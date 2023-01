API : la data au cœur des enjeux business

Près d'1 entreprise sur 2 déclare avoir du mal à effectuer une analyse pertinente lorsque les types de données sont disparates (source). Si les entreprises ont parfois du mal à analyser et à agir dans une situation donnée, c’est souvent qu’elles ne disposent pas de toutes les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Il n’est pas rare que les entreprises s'appuient uniquement sur des mesures internes, telles que les chiffres de vente, les données financières et les rapports internes pour vérifier leur positionnement. Bien que ces données internes soient nécessaires, il s'agit de données dites historiques. Résultat : les décideurs se basent sur une combinaison d'indicateurs obsolètes et leur simple intuition.

Chez Meltwater, nous pensons qu'il est vital de disposer de toutes les données dont vous avez besoin, à la fois internes et externes, en un seul endroit. C'est pourquoi les API (ou Application Programming Interface) sont devenues incontournables, quel que soit le secteur d'activité. Mais c’est quoi une API ? Et à quoi servent ces outils de data visualisation ?

Sommaire :

Qu’est-ce qu’une API (Application Programming Interface) ?

Une API (Application Programming Interface) est un ensemble de définitions et de protocoles visant à faciliter la création et l'intégration des applications. Concrètement, une API informatique permet à deux applications logicielles de communiquer entre elles et d’échanger des données de manière réciproque. Cet échange est possible, quel que soit le langage de programmation utilisé. Les interfaces de programmation ont donc le rôle de portes d'entrée dans un logiciel qui n'appartient pas à l'entreprise. L'avantage principal est que les applications peuvent communiquer entre elles sans que l’utilisateur ait besoin de coder. Les datas des API sont très utilisées dans l'administration. Elles servent à échanger des données entre deux administrations ou entre une administration et une entreprise privée. Le but peut être de construire de nouveaux services numériques voire de simplifier une démarche en ligne. Pour mieux comprendre le fonctionnement, voici une analogie pour illustrer la signification d’une API.

Vous commandez une boisson dans un bar. La situation programmée dans l'API est que vous allez commander une boisson et être servi par le serveur du bar. La carte des boissons qui vous est présentée est l'interface API. Chaque boisson inscrite sur la carte est celle que le barman peut vous servir. Dès lors que vous commandez un verre, vous le recevez. En revanche, si vous demandez une boisson qui n'est pas présente sur le menu, le serveur refusera car ce n’est pas quelque chose que le bar a accepté de servir. Si cette boisson est livrée à votre domicile, vous allez appeler un service de livraison pour la commander. Lors de la commande, quelqu'un va transmettre votre commande au barman (appels d’API). Ce dernier prépare la commande et le livreur se chargera de la livraison à votre domicile !

L'API de Meltwater permet aux clients de saisir des données multimédias dans des applications tierces telles que Microsoft PowerBI. Ainsi, ils peuvent voir la corrélation entre les données multimédias et d'autres ensembles de données, comme le volume des ventes. Et ce, en temps réel. Évidemment, il est possible de croiser les indicateurs provenant de différentes sources. Le but final étant de générer des rapports quantitatifs clairs. Cette API fonctionne via une intelligence artificielle qui récupère des données en temps réel : actualités en ligne, plateformes de médias sociaux, offres d'emploi, documents financiers, critiques de produits, reconnaissance d'images et bien plus encore. La plateforme est capable de récupérer tout type de données, selon les besoins de veille et/ou d’analyse de l’utilisateur ! Vous l’avez compris, les cas d'utilisation de l'API sont variés puisqu’ils dépendent de l'objectif que vous ou votre équipe souhaitez atteindre. À vous de lister vos besoins dans un cahier des charges pour agréger les données qui vous intéressent.

3 avantages de l’API Meltwater

Malgré des possibilités nombreuses, nous avons identifié 3 utilisations les plus courantes pour savoir comment utiliser l'API de Meltwater.

Réunir plusieurs sources de données sur une seule et même interface

Pour une vision à 360 degrés d'une activité, il est important de disposer à la fois de données internes et externes d'une entreprise. C'est essentiel pour connecter les différentes sources d'informations et analyser les corrélations existantes. En ce sens, il est primordial de disposer d'une API qui permette d'exporter et de diffuser des données en temps réel. Cette API doit pouvoir s'intégrer à vos différentes interfaces et applications. De cette façon, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour gérer une entreprise prospère et compétitive - à partir d'une seule interface. L'API Meltwater permet d'analyser tout type de données, telles que les conversations sur les réseaux sociaux, la couverture médiatique, le trafic sur le site Web et les chiffres de vente du marché afin de mieux comprendre les différentes situations du marché. De plus, cet outil aide les entreprises à mesurer et donner un sens à leur analyse des sentiments, en la combinant avec d'autres ensembles de données (exemples : données de panel, données de moteur de recherche, etc.).

Automatiser la collecte et l’analyse de données

Les professionnels de la communication ont besoin de comprendre et d'analyser la marque pour être en mesure de la développer. Avant l'utilisation d'outils comme l'API Meltwater, cette analyse demandait de passer des heures chaque mois à travailler dans des feuilles Excel, avec un but : donner un sens aux données.

Le développement de l’API de Meltwater élimine le travail manuel de création de rapports et transforme les informations sur les médias en graphiques puissants et faciles à comprendre, pour les intégrer à votre outil de création de rapports. Les résultats sont livrés au format JSON et incluent des métadonnées (c'est-à-dire des données sur les données). Grâce à l'automatisation, les utilisateurs n'ont plus besoin de se connecter à différents systèmes pour ensuite exporter les données manuellement. Cela permet d’éviter le travail manuel qui peut conduire à des erreurs ainsi qu’à de fausses interprétations.

Chez Meltwater, les données sont enrichies grâce à un pipeline. Des informations supplémentaires sont ajoutées aux données, notamment le sentiment, la langue, la portée et les messages clés. Prenons les exemples d’API d'une société de conseil en sport qui utilise l'API de Meltwater pour analyser le retour sur investissement de ses actions de sponsoring et l’API exemple d’une société spécialisée dans le trail running, qui grâce à Meltwater, a pu gagner du temps considérable dans l'analyse de données.

Pour ce faire, l'outil permet de :

Suivre les noms de marque en relation avec des événements sportifs spécifiques

Créer des rapports pour montrer comment les parrainages impactent l'exposition des marques auprès des publics clés

Étant donné le volume de mentions des marques lors des événements sportifs majeurs, l'entreprise a besoin d'un outil capable de trier et d'interpréter toutes ces données afin de générer des rapports complets et fiables.

Faciliter la collaboration entre les équipes commerciales

Faciliter la communication et la collaboration internes est un facteur clé de succès de toute entreprise. En effet, le principal obstacle à la mise en place d'un service client performant est la mauvaise collaboration en interne. En étant équipé des bons outils, une entreprise peut utiliser les actualités en ligne et les données des médias sociaux afin de dégager des avantages concurrentiels. Ces derniers peuvent émerger lors de l'atténuation des risques de la chaîne d'approvisionnement, de l'optimisation des processus, de l'amélioration de l'expérience client ou de la détection des tendances. Citons l'agence de publicité Ruth, qui utilise l'API de Meltwater pour donner un sens aux données collectées par ses clients. En combinant des données internes et externes, Ruth peut créer des rapports complets, aidant les équipes de leurs clients à travailler ensemble, à partir des mêmes KPI, vers le même objectif.

Mettre en place l’API Meltwater : 3 cas d’usage

Voici 3 exemples concrets qui montrent la possibilité de combiner des datas Meltwater à ses propres datas pour en faire une vraie proposition de valeur pour l’entreprise.

Un reporting business unifié et centralisé



Les données récoltées sont enrichies en croisant différentes sources. L'utilisateur peut donc donner du sens à des datas liées à l’image de marque et à des données externes comme l’évolution du prix de l’action en bourse, des ventes générées, les retombées presse, etc.

.La visualisation complète du parcours client



Pour avoir une vision complète du parcours client, les datas liées à l’image de marque peuvent être enrichies par des datas clients. Ces informations permettent finalement d'établir une cartographie du parcours client. Ainsi, l'entreprise pourra optimiser l’expérience des consommateurs et améliorer les stratégies marketing de satisfaction et de fidélisation.

Un centre de commande pour prendre des décisions stratégiques



L'API Meltwater permet la construction d’un tableau de bord de centre de commande personnalisé qui compare plusieurs indicateurs. Il s’agit par exemple du NPS (indice pour mesurer la satisfaction d'une marque, d'un produit ou d'un service), la part de voix ou de la part des ventes, etc. Le brand insights permet de créer de la valeur autour de la marque. De nombreux paramètres sont pris en compte par les consommateurs pour associer une marque à une notoriété, une expérience ou un ressenti.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l’API Meltwater peut vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs, contactez dès aujourd'hui l’équipe Meltwater. Remplissez le formulaire et transformez vos données en informations grâce à la veille médias de Meltwater.