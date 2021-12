EN BREF

En détails

Trouver les opportunités parmi des milliers de messages

"Tous les messages sont importants pour nous, mais en utilisant le service de Meltwater, nous pouvons identifier rapidement les meilleures opportunités conversationnelles. Lorsqu'une personne atteint un score d'influence intéressant pour nous, nous nous assurons d'engager le dialogue avec elle."

Influencer l'influenceur

"Avoir accès à tout l'historique de nos échanges avec chaque influenceur engagé me fait gagner un temps fou. C'est aussi idéal pour apprendre à connaître tous nos influenceurs personnellement, et ainsi adapter notre approche et notre stratégie."

Démontrer le retour sur investissement des collaborations

"L'outil de social listening de Meltwater nous permet de savoir en temps réel si les échanges que nous entretenons avec nos influenceurs ont un impact sur notre audience, et pourquoi. Nous nous basons sur les indicateurs de la plateforme comme la portée, le sentiment et le volume pour comprendre notre présence et mesurer notre ROI. Pour moi, l'engagement est plus important que les conversions."

— Itai Bichler, Head of Global Digital Marketing - SodaStream