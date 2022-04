Que vous organisiez un gala, une animation en magasin ou un événement de street marketing, votre notoriété peut être amplifiée au-delà des personnes uniquement présentes sur place. Comment ? En utilisant les réseaux sociaux comme caisse de résonance pour vos campagnes marketing et communication. Pour ce faire, vous pouvez inciter vos participants/internautes à partager ce qu’ils vivent sur les réseaux sociaux en intégrant un « social wall » à votre stratégie.

Un mur social ajoute intensément une crédibilité à votre événement. C’est un excellent moyen de jouer la carte de la preuve sociale tout en retranscrivant l'événement en temps réel. Ce dispositif encourage les participants à faire partie du buzz et à partager leurs expériences avec leurs pairs.

Vous souhaitez maîtriser les rouages du social media wall ? Dans cet article, retrouvez les meilleures pratiques en matière d'utilisation de mur social en combinaison avec un outil de social listening. Enfin, découvrez les succès d’autres marques, ayant elles aussi eu recours à cette stratégie.

Sommaire :

Qu'est-ce qu'un mur social ? Définition

Un mur social ou “social wall” est un outil très puissant pour récupérer les messages issus des réseaux sociaux mentionnant votre marque ou vos hashtags pour les afficher sur un grand écran. Ils sont souvent utilisés lors d’événements ou alors dans des “war rooms” qui permettent aux community managers de suivre ce qu’il se dit sur leur marque en temps réel.

Le mur social incite les consommateurs à interagir avec la marque ou à la promouvoir grâce à ces publications. Pour cela, les internautes utilisent des hashtags dédiés à l'évènement. Ainsi, les publications sont récupérées de façon automatique. Évidemment, il est possible de modérer ce partage afin que seul le contenu le plus pertinent apparaisse sur votre social wall.

Par exemple, un nouveau restaurant peut utiliser le hashtag #ChezKimOuverture. Les personnes présentes à l'évènement peuvent ainsi partager leurs contenus en utilisant ce hashtag. De son côté, le propriétaire du lieu peut extraire toutes les publications via ce hashtag et les afficher sur le mur social.

En quelques minutes, une personne publiant du contenu sur le Instagram wall ou le Facebook wall d'une marque peut voir son contenu apparaître sur son mur social ! Un dispositif incitatif qui a fait ses preuves.

Pourquoi créer un social wall ?

Le social media wall est un élément parfois sous-exploité du marketing social. Pourtant, avec un seul outil et quelques clics, les murs sociaux peuvent extraire le contenu de tous vos canaux, y compris Instagram wall, Facebook wall, Twitter wall, etc. Le public interagit avec votre événement en temps réel et vous donne une image plus claire de la portée et de l'engagement de votre événement.

Augmenter l'engagement

Un mur social capte l'attention des utilisateurs pendant que l'événement se déroule. Les participants interagissent avec le mur en publiant du contenu et voient leurs messages affichés peu de temps après. Addictif !

Développer sa stratégie de content marketing (ou marketing de contenu)

Avec un engagement accru, les marques obtiennent une multitude de contenus générés par les utilisateurs sur leurs flux sociaux. Pour amplifier l'impact de l'événement, les entreprises peuvent intégrer le mur sur leur site Web. De cette façon, le contenu n'est pas "perdu" après l'événement et continue d'être regardé par les visiteurs du site, prospects et/ou clients.

Un bel exemple de curation de contenu (user generated content), avec la particularité de créer un pont entre physique et digital.

Créer un sentiment de communauté

Un contenu généré par un utilisateur apporte immédiatement une dimension plus authentique au discours de l'entreprise. En d’autres termes, lorsque vos consommateurs parlent pour vous, vous atteignez un public plus large, en phase avec la conversation.

Peut-on contrôler le contenu d'un social wall ?

Oui ! Les Social Walls disposent de fonctionnalités de paramétrage et de modération puissantes. Ils filtrent automatiquement tout le contenu entrant pour vous, selon des conditions que vous pouvez définir à l’avance. Ainsi, vous gardez aussi le contrôle de chaque message et vous évitez les éventuelles fake news.

Une chose est sûre : plus vos recherches seront détaillées avec la fonction de veille des réseaux sociaux comme Facebook, plus les résultats seront fiables. Il est essentiel de pouvoir modérer et analyser le contenu généré par les utilisateurs qui s’affiche sur votre mur. Surtout si vous prévoyez de partager vos flux en temps réel !

Comment faire un social wall ?

Vous envisagez d'utiliser un mur social ? Vous pouvez l'aborder de différentes manières.

Commencez par explorer les outils de mur de médias sociaux, leurs caractéristiques et leurs fonctions. À partir de là, analysez comment ces outils peuvent lancer votre stratégie d'engagement social.

Affichez les messages sponsorisés

Faites appel aux messages sponsorisés pour réussir votre stratégie de social media wall. Vous pourrez ainsi encourager la promotion de votre campagne et des hashtags utilisés. Ces messages peuvent également fournir des exemples et une inspiration à suivre pour les autres. Il peut s'agir d'une publicité pour un produit ou de votre influenceur préféré qui publie un selfie, par exemple.

Diffusez en direct vos conférenciers invités

Si votre événement comprend des conférenciers invités, publiez les meilleurs moments de leurs interventions sur votre mur social. Ainsi, les personnes qui ne sont pas présentes à l'événement peuvent prendre part à la conversation.

Organisez un concours ou un sondage

Misez sur la preuve sociale et l'engagement en faisant la promotion d'un cadeau, d'un concours ou d'un sondage. Le but ? Que votre audience réagisse et participe à la conversation. Un concours ou un sondage, c’est une demande directe d'engagement des participants à votre évènement.

Conseil : Il doit être facile pour quiconque de participer. Dites-leur quoi publier. Préparez-vous pour des flux sociaux viraux !

Organisez une séance de questions-réponses

Un autre moyen simple d'obtenir du contenu généré par les utilisateurs consiste à partager les réponses obtenues à une question. Interrogez et laissez votre public publier ses réponses avec le hashtag choisi. Facile et efficace.

Si vous avez un conférencier invité, demandez au public de partager ses questions et laissez le conférencier y répondre.

Fournir des mises à jour et des réactions en temps réel

Les événements sociaux ne se limitent pas à vos événements en personne. Les non-participants à l'événement peuvent rester informés lorsque d'autres personnes partagent des mises à jour de vos flux sociaux.

C'est comme lors d'un match de football. Vos spectateurs sont vos propres commentateurs et peuvent partager en temps réel tous les meilleurs moments de l'événement.

Les outils performants de Meltwater pour votre social wall

Vous souhaitez que votre événement soit le plus visible possible ? Les murs sociaux offrent un potentiel illimité. Meltwater permet de construire un social wall en combinant un outil de veille et notre outil de newsfeed.

Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour commencer à élaborer votre stratégie en utilisant un outil efficace d’écoute des médias sociaux.

Exemples réussis de murs de médias sociaux

Tomorrowland : offrir une expérience unique aux festivaliers

Les festivals sont des acteurs majeurs du spectacle vivant. Ils doivent se réinventer chaque année avec une programmation surprenante et une expérience unique pour les participants. En ce sens, se démarquer passe par une utilisation efficace des réseaux sociaux.

En plus d'être un rendez-vous incontournable pour les fans d'électro, le célèbre festival belge Tomorrowland maîtrise l'utilisation des plateformes sociales et du social wall. Chaque année, les organisateurs publient un "aftermovie" de l'événement sur YouTube. Pour vous donner un aperçu, celui de 2012 a été visionné plus de 175 millions de fois (source)… Du marketing très viral !

Sur le instagram wall de l'événement, les participants publient de nombreux contenus en utilisant les hashtags dédiés. Par exemple, les hashtags #tomorrowland et #tomorrowlandwinter représentent respectivement 4,8 millions et 42,9 millions de publications.

L'histoire de la viticulture avec Gruppo Italiano Vini

Gruppo Italiano Vini est une entreprise de vins célèbre en Italie, distribuée dans près de 90 pays. En plus de ses multiples prix des meilleurs guides de vin internationaux, la marque utilise le social wall pour développer sa notoriété.

Le social wall présent sur son site internet affiche les dernières actualités de l’entreprise et des caves à vin façon newsletter 3.0. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’histoire de la viticulture, les dernières nouveautés en termes de produits, et quelques-uns des paysages époustouflants que l’on peut voir depuis les domaines viticoles.

France.fr

Le social wall est largement utilisé dans le marketing du tourisme et du voyage, notamment en raison de l’importance du visuel dans ce secteur. L’audience se laisse facilement séduire par le contenu photo et vidéo des autres voyageurs.

Citons l’exemple de France.fr, qui fait la promotion des plus belles régions de France via l’instagram wall présent sur son site (source). Les plus belles photographies des quatre coins de l’Hexagone sont mises en avant sur le mur social. Les utilisateurs participent en utilisant les hashtags créés pour l’occasion, comme par exemple #jeredecouvrelafrance.

Commencez dès maintenant avec votre propre mur social !

Pour donner plus de portée à votre marque, le social media wall est un outil très puissant, s'il est bien maîtrisé. En utilisant bien les outils et fonctionnalités à votre disposition, vous pourrez facilement augmenter la portée de votre événement et l'engagement de votre public. Finalement, votre marque rayonne et de nouvelles personnes la découvrent.

