias sociaux.

Le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux chinois est impressionnant, en moyenne, ils passent 25 heures sur les médias sociaux chaque semaine (source). Parmi ces utilisateurs, la quasi-totalité (98%) accède aux médias sociaux via leurs appareils mobiles (source). Cette forte utilisation du mobile est importante pour le succès des événements connectés avec une forte portée, notamment le Singles Day d'Alibaba.

Par ailleurs, du fait de son engouement pour le digital et de sa population considérable, la Chine est au premier plan en termes de ventes globales de e-commerce dans le monde. En effet, le marché du e-commerce en Chine représente plus de 50% des ventes au détail depuis 2021 (source).

Comme nous l'avons vu, la grande majorité des utilisateurs de médias sociaux chinois le font via leur mobile. Ces personnes se tournent en priorité vers des plateformes telles que WeChat et Weibo pour accéder aux recommandations, aux témoignages et aux conseils les plus récents.

Il faut également avoir à l’esprit que la population chinoise n'a pas accès à Facebook, Twitter, Snapchat ou Instagram (source), puisque seuls les réseaux sociaux chinois sont autorisés.

Ajoutons aussi que les achats en ligne font désormais partie intégrante du mode de consommation des Chinois, un mode de vie à part entière.

À noter : le e-commerce chinois devrait atteindre plus de 12 milliards de dollars américains en 2022, avec un taux de croissance annuel supérieur à 6 % d'ici 2025 !

Comme dans de nombreux pays, les réseaux sociaux en Chine sont très importants pour le marketing des entreprises. Pour être performantes, les marques doivent comprendre en profondeur ce qui se dit sur les médias chinois. En ce sens, l'utilisation d'un outil de social listening permet aux marques de veiller sur les réseaux sociaux et d’analyser toutes les consumer insights qui s’y trouvent. Même si vous connaissez déjà une poignée de plateformes de réseaux sociaux chinois, il en existe une multitude d'autres dont vous ignorez peut-être l'existence. C'est là qu'un outil de veille des médias sociaux en l'occurrence sur la Chine s'avère utile.

Être équipé d'un bon outil vous aide également à trouver où se trouvent vos publics les plus engagés. Par exemple, si vous générez de nombreuses mentions de votre marque sur WeChat ou Zhihu, vous saurez que ces plateformes méritent d'être incluses dans votre stratégie de médias sociaux !

De plus, pour gagner en notoriété, une bonne pratique pour les marques est de participer aux journées spéciales en ligne en Chine. Il s'agit ici de préparer des promotions spéciales pour intéresser de nouveaux clients, tout ceci relayé avec du contenu en live streaming pour divertir et interagir avec les fans. Plusieurs événements en ligne existent notamment : le Nouvel An chinois, 520 Day, 618, Single's Day, Double 11, Double 12.

Par ailleurs, une étude de McKinsey montre que le bouche-à-oreille joue un rôle primordial pour stimuler les achats de la génération Z en Chine (source).

8 applications de médias sociaux les plus populaires en Chine

Le paysage des médias sociaux chinois a connu une évolution spectaculaire au cours des dix dernières années. Tour d’horizon des applications les plus en vogue dans l’empire du Milieu.

1. Sina Weibo

Weibo fait partie des applications de réseaux sociaux chinois les plus populaires avec plus de 573 millions d'utilisateurs actifs par mois. Propriété de Sina Corporation, cette plateforme de microblogging est assez similaire à Twitter.

En effet, les utilisateurs chinois du média social Weibo ont une limite de 140 caractères sur les publications et peuvent inclure des images et des émojis dans leur contenu. Il est également possible de taguer d'autres utilisateurs, d’engager des conversions en message privé, de créer des Stories (à l’instar de ce que l’on peut faire sur Instagram) et d’ajouter des hashtags.

Pour information, cette plateforme a été lancée en 2009 par le géant Internet chinois Sina Corp. Elle a connu des débuts très encourageants avec plus de 50 millions d'utilisateurs et plus de 2 milliards de messages postés dès la première année de lancement (source).

2. WeChat

Autre application de médias sociaux chinois populaire, WeChat est probablement l'un des noms les plus reconnaissables du monde occidental. C'est aussi le plus ressemblant à Facebook. Cette application tout-en-un offre aux utilisateurs et aux marques un grand nombre de fonctionnalités uniques; ce qui en fait un incontournable pour le marketing des médias sociaux.

À la fois application de covoiturage, canal de messagerie directe, plateforme de commerce électronique, plateforme de chats vidéo, interface de vente de billets et bien plus encore. Quel que soit votre public cible, vous êtes susceptible de le trouver sur WeChat.

Comme de nombreuses autres applications de médias sociaux, WeChat est libre d'utilisation. Cependant, ouvrir un compte n'est pas si simple. Pour créer votre compte, vous devrez trouver un utilisateur existant et scanner un QR code qu'il vous fournira.

Weibo a une part d'utilisateurs de 56 % sur le marché chinois du microblogging, et ce chiffre passe à plus de 86 % si l'on tient compte du temps passé sur la page.

En chiffre : 1,24 milliard d'utilisateurs actifs mensuels au premier trimestre de l'année 2022.

3. TikTok (Douyin)

Connaissez-vous Douyin ? C’est le nom chinois de TikTok !

Ce réseau social est rapidement devenu célèbre aux États-Unis avec ses courtes vidéos, ses danses originales et ses nombreuses fonctionnalités de montage vidéo faciles à utiliser. C'est l'une des plus grandes plateformes chinoises de médias sociaux à ce jour, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

L'application se nourrit de contenus vidéo courts générés par les utilisateurs, souvent accompagnés de musique et/ou de synchronisation labiale. Bien qu'il soit originaire de Chine, TikTok s'adresse à plus de 75 langues dans 150 pays. Les utilisateurs sont principalement des individus de la génération Z et de la génération Y. Cette plateforme compte aussi de nombreux social influenceurs.

4. Tencent QQ

Voilà un autre site de microblogging sur notre liste de réseaux sociaux chinois. QQ appartient à Tencent et a une fonction similaire à WeChat. Cependant, la différence clé est son processus d'inscription : vous n'avez pas besoin de vous inscrire avec un numéro de téléphone.

Un chiffre à retenir : la base d’utilisateurs actifs mensuels de Tencent est de 800 millions (source). Vertigineux !

5. Baidu Tieba

Le plus grand moteur de recherche de Chine, Baidu, possède son propre réseau social nommé Baidu Tieba. Même s'il est méconnu dans les pays occidentaux, Baidu Tieba est en réalité plus ancien que Facebook. Cette plateforme a dépassé les 70 millions d’utilisateurs actifs par jour, ce qui en fait un réseau de premier plan pour les marques (source).

Bénéficiant du soutien du moteur de recherche Baidu, le contenu de Baidu Tiebo se classe extrêmement bien dans la recherche. Il est idéal pour une recherche sur des mots-clés précis, chercher des réponses à des questions et le contenu interactif.

6. Tencent Vidéo

Autre plateforme chinoise de médias sociaux de partage de vidéos, Tencent Video compte plus de 112 millions d'abonnés dans le cadre de son offre premium. Il a récemment dépassé son concurrent autrefois fidèle, Alibaba Youku, et compte désormais plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois en Chine.

Cependant, la plateforme est sous surveillance constante par le gouvernement chinois et a connu sa part de censure.

7. Zhihu

Zhihu est une communauté de questions-réponses, souvent comparé à Quora. Autrement dit, des questions sont publiées et les membres y répondent. L’information partagée est qualitative pour apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs.

La communauté Zhihu est en majorité constituée d'entrepreneurs, de conférenciers et de professionnels souhaitant s’améliorer dans divers domaines. C’est donc une communauté instruite avec un pouvoir d’achat supérieur à celui d’autres plateformes sociales. Il est plus facile d’y créer un climat de confiance et de sécurité, car il est plus intimiste.

Les utilisateurs peuvent voter pour les réponses qu'ils pensent être les meilleures, ce qui aide les utilisateurs qui les ont fournies à gagner en visibilité.

Zhihu propose deux niveaux d'adhésion payante, qui permettent aux utilisateurs d'accéder à de nombreux webinaires, de livres électroniques et d'autres contenus.

8. Little Red Book

Notre liste de canaux de médias sociaux chinois ne serait pas complète sans mentionner Little Red Book. Conçu à l'origine comme une plateforme pour le contenu généré par les utilisateurs, Little Red Book est maintenant devenu une source principale d'informations lorsque des décisions d'achat sont en jeu.

La plupart des utilisateurs de Little Red Book vivent dans des villes de premier rang, comme Shanghai, Hong Kong et Pékin. Ses 450 millions d'utilisateurs publient en moyenne 450 000 fois par jour. Il est davantage axé sur les ventes dans la mesure où nombre de ses utilisateurs recherchent activement de nouveaux produits et marques.

Dans l'ensemble, le contenu de Little Red Book semble plus fiable et est devenu un endroit idéal pour accroître la notoriété de la marque et le marketing de bouche à oreille auprès des consommateurs chinois.

Enfin, pour lancer une stratégie digitale performante en Chine, il est toujours intéressant d’être accompagné par des professionnels. Alors, pour améliorer votre stratégie digitale globale, notamment sur les réseaux sociaux chinois, faites appel aux experts Meltwater dès aujourd'hui.