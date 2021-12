Guide : Trouver et collaborer avec les influenceurs Instagram

Instagram s’est imposé comme le réseau social de choix pour le marketing d’influence en France. Alors que toutes les entreprises souhaitent collaborer avec les influenceurs d’Instagram, comment pouvez-vous réussir vos collaborations et créer des campagnes efficace ?

Dans cet article nous présentons :

L’intérêt des influenceurs Instagram pour votre stratégie

Les étapes à suivre pour détecter, contacter et briefer ces influenceurs

Les bonnes pratiques du marketing d’influence sur Instagram

Alors si vous souhaitez faire des campagnes influenceurs sur Instagram, ce guide est fait pour vous !

Sommaire :

1. Pourquoi choisir Instagram ?

2. Les différents types d’influenceurs Instagram

3. Comment définir vos objectifs d’influence sur Instagram ?

4. Comment trouver des influenceurs sur Instagram ?

5. Comment qualifier un influenceur Instagram ?

6. Comment contacter un influenceur sur Instagram ?

7. Comment faire le brief de votre campagne ?

8. Comment rémunérer les influenceurs Instagram ?

9. Comment mesurer le ROI de votre campagne ?

10. Les bonnes pratiques du marketing d’influence sur Instagram

1. Pourquoi choisir Instagram ?

Instagram est devenu le réseau le plus populaire pour le marketing d’influence.

89% des marketeurs annoncent qu’Instagram est important pour leur stratégie de marketing d’influence et 93 % des campagnes de marketing d’influence utilisent maintenant Instagram.

Parmi les trois formats de contenu les plus efficaces nous retrouvons les Instagram Posts (78 %), les Instagram Stories (73 %) et les vidéos YouTube (56 %).

L’utilisation d’Instagram Stories dans les campagnes de marketing d’influence a d’ailleurs augmenté de 60% et représentent 1/3 des messages sponsorisés sur Instagram.

C’est un réseau idéal pour susciter de l’engagement. Selon une étude réalisée par TrackMaven, Instagram enregistre le plus grand nombre d’interactions moyennes par post pour 1000 abonnés. Le taux d’engagement moyen est de 29,67 sur la plateforme, tandis que Facebook enregistre environ 16,54 interactions moyennes par post pour 1000 utilisateurs.



2. Les différents types d’influenceurs Instagram

Les méga-influenceurs

Les méga-influenceurs sont des célébrités, majoritairement connues en dehors de leur présence sur les médias sociaux. Ce sont des sportifs, des musiciens, des acteurs ou encore des personnalités médiatiques.

Ils ont généralement plus d’un million d’abonnés, issus de différents milieux et aux différents centres d’intérêts.

Ils ne sont pas spécialement des experts sur un domaine spécifique, mais une seul de leurs publications peut donner une incroyable visibilité à votre marque. Soyez prêt à payer une somme importante si vous envisagez de vous associer à des méga-influenceurs et à accepter de vous adresser une communauté très large, qui ne correspondra pas uniquement à votre cible.

Les méga-influenceurs sont intéressants pour des campagnes de notoriété où une large portée est nécessaire pour faire connaître votre service ou produit au plus grand nombre de personnes possible.

Les macro-influenceurs

Avec entre 30 000 et un 500 000 abonnés, les macro-influenceurs ont principalement acquis leur notoriété grâce aux médias sociaux. Ils peuvent atteindre un public large et inspiré, mais ont un prix élevé.

Les macro-influenceurs sont intéressants lorsque vous voulez cibler un public plus précis en fonction d’un sujet, mais que vous êtes encore au stade de l’acquisition de notoriété et que vous cherchez avant tout à atteindre votre public.

Les micro-influenceurs

Lorsque vous êtes prêt à faire passer votre campagne de marketing d’influence d’un objectif de notoriété à un autre plus définie, vous devez commencer à chercher des méthodes de communication/promotion plus efficaces.

C’est ici qu’entrent en scène les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs ne sont pas des personnalités publiques, mais des personnes liées à un domaine précis, pour lequel ils sont passionnés. Leurs abonnés apprécient leur authenticité et leur accorde une grande confiance. En somme, ce sont des gens issus de la « vie réelle », peut-être votre voisin ou votre ancien camarade de classe, qui ont su rassembler une communauté autour de leur passion.

Avec une communauté entre 5000 et 30 000 abonnés, ce qui définit un micro-influenceur n’est pas le nombre de ses abonnés, mais la relation qu’il entretient avec eux.

De ce fait, les micro-influenceurs sont beaucoup plus efficaces pour mener des campagnes à objectifs d’acquisition ou de trafic.

Les nano-influenceurs

Avec un 5000 abonnés ou moins, les nano-influenceurs sont les « gens ordinaires, de tous les jours » qui peuvent influencer le produit ou le service d’une marque pour leurs amis et leur famille.

Ils ont le plus haut niveau d’engagement car ils ont généralement des interactions plus personnelles et authentiques avec leurs abonnés. Leurs recommandations vont donc toucher moins de monde mais seront plus significatives.

Définir les objectifs de votre campagne de marketing d’influence sur Instagram est primordial pour créer une campagne qui a du sens et qui fonctionne pour vous et votre entreprise.

Voici quelques exemples d’objectifs.

Accroître la notoriété de marque

Pour faire connaître votre marque, votre produit ou votre nouvelle offre, concentrez-vous sur la portée, les impressions et l’engagement. L’objectif est de vous faire connaître à votre marché cible, et ce via le plus de points de contact possible.

Pour accroître la notoriété de votre marque, vous pouvez collaborer sur de la création de contenus avec un réseau d’influenceurs liés à votre marché cible. Vous pouvez aussi impliquer les influenceurs en les invitant à un événement, en leur envoyant un pack média ou en les invitant à vivre une expérience exclusive.

Bien qu’elle ne génère pas toujours des ventes directes, la notoriété d’une marque est importante pour la stabilité à long terme de l’entreprise et les résultats se manifesteront au fil du temps.

Générer des ventes

Pour ce faire, vous pouvez créer un code de réduction que les influenceurs peuvent partager avec leur abonnés pour les inciter à effectuer un achat.

Une autre stratégie est d’organiser une vente flash, faites-en la promotion par le biais d’influenceur. Les promotions spéciales, les bons d’achat gratuits ou la livraison gratuite sont d’autres offres qui incitent les consommateurs à acheter, surtout si elles ne sont disponibles que pour une durée limitée. Plus l’offre est irrésistible, mieux c’est !

Attirer un nouveau marché

Le marketing d’influence est idéal pour attirer un nouveau marché cible, et vous pouvez complètement changer la perception d’une marque avec l’aide d’influenceurs soigneusement sélectionnés qui ont un grand engagement avec le public que vous voulez atteindre.

Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin d’influenceurs qui peuvent générer un trafic qualifié et ciblé sur votre site web et faire du bruit autour de votre marque dans l’espace désiré.

Il vous faudra donc commencer par les influenceurs qui comptent vraiment. Investissez du temps, de l’argent et des efforts dans vos relations avec ces influenceurs.

Bien sûr il existe d’autres objectifs, comme la génération d’engagement et de nouveaux abonnés ou encore la rétention client. A vous de trouver les plus importants pour vous !

Pour trouver les influenceurs sur Instagram, il existe deux grandes méthodes, manuellement ou à l’aide d’un outil.

Trouver des influenceurs manuellement sur Instagram

Suivre les hashtags pour trouver des créateurs de contenu populaires

Les hashtags facilitent la découverte de contenus performants et de comptes populaires sur Instagram, et ils peuvent aussi vous mener à des personnes d’influence.

Identifiez les hashtags associés à votre secteur et scannez les hashtags utilisés par les contenus populaires pour continuer à découvrir des hashtags pertinents, puis identifiez les profils qui émergent pour tous ces mots clés.

Analyser vos propres abonnés

Les personnes qui suivent votre marque sur Instagram ont déjà un intérêt pour elle. Parcourez votre liste d’abonnés, peut-être trouverez-vous quelqu’un qui commente régulièrement vos messages ou qui « aime » souvent ce que vous publiez.

Rechercher sur Instagram Explore

Dans l’onglet Explore, vous pouvez tapper n’importe quel mot clé et sélectionner “recherche de profils”. Vous pouvez ensuite parcourir la liste des profils recensés. A noter que les résultats varient selon votre profil et votre comportement sur Instagram.

Une fois que vous identifiez un profil intéressant, vous pouvez chercher des profils similaires dans la section “Suggestions pour vous”.

Bien que gratuite, ces méthodes présentent tout de même quelques inconvénients. Elles sont très chronophages et ne permettent pas une recherche et analyse des profils exhaustive. Pour professionnaliser votre cartographie d’influenceurs, il faudra vous tourner vers des outils payants.

Trouver des influenceurs via des solutions de marketing d’influence

Ces outils visent à simplifier la recherche en vous mettant en relation avec les influenceurs les plus pertinents pour vos objectifs.

Rechercher des influenceurs selon leur expertise

Un outil de marketing d’influence comme celui de Meltwater vous permet d’identifier les influenceurs selon leur expertise (plus de 60 000 expertises sont référencées dans notre plateforme). Cela peut aller du Bikram Yoga à la Finance en passant par les Working Moms.

Vous pouvez ensuite filtrer selon la localisation voulue, l’audience ou encore le type d’influenceur (mega, micro, nano).

Rechercher des influenceurs selon un hashtag spécifique

Vous souhaitez réagir à une tendance précise ou cibler une communauté spécifique ? Vous pouvez dans ce cas identifier les influenceurs selon les hashtags utilisés et filtrer selon vos besoins.

Rechercher parmi le réseau d’un influenceur

Vous avez trouvé l’influenceur parfait ? Vous avez déjà collaboré avec succès avec un influenceur et souhaitez trouver des profils similaires ? Certains outils vous donnent accès à l’analyse du réseau d’un influenceur. Vous pouvez détecter les profils avec lesquels un influenceur interagit le plus sur Instagram et repérer des profils similaires avec qui collaborer.

Toutes ces méthodes sont efficaces pour faire un premier listing des influenceurs Instagram intéressants. Mais il reste ensuite un travail de qualification à faire pour vous assurer de leur pertinence !

Pour aller plus, retrouvez notre article sur les critères de sélection d'une plateforme de marketing d'influence.

Le succès de votre campagne de marketing d’influence sur Instagram dépendra surtout de votre capacité à identifier les bons influenceurs. La recherche d’influenceurs pertinents constitue un des principaux challenges du marketing d’influence.

Influenceurs et micro-influenceurs sont de plus en plus nombreux, trouver la perle rare est devenu plus complexe qu’il n’y paraît. Sans parler de la peur de choisir les mauvais influenceurs, pouvant résulter au mieux en une perte de temps et d’argent, ou au pire heurter la réputation de votre marque.

C’est pourquoi après avoir identifié différents profils Instagram intéressants, nous recommandons d’analyser les points suivants pour vous assurer de la qualité de ces influenceurs.

1. Influence réelle

Les faux influenceurs sont devenus malheureusement communs sur Instagram. De nombreux comptes dopent artificiellement leurs statistiques en achetant des abonnés, des likes ou des commentaires.

La crainte de collaborer avec ces faux influenceurs est de plus en plus présente chez les marques, et les outils de marketing d’influence ont également développé des solutions pour détecter ces influenceurs frauduleux.

Lors de votre phase de recherche, restez donc vigilent, surtout si vous faites cette recherche manuellement.

L’engagement obtenu par les publications d’un influenceur a-t-il l’air légitime ? Vous pouvez par exemple scanner les commentaires sous les posts d’un influenceur. Des commentaires très génériques comme « Awesome! », « Love it! » ou de simples emojis, sont souvent révélateurs de l’achat de commentaires.

Font-ils partie d’un Instagram Pod ? Les Instagram Pods sont des groupes privés regroupant certains profils Instagram qui ont passé un accord commun de toujours aimer et commenter les publications des autres membres du groupe dès leur publication, pour stimuler l’engagement.

Difficilement repérable à l’oeil nu, certaines solutions du marketing d’influence peuvent repérer les personnes membres d’un Instagram Pod en comparant les comptes qui engagent le plus.

Pour en savoir plus : 6 critères pour démasquer les faux influenceurs sur les médias sociaux

2. Engagement et portée

Essayez de déterminer la relation qu’un influenceur entretient avec ses abonnés sur Instagram.

Posent-ils des questions ? Écoutent-ils leurs retours ?

En bref, vous devez savoir si leurs abonnés sont actifs ou passifs. Vous pouvez par exemple regarder si les influenceurs organisent régulièrement des lives sur Instagram, ou utilisent des stickers d’interactions dans leur Stories.

Plus les abonnés interagissent avec le contenu de l’influenceur, plus ils seront propices à réagir à votre campagne.

La portée de l’influenceur devrait aussi faire partie de vos indicateurs à suivre. La portée (ou reach) indique le nombre exact de vues qu’un influenceur obtient pour ses publications sur Instagram.

3. Expertise et valeurs

La communauté d’un influenceur Instagram n’est pas le seul critère auquel prêter attention.

Vous devez vous assurer qu’il a une crédibilité vis-à-vis de la thématique de votre campagne. Ses abonnés ont-ils confiance en lui et ses recommandations ?

De même, vérifiez l’adéquation entre vos valeurs et celles des influenceurs. De nombreuses marques ont par exemple arrêté de collaborer avec des influenceurs comme PewDiePie et Paul Logan suite à des propos contraires à leurs valeurs.

Pour cela, vous pouvez analyser leur contenu et leur ligne éditoriale. Le contenu partagé par les influenceurs est d’ailleurs devenu le premier critère de choix pour les annonceurs, devant des indicateurs quantitatifs comme l’engagement ou la communauté.

Pensez aussi à surveiller leur réputation en dehors d’Instagram. Faites une recherche de leur nom sur les moteurs de recherche et de leurs mentions sur les réseaux sociaux.

4. Audience

Durant votre phase de recherche, analysez la communauté de l’influenceur, selon l’âge, sexe, centres d’intérêts, localisation…

L’audience de l’influenceur correspond-elle à votre public cible ?

5. Portfolio

Identifiez les précédentes collaborations de l’influenceur avec des marques pour déterminer différents points dont la cohésion avec votre marque.

Par exemple, si un influenceur collabore depuis un certain temps avec votre concurrent direct, il sera difficile pour vous de capter son intérêt.

Cela vous aidera aussi à identifier les influenceurs qui collaborent avec trop de marques. Une étude révèle que pour les professionnels, si plus de 44% du contenu d’un influenceur est du contenu sponsorisé, celui-ci ne sera pas intéressant pour leur campagne.

Cette analyse vous permettra également d’appréhender le type des collaborations que l’influenceur sera enclin à faire et vous aidera à mieux lui pitcher votre campagne.

Pour les clients de Meltwater, rendez-vous sur le profil d’un influenceur, et cliquez sur la rubrique « Portfolio » pour accéder à cette analyse.

Une fois tous ces différents points analysés, vous ne pourrez pas vous tromper et vous aurez trouver l’influenceur Instagram parfait. Il ne reste donc plus qu’à le contacter !

Il est temps d’entrer en contact avec les influenceurs Instagram et les convaincre de collaborer avec vous. Mais alors que ceux-ci sont sur-sollicités par les marques, comment réussir votre prise de contact et sortir du lot ?

1. Faites-vous remarquer

Malgré votre budget dédié au marketing d’influence, rien ne garantit que l’influenceur sera intéressé par votre proposition.

S’il ne connaît pas votre marque, en a une mauvaise opinion ou se fait approcher par d’autres marques avec un budget supérieur ou égale au votre, il est possible qu’il refuse.

Pour vous différencier des autres, il faudra alors compter sur un élément clé : la relation.

Ne les contactez pas directement pour leur dire ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous.

Si vous voulez établir une relation sincère et pérenne, interagissez avec eux sur Instagram et leurs autres réseaux sociaux, partagez leurs contenus, commentez leurs publications, posez leurs des questions… Bref, intéressez-vous à eux.

Par e-mail

De nombreux influenceurs affichent leur adresse e-mail directement dans la biographie de leurs comptes sociaux. Si c’est le cas, privilégiez ce canal, ce sera le plus pratique pour les deux parties.

Par la messagerie privée d’Instagram

Vous pouvez tout à fait envoyer un premier message directement sur Instagram. Passez par le compte social de votre marque, pour vous démarquer des fans qui écrivent à l’influenceur sur ce canal.

Via les plateformes d’influenceurs

Il existe de nombreuses plateformes, dont celle de Meltwater, où les influenceurs peuvent s’enregistrer dans le but de recevoir des propositions de la part de marques. Canal spécialement prévu pour cet effet, les influenceurs présents sont en attente de partenariats.

3. Appliquez certaines bonnes pratiques

Personnalisez votre approche : Des gestes simples comme saluer l’influenceur par son prénom dès votre accroche et citer son travail peuvent faire une différence énorme.

Présentez-vous et votre entreprise : Il s’agit avant tout d’une relation entre deux personnes,

ne présentez pas seulement votre entreprise mais également qui vous êtes et quel est votre rôle, dès l’introduction.

Présentez votre proposition de façon simple et concise : Lors de votre première approche, l’objectif n’est pas de présenter tous les tenants et aboutissants du partenariat mais de susciter et confirmer l’intérêt de l’influenceur. Pensez à mettre en avant la nature de votre proposition et la compensation prévue.

Mettez en avant ce que l’influenceur y gagne : Partager ce que proposition apporte à l’influenceur et sa communauté : avantages promotionnels, contenu intéressant, expérience interactive…

Il est temps de passer à l’une des étapes les plus importantes pour le bon fonctionnement de votre campagne : le brief.

Votre brief est un aperçu écrit des détails de la campagne et des attentes de votre marque. Il vous servira de point de départ pour permettre aux influenceurs de comprendre les objectifs de la campagne.

Votre brief doit décrire clairement les objectifs, les attentes, les lignes directrices et les livrables de la campagne à tous les influenceurs potentiels avec lesquels vous allez travailler.

Soyez également transparent sur les résultats que vous attendez de ce partenariat : nombre de leads générés, de produits vendus, de partages sociaux, etc.

Le brief aidera aussi l’influenceur à s’assurer que ses contributions, qu’il s’agisse de photos, vidéos ou Story Instagram, sont conformes à votre vision et à votre message.

Que doit contenir votre brief ?

Présentation de votre entreprise

Présentez votre marque en mettant l’accent sur votre vision ou votre histoire, pour accrocher l’intérêt de l’influenceur. Si votre campagne est axée autour d’un produit / service spécifique, prenez également le temps de le présenter. Vous pouvez également inclure des images des campagnes précédentes.

Présentation de la campagne

Message : Les informations que l’influenceur doit intégrer à ses messages

Objectifs clés : Notoriété ? Engagement ? Acquisition

Livrables et calendrier : Quels contenus et formats publier, et à quels moments ?

Audience ciblée : A qui s’adresse la campagne ?

Budget : Prévoyez-vous une rémunération pour les influenceurs ? Un budget pour couvrir leurs déplacements ?

Délais : Quand la campagne devra-t-elle être lancée ?

Résultats observés : Comment allez-vous mesurer les résultats ?

Validation du contenu : Quel sera le processus d’examen du contenu ?

Présentation des livrables

L’objectif de cette partie est de présenter les grandes lignes directrices de votre campagne, donner de l’inspiration aux influenceurs, présenter les éléments à inclure et les choses à ne pas faire pour protéger votre marque.

Il n’est pas question ici de dicter ce que les influenceurs Instagram doivent publier ! Il est important de leur laisser une liberté créative lors de votre collaboration.

Livrables : Les formats attendus (Story Instagram, Live, Story à la Une, Photo, Vidéo, etc.)

Délais : Les échéanciers pour soumettre le contenu à validation et pour le publier

Description du livrables : Les lignes directrices pour créer le contenu

Inspiration : Quelques conseils pour inspirer vos influenceurs

Légende : Les éléments à inclure impérativement (hashtags, localisation, identification)

Tableau d’inspiration : Des exemples d’images que vous recherchez en termes de style, de ton, de résolution, etc. Vous pouvez également intégrer des publications de l’influenceur que vous aimez. Cela vous permettra de personnaliser votre brief et de montrer que vous avez fait votre travail de recherche.

A faire / A ne pas faire : Les consignes à suivre absolument, comme ajouter le hashtag #ad ou ne pas inclure de références à l’alcool.

Au fur et à mesure que l’influence se professionnalise, de plus en plus d’influenceurs attendent

une rétribution financière ou matérielle dans le cadre d’une collaboration avec une marque.

Il peut s’agir par exemple :

• Un envoi de produits à tester

• Une invitation à un événement / à vivre une expérience

• Une remise sur vos produits ou services

• Une compensation financière directe

Pour vous donner une idée du budget à accorder, notre partenaire Klear a interrogé plus de 2500 influenceurs, de toutes tailles et de tous secteurs, pour connaître les prix demandés pour chaque type de format.

Au-delà d’une rémunération directe, nous pouvons imaginer de nombreuses compensations :

Donner un statut particulier au sein de la communauté : Le simple fait de les appeler ambassadeurs ou de trouver un nom de groupe pour vos influenceurs quotidiens peut être une énorme récompense.

Traitement préférentiel : Tout dépend de votre marque mais peut-être pouvez-vous améliorer leurs délais de livraison, les inscrire à un événement, etc.

Accès à des contenus ou offres exclusives : Si vous avez un contenu de valeur ou exclusif, diffusez-le par l’intermédiaire de vos influenceurs. Non seulement cela met en évidence vos influenceurs, mais cela aide aussi votre contenu à devenir viral.

Accès aux coulisses d’un magasin ou d’un événement

Apparition dans vos vidéos : Si votre marque utilise fréquemment des vidéos dans votre marketing, envisagez à y faire intervenir vos influenceurs.

Les objectifs de votre campagne de marketing d’influence doivent être la base de votre campagne et accompagner chaque étape de sa mise en place, incluant la mesure de la performance.

En effet, ces objectifs vont vous aider à choisir les bons indicateurs de performance à suivre.

Les KPIs du marketing d’influence sur Instagram peuvent être très nombreux. Il est important de se concentrer sur les 3 ou 4 indicateurs essentiels pour vos objectifs.

Par exemple :

Indicateurs de visibilité : la portée des publications d’influenceurs, les impressions obtenues

Indicateurs de contenus : posts et Stories créés par les influenceurs, posts créés par les utilisateurs (dans le cadre d’une campagne de génération de contenu autour d’un hashtag par exemple)

Indicateurs d’engagement : nombre de likes, commentaires, partages privés, mentions de votre marque, taux d’engagement

Indicateurs de croissance de compte : nombre de nouveaux abonnés gagnés sur la période de la campagne

Indicateurs de trafic : clics générés par les publications d’influenceurs (via un lien dans la bio ou une Story,

Indicateurs de ventes / génération de leads : nombre de conversions sur votre site ou via un code promo d’influenceurs, retour sur investissement généré

A titre indicatif, le taux d’engagement est devenu le KPI le plus utilisé pour évaluer une campagne d’influence, suivi des conversions.

Le Retour sur Investissement concret de vos campagnes est essentiel à mesurer si vous voulez démontrer en interne l’intérêt de ce canal de communication relativement nouveau.

Dans le cadre d’une campagne ayant pour objectif la génération de ventes, le ROI est facile à mesurer.

Si vous envoyez à vos influenceurs des liens redirigeant vers votre site à partager, intégrez-y des trackeurs UTM. Il vous suffira ensuite de suivre les conversions générées depuis un outil comme Google Analytics.

Vous pouvez aussi fournir des codes promos aux influenceurs, permettant à leurs abonnés de bénéficier d’une réduction sur vos produits. Il vous suffit ensuite de suivre le nombre de ventes générées grâce à ces codes. Pensez à donner des liens ou codes promo différents à chaque influenceur : vous pourrez suivre la performance individuelle de chaque influenceur.

Mais toutes les campagnes de marketing d’influence n’ont pas pour objectif de générer des ventes directes. Comment faire pour mesurer le ROI de celles-ci ? Voici une autre méthode.

L’agence de publicité Ayzenberg a créé en 2016 le Earned Media Value Index, qui est depuis devenue le standard du marché pour mesurer le ROI du marketing d’influence.

Cet index prend en compte des indicateurs issus de la publicité en ligne comme le Coup par Impression et le Coup par Engagement de chaque réseau. Il permet de comparer les coûts des publications d’influenceurs (earned media) à ceux d’une campagne publicitaire (paid media) à performance équivalente.

Ayzenberg a analysé des milliers de campagnes pour réaliser cet index, régulièrement mis à jour. On permet par exemple de voir que 1000 vues d’un post Instagram sont valorisées à 5,85$ tandis que 1000 d’une Story Instagram est à 2,95$.

C’est d’ailleurs la méthodologie utilisée par notre plateforme de marketing d’influence lors du calcul de la Valeur Estimée de votre campagne.

10. Les bonnes pratiques du marketing d’influence sur Instagram

Intégrez les Stories Instagram à votre campagne

D’après une étude de Klear, les Stories représentaient en 2018 un tiers de publications sponsorisées sur Instagram ! En effet, les Stories d’Instagram garantissent un impact différent de celui des posts du fil d’actualité, car elles s’affichent en plein écran et ont une disponibilité limitée : une étude d’Instagram révèle que 44% des utilisateurs sont attirés par les Stories Instagram parce que le contenu disparaît au bout de 24 heures.

Comment intégrer les Stories à votre campagne ?

Montrer les coulisses de vos campagnes

Lorsque vous préparez une campagne avec les influenceurs, les Stories peuvent en donner un aperçu des coulisses. Dans le cadre d’un test produit, la Story peut servir à montrer la réception et les premiers essais du produit.

Se servir des sondages pour faire participer vos audiences

Le format interactif des Stories permet aux influenceurs d’impliquer réellement leurs abonnés, et de construire une expérience avec eux.

Organiser des Stories Takeover

Un influenceur peut prendre le contrôle de la Story d’une marque.

Ce type d’opération peut répondre à plusieurs objectifs, comme acquérir et engager une nouvelle audience, en faisant connaître votre marque à la communauté de l’influenceur, et promouvoir un événement, un produit ou une promotion.

Créer des Stories avec du contenu Shopping

Dans le domaine du prêt à porter, de nombreuses marques invitent des influenceurs sur leur site ou leurs réseaux sociaux à partager leur look, en s’inspirant du catalogue de la marque.

Désormais les Stories, les liens intégrés et les stickers Shopping permettent d’inviter des influenceurs à partager leur look et de donner la possibilité d’acheter les produits mis en avant directement depuis Instagram.

Créer un filtre Instagram avec les influenceurs

Facebook a ouvert les portes de son Spark AR Studio, ce qui signifie que tout le monde peut concevoir, construire et publier ses propres filtres de Réalité Augmentée.

La marque de sport Puma en a profité pour lancer une campagne en association avec six influenceurs, dont des acteurs, des comédiens, un footballeur national et un danseur de KPOP, pour créer des filtres faciaux personnalisés.

Chaque influenceur a eu droit à son propre filtre, inspiré de son univers personnel. Les influenceurs faisaient ensuite la promo de leurs filtres, invitant leurs 500 fans les plus rapides à l’utiliser pour bénéficier d’une offre promotionnelle.

Pour en savoir plus : Quelle place pour les Instagram Stories dans le marketing d’influence ?

Pensez vos relations sur le long-terme

Les avantages à travailler sur le long-terme avec les influenceurs Instagram sont nombreux. Vous créez des relations plus fortes et plus authentiques tout en gardant un planning plus simple et mieux aligné avec les temps forts de votre marque.

C’est aussi idéal pour générer des contrats mieux définis, détaillant les attentes des deux parties et une meilleure compréhension de la marque (ton, messages clés, audience) pour les influenceurs.

Mais sur le long-terme, la sélection des bons influenceurs est une étape cruciale. C’est pourquoi nous recommandons de travailler par vagues.

Par exemple, travaillez d’abord avec un plus grand nombre d’influenceurs lors d’une première vague, puis évaluez les performances de chaque profil. Les vagues consécutives de la campagne peuvent ensuite être optimisées, en priorisant les profils qui ont généré les meilleurs résultats ou créé les contenus les plus intéressants.

Laisser les influenceurs exprimer leur propre créativité

Pour que cela fonctionne, les marques doivent aussi abandonner une partie du contrôle créatif et faire confiance aux personnes influentes pour agir comme leurs propres directeurs de la création.

Echanger régulièrement et valoriser les influenceurs

Le fait d’impliquer régulièrement des influenceurs dans vos campagnes montre qu’ils sont importants pour la marque. Les créateurs de contenu s’associeront aux marques pendant une période plus longue s’ils se sentent valorisés, en échangeant avec eux régulièrement.

En plus de proposer des opportunités de campagne, les marques peuvent valoriser les personnes avec qui elles collaborent en les invitant à des salons ou événements de marque sans contrepartie spécifiée, ou via des envois de cadeaux exclusifs.

Envisagez la co-création

Co-créer un produit avec un influenceur est une stratégie de plus en plus fréquente.

Les avantages pour l’influenceur sont nombreux. Il pourra générer beaucoup du nouveau contenu pour sa communauté, gagner en crédibilité.

Pour la marque, c’est la garantie de travailler avec des influenceurs plus impliqués et engagés envers les objectifs et les valeurs de la marque. Le résultat final est donc beaucoup plus authentique.

Visez l’authenticité

Instagram devient de plus en plus un lieu sans retouches. Les utilisateurs se lassent de l’esthétique Instagram et préfèrent les posts plus “naturels” : sans filtre, sans pose réfléchie, mais plutôt des posts spontanés qui capturent le quotidien.

Pour créer des campagnes plus authentiques, vous pouvez éviter les mises en scène trop évidentes et privilégier les points clés à mettre en avant plutôt que de rédiger toutes les légendes que vos influenceurs devraient publier. Aussi, ne retouchez pas les influenceurs avec qui vous travaillez !

Restez transparents

L’ARPP a publié des règles à l’encontre des marques et des influenceurs. Quand un influenceur s’exprime dans le cadre d’un partenariat avec une marque, la collaboration doit être claire et explicite, et l’influenceur se doit être sincère et honnête envers sa communauté.

Il est donc important d’annoncer d’entrée de jeu la collaboration et sa nature (dotation, invitation, rémunération). Cela peut être fait par exemple en ajoutant le hashtag #ad ou #sponsorisé en début de publication.

Pour être transparants vis à vis des influenceurs avec qui vous collaborez, exposez aux de manière claire et précise vos attentes et objectifs et détaillez autant que possible les produits ou services concurrents. De votre côté, ne réalisez aucune exploitation des contenus autres que celles prévues dans le brief.

Vous êtes désormais prêts pour gérer de bout en bout votre campagne d’influence sur Instagram !

Vous avez d’autres questions sur les influenceurs Instagram ? Faites-le nous savoir en poursuivant la discussion sur Twitter !

Et si vous cherchez la solution idéale pour développer votre stratégie d’influence – de l’identification des influenceurs à la mesure du ROI – vous pouvez demander une démonstration sur-mesure de notre plateforme.