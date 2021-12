D'après vous, qui sont les vrais experts de votre marché, les rédacteurs freelances ou vos propres salariés ?



Malheureusement, vos experts à domicile ne sont pas tous écrivains dans l'âme. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les inciter à créer du contenu intéressant et engageant.

Dans cet e-book, nous vous présentons pourquoi et comment internaliser votre création de contenu. Vous pourrez produire des articles plus authentiques et mieux ciblés, et découvrirez des astuces comme le calendrier éditorial, les récompenses, les équipes de deux et même des rédactathons !

Après avoir lu ce guide, vous saurez employer au mieux le potentiel de vos meilleurs avocats de marque : vos équipes internes.