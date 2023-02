Business Intelligence : adoptez l’approche data-driven

Connaissez-vous la Business Intelligence ? La Business Intelligence est utilisée principalement pour l'analyse de la performance commerciale, la prévision des ventes et la gestion des coûts.

Il s’agit d’un concept clé dans le monde des affaires. Il permet aux entreprises de collecter, d'analyser et de tirer parti des données pour prendre des décisions éclairées et améliorer leurs opérations. Grâce aux outils de Business Intelligence, celle-ci est devenue plus accessible et abordable pour les entreprises de toutes tailles.

Cet article examinera ce qu’est la Business Intelligence, comment elle peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'affaires sur les différents types de marché ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour une stratégie efficace.

Sommaire :

Qu’est-ce que la Business Intelligence ?

Business Intelligence : définition

La définition de la Business Intelligence est la pratique de collecter, analyser et utiliser des données pour aider les décideurs d'une entreprise à prendre des décisions éclairées. La définition de la veille technologique implique l'utilisation de technologies et de méthodes pour convertir les données en informations utilisables, telles que le reporting, la visualisation de données avec une API, la gestion de la performance, l'analyse prédictive et l'analyse descriptive. Le but est d'améliorer la prise de décision, d'augmenter l'efficacité opérationnelle et de maximiser la performance financière de l'entreprise.

Le fonctionnement de la Business Intelligence implique plusieurs étapes :

Collecte de données : la première étape consiste à collecter les données internes et externes de l'entreprise. Cela peut inclure des données financières, de la chaîne d'approvisionnement, des ventes, des ressources humaines, etc. En somme, tout ce qui concerne la connaissance de l’entreprise. Stockage des données : les données collectées sont ensuite stockées dans un système de gestion de bases de données centralisé, appelé Data Warehouse. Nettoyage des données : cette veille technologique consiste ensuite à nettoyer et organiser les données de manière à ce qu'elles soient utilisables pour les analyses. Analyse des données : elles sont analysées à l'aide de différentes techniques, telles que la modélisation de données, l'analyse prédictive, la data mining, etc. Présentation des résultats : les résultats de l'analyse des données sont présentés sous forme de tableaux de bord, de graphiques ou de rapports. Les décideurs peuvent ainsi utiliser facilement ces informations pour prendre des décisions éclairées. Amélioration continue : la stratégie de Business Intelligence ne se termine pas une fois les résultats de l'analyse présentés. Les entreprises peuvent continuer à améliorer leur stratégie en collectant des données plus précises et en utilisant des techniques d'analyse plus avancées pour affiner leurs connaissances.

Pourquoi la Business Intelligence est-elle importante pour les entreprises ?

Les entreprises mettant en place la Business Intelligence dans leur processus de prise de décisions adoptent alors une stratégie dite data-driven (pilotée par la donnée). La Business Intelligence system est importante pour les entreprises pour les raisons suivantes :

Améliorer et faciliter la prise de décision : en fournissant des informations précises et à jour aux décideurs, la Business Intelligence aide les organisations à prendre des décisions plus éclairées et plus judicieuses, pour acommpagner le développement des futures activités. Augmenter l'efficacité opérationnelle : les entreprises peuvent surveiller les performances clés et détecter les opportunités d'amélioration. En gagnant en réactivité, elles peuvent mieux comprendre leur marché et ainsi gagner en agilité. Maximiser les performances financières : la Business Intelligence aide les entreprises à comprendre leur situation financière en temps réel et à identifier les opportunités de croissance. L'enjeu est de transmettre la bonne information aux bonnes personnes. Gagner un avantage concurrentiel : en disposant d'informations plus précises et à jour que ses concurrents, une entreprise intelligente peut prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses pour se différencier sur le marché. Améliorer la transparence : le recours à Business Intelligence software (logiciel de Business Intelligence) permet aux sociétés de mieux comprendre leurs activités et de partager des informations avec les différentes parties prenantes.

Quelles différences entre Business Intelligence (BI) et Business Analytics (BA) ?

Les termes Business Intelligence (BI) et Business Analytics (BA) sont souvent utilisés de manière interchangeable, il existe pourtant des différences clés entre les deux.

La Business Analytics désigne les outils nécessaires à la collecte d’informations clés (algorithmes, modèles mathématiques et dashboards) permettant de mener une stratégie de Business Intelligence. En ce sens, la Business Analytics est une composante de la Business Intelligence.

En résumé, la Business Intelligence fournit une image à jour des performances de l'entreprise, tandis que la Business Analytics aide les entreprises à comprendre les données et à prendre des décisions éclairées.

Les deux approches sont complémentaires et peuvent être utilisées ensemble pour fournir une vue complète de l’organisation, avec une veille stratégique. Ces différents types de veille en entreprise aident à prendre des décisions plus éclairées en utilisant des données, et nécessitent tous les deux l'utilisation de technologies pour collecter et analyser les données.

Les avantages de la stratégie de Business Intelligence

Voici les principaux avantages de la stratégie de Business Intelligence :

Amélioration de la prise de décision : la Business Intelligence fournit des informations précises et à jour qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions plus éclairées.

: la Business Intelligence fournit des informations précises et à jour qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions plus éclairées. Meilleure compréhension des performances de l'entreprise : elle aide les entreprises à surveiller les performances clés et à identifier les tendances pour améliorer les décisions.

: elle aide les entreprises à surveiller les performances clés et à identifier les tendances pour améliorer les décisions. Augmentation de la transparence : elle fournit une vue claire et transparente des performances de l'entreprise à tous les niveaux de l'organisation.

: elle fournit une vue claire et transparente des performances de l'entreprise à tous les niveaux de l'organisation. Réduction des coûts : elle peut aider les organisations à réduire les coûts en optimisant les processus et en identifiant les opportunités d'efficacité.

: elle peut aider les organisations à réduire les coûts en optimisant les processus et en identifiant les opportunités d'efficacité. Meilleure collaboration : elle permet une collaboration plus efficace entre les départements et les employés en fournissant des informations centralisées.

: elle permet une collaboration plus efficace entre les départements et les employés en fournissant des informations centralisées. Détection des tendances et opportunités : elle aide les sociétés à détecter les tendances et les opportunités du marché qui peuvent être utilisées pour développer de nouvelles stratégies d'affaires.

: elle aide les sociétés à détecter les tendances et les opportunités du marché qui peuvent être utilisées pour développer de nouvelles stratégies d'affaires. Amélioration de la satisfaction client : elle peut aider les entreprises à mieux comprendre les attentes et les besoins des clients, entraînant une amélioration de la satisfaction client.



Exemples concrets de mise en place de Business Intelligence



Pour mieux comprendre les informations développées dans cet article, voici trois exemples concrets de mise en place de Business Intelligence.

HelloFresh

HelloFresh est une société de kits de repas basée à Berlin, en Allemagne. Il s'agit du plus grand fournisseur de kits de repas, présent sur dix marchés mondiaux. L'enjeu de l'entreprise était de centraliser le reporting de ses performances mondiales, pour fournir à ses équipes régionales de vente et de marketing des données en temps réel afin d’optimiser la prise de décisions. Finalement, ce sont près de 15 heures par jour qui sont économisées pour l'élaboration des rapports.

Grâce à l’intelligence économique, HelloFresh est désormais capable d'identifier les nouvelles tendances de comportement de ses clients, mais surtout de s'adapter efficacement aux changements du marché et d’optimiser son marketing.

Résultats :

10 à 20 heures de travail en moins par jour grâce à un Business Intelligence reporting automatisé

automatisé La market intelligence a permis la consolidation des données sur dix marchés mondiaux

Les taux de conversion sont améliorés grâce à l'optimisation du contenu marketing

Centralisation de son BI reporting de marketing numérique afin d’augmenter les conversions (source)



L’OMS durant la crise du coronavirus

Durant la crise du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suivait de très près la propagation du virus. Pour cela, une stratégie de visualisation en temps réel pour cartographier la propagation du virus géographiquement a été mise en place.

Ce logiciel de Business Intelligence permet aussi de prédire la propagation future du virus, et de planifier l'utilisation des ressources telles que les médicaments, le personnel médical et l'équipement. La Business Intelligence est capable de mieux planifier l'épidémie en approvisionnant les hôpitaux et en communiquant avec la santé publique en déterminant d'où ils viennent, combien il y a de voyageurs et depuis combien de temps ils sont malades (source).



Coca-Cola Bottling Company

Coca-Cola Bottling Company est chargée de vendre et de distribuer les produits Coca-Cola ainsi que d'autres boissons. Il s'agit de l'entreprise numéro 1 mondiale de la production et de la commercialisation de boissons. Le problème des équipes IT est que le processus de reporting manuel leur prend 45 minutes chaque jour. Une perte de temps non négligeable !

La mise en place d'une stratégie de Business Intelligence a permis l'optimisation du processus de reporting pour toutes les opérations de vente et de livraison. Les équipes peuvent ainsi comprendre d'un simple clic les principales données, telles que les opérations de livraison, le budget et la rentabilité en fusionnant des données issues de centaines de sources disparates.

De plus, les commerciaux ont accès aux tableaux de bord mobiles depuis leur tablette, sur le terrain. Ce temps gagné peut être utilisé pour augmenter les ventes et satisfaire les clients. Les rapports de gestion sont actualisés chaque jour de façon automatique, pour faciliter la prise de décisions stratégiques (source).

Comment Meltwater peut aider à la production de rapports d'intelligence d'affaires et d'analyse d'affaires ? Les systèmes d'IA pour les décideurs se sont considérablement améliorés, permettant à un plus grand nombre de personnes de profiter de leurs avantages. Meltwater aide les entreprises à tirer parti de leurs données internes et externes sans avoir à suivre une formation en intelligence d'affaires ou obtenir un diplôme en science des données. Notre logiciel de Business Intelligence comprend l'IA et l'apprentissage automatique pour tirer des données et des insights de divers canaux en ligne et hors ligne.

Utiles, de la gestion des médias sociaux à l'intelligence compétitive et la recherche de marché, nos solutions auto-service ont été conçues pour fournir des insights concrets et en temps réel à travers l'entreprise. Pour en savoir plus, demandez une démonstration gratuite auprès de nos experts Meltwater.