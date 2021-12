Les entreprises s'appuient de plus en plus sur les données. L'importance de suivre, mesurer et analyser chaque interaction est passée au premier plan. Cependant, une surabondance de données peut vite devenir un handicap si elles ne sont pas exploitées ou utilisées correctement.

En réaction, de nombreux outils de data visualization (ou DataViz) ont vu le jour. Ces outils permettent aux entreprises de mettre en image leur data, afin de partager des analyses importantes en interne ou avec leurs clients et leurs communautés.

Découvrez dans cet article :

Qu'est-ce que la data visualisation ?

Les outils de visualisation de données sont la réponse au BigData pour offrir aux professionnels les moyens de créer des représentations visuelles de grands ensembles de données, afin de mieux les comprendre et les assimiler.

Et lorsqu'il s'agit d'ensembles de données comprenant des centaines de milliers ou des millions de données, cela facilite considérablement le travail d’analyse !

Ces visualisations peuvent ensuite être utilisées à des fins diverses : tableaux de bord, rapports annuels, infographies, documents de vente et de marketing, et pratiquement partout ailleurs où des informations doivent être interprétées immédiatement.

5 bénéfices de la data visualisation

1. Mieux comprendre et assimiler l’information

Le cerveau humain a tendance à traiter les informations visuelles beaucoup plus facilement que les informations écrites. La visualisation de données est l'utilisation de ces compétences naturelles pour améliorer l'efficacité du traitement et de l'organisation des données.

L'utilisation d'un tableau ou d'un graphique pour résumer des données complexes garantit une compréhension plus rapide que des longs articles ou des fichiers Excel encombrés.

2. Gagner du temps

Les graphiques et dashboards de Dataviz vous permettent, à vous et à votre public, d'analyser d’énormes quantités d'informations du monde entier, en quelques secondes de manière automatique.

3. Prendre des décisions plus éclairées

La clarté visuelle des résultats de votre campagne - ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas - vous aide à identifier rapidement les informations qui vous permettront de mieux planifier votre stratégie et de gagner en efficacité.

4. Réagir rapidement aux changements

Les outils de DataViz peuvent fournir des informations en temps réel plus faciles à évaluer pour les parties prenantes dans l'ensemble de l'entreprise.

Ces analyses vous donnent les clés pour réagir plus rapidement aux changements de votre marché et identifier de nouvelles opportunités. La rapidité et la proactivité face au changement constituent un avantage concurrentiel dans n'importe quel secteur.

5. Interagir avec les données

Contrairement aux graphiques statiques, les analyses interactives et les tableaux de bord encouragent les utilisateurs à explorer et à manipuler les données pour aller plus loin et découvrir les différents facteurs qui influent sur les données observées.

6 cas d'usages de la data visualisation

1. Analyser les tendances en temps réel et réaliser des analyses prédictives

La DataViz vous permet de comparer plusieurs mesures sur différentes périodes, vous aidant à obtenir rapidement un aperçu visuel des tendances dans le temps.

Vous pouvez ainsi repérer les changements, les anomalies et les similitudes en temps réel dans vos données sur vos clients et votre marché.

Face à un visuel, il est plus facile de voir des modèles dans vos données. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur les domaines susceptibles d'influencer les performances de votre entreprise.

2. Suivre et optimiser la performance de vos campagnes

En visualisant les indicateurs de performance de vos campagnes comme votre trafic web, les retombées médias, les mentions sociales, ou encore les conversions, vous profitez d’une vue d'ensemble des performances de vos campagnes de marketing digital.

Cela vous aidera à mesurer et partager vos résultats, mais surtout à identifier des pistes d’améliorations pour obtenir d’encore meilleurs résultats.

3. Analyser le comportement des clients

En analysant à la fois des données internes sur les interactions de vos clients, et des données externes (médias sociaux, sites d’avis clients) sur ce que publient vos clients sur votre marque et vos produits, vous aurez une vue complète du sentiment et du comportement de vos consommateurs.

4. Fournir des analyses à votre direction et aux autres équipes

La data visualisation facilite grandement le partage des connaissances au sein de votre entreprise.

Par exemple, vous pouvez réunir les analyses de haut niveau importantes pour votre direction, sans qu’ils aient à passer en revue une énorme quantité de données pour trouver ce qui est important.

Vous pouvez également partager vos données liées aux clients à vos équipes Relation Client, ou encore vos analyses concurrentielles et sectorielles avec vos équipes de Business Development et de Business Intelligence.

5. Créer du contenu visuel et engageant

En transformant vos visualisations de données en infographies ou des graphiques interactifs, vous pouvez proposer à vos clients ou vos audiences sur les réseaux sociaux du contenu original, généralement très engageant.

6. Etablir des connexions

L'un des avantages de la data visualisation est qu'elle permet aux utilisateurs de suivre les liens entre les opérations et les performances de l'entreprise.

Trouver une corrélation entre les fonctions commerciales ou marketing et les performances du marché est essentiel dans un environnement concurrentiel, surtout pour les grandes entreprises.

Trois exemples de DataViz

Selon votre objectif et les informations que vous souhaitez mettre en lumière, le type de graphique que vous utiliserez ne sera pas le même. Voici quelques types de visualisation pour vous guider dans votre prise de décision.

Pour comparer des données

Lorsque vous voulez comparer les différences et similitudes entre plusieurs ensembles de données, les graphiques sont idéaux pour révéler les valeurs hautes et basses d'un ensemble particulier. Vous pouvez ainsi noter les différences majeures, les écarts et autres tendances.

Pour créer des analyses comparatives, vous pouvez par exemple vous appuyer sur des graphiques à colonne, linéaires ou à puces.

Pour analyser la composition d’un ensemble de données

Pour séparer et segmenter vos ensembles de données, pour représenter la proportion d’hommes et de femmes dans votre base client par exemple, les diagrammes circulaires sont un bon choix.

Pour rechercher des tendances

Vous avez besoin de prendre du recul sur toutes vos données pour en dégager des grandes tendances ?

Les graphiques de type “nuage de mot” sont un bon moyen de mettre en lumière les redondances dans vos données.

Par exemple un nuage de mot appliqué à vos mentions sur les médias sociaux peut vous permettre d’identifier les hashtags ou les emojis les plus associés à votre marque.

1. Les bonnes questions à se poser

Définir votre objectif

Avant de vous lancer dans la recherche d’outils, vous devez d’abord identifier les objectifs que vous cherchez à atteindre avec ce type d’outil.

Est-ce pour du reporting sur la performance de votre entreprise ou pour trouver des tendances s’étendant à tout votre marché ?

Identifier vos compétences

Il existe des outils DataViz adaptés à tous les niveaux d’analyses de données. Certains sont conçus pour être le plus accessible possible, d’autres réservés aux personnes avec des compétences techniques avancées.

Étudier les données que vous souhaitez visualiser

Quel est le volume de la base de données que vous souhaitez analyser ? S’agit-il de données internes ou externes à votre entreprise ? Quel traitement et alignement nécessaire sur vos données afin de les visualiser ?

Définir en interne les utilisateurs de ces outils

Qui créera les analyses ? Qui les recevra ? Comment celles-ci seront partagées au sein de votre entreprise ?

2. Les critères à prendre en compte

La facilité de prise en main

Il existe des outils incroyablement complexes pour la visualisation de données. Certains disposent d'une documentation et de tutoriels pour vous aider, d’autres sont directement conçus de manière pour être le plus intuitifs possibles.

Les données traitées

L’outil peut-il gérer plusieurs ensembles de données dans une seule visualisation ?

L’étendue des analyses possibles

Les meilleurs outils peuvent produire un ensemble très varié de diagrammes, de graphiques et de cartes.

Interopérabilité

Pouvez-vous facilement connecter d'autres sources de données ? Par exemple, l’outil vous permet-il d'importer les données brutes de votre CRM ou de fichiers Excel et CSV ?

Les possibilités d'exports

Pouvez-vous publier vos visualisations sur le web, les convertir en PDF ou les intégrer dans d'autres applications via une API ?

Le prix

Evidemment, le prix rentre en considération et surtout les facteurs qui l’impactent (volume de données, nombre d’analyses simultanées, nombre d’utilisateurs etc.).

Le support client

L’outil propose-t-il une formation lors de l’abonnement ? Ou un support client dédié en cas de problèmes ? Par quels canaux pouvez-vous joindre ce support ?

5 Outils gratuits de Data Visualisation

Il existe de nombreux outils de data-visualisation. Parmi les plus connus, nous retrouvons Tableau ou Microsoft Power BI, qui permettent d’intégrer et d’analyser facilement énormément de données. Nous pouvons également citer les outils de data-storytelling comme Toucan Toco.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons dressé une liste d'outils de data visualisation gratuits et faciles à utiliser qui vous aideront à transformer vos données et vous familiariser avec cette discipline.

Open Refine

Open Refine est un outil gratuit et open-source qui vous permet d'explorer facilement de grands ensembles de données, de nettoyer et transformer des données, et de rapprocher et faire correspondre vos datas.

La transformation des données est généralement un processus laborieux, alors si vous vous retrouvez avec des données désordonnées et mal assorties et que vous avez besoin d'aide, Open Refine est fait pour vous.

Charted

Charted est un outil qui vise à transformer vos datas en visualisation en un minimum d'étapes. Il crée automatiquement des visualisations de données en utilisant des fichiers liés et en les transformant en graphiques sobres et partageables.

En se concentrant uniquement sur l’étape visualisation, Charted est parfait pour les ensembles de données qui s'affichent bien dans des graphiques simples en ligne ou en colonnes empilées. Bien que Charted ne stocke ni ne manipule aucune donnée, il se rafraîchit toutes les 30 minutes pour que vos graphiques soient toujours à jour.

WebDataRocks

WebDataRocks est un tableau croisé dynamique qui permet l'analyse et la visualisation de données en intégrant et en analysant des données complexes.

Enveloppé dans une interface utilisateur moderne, le tableau croisé dynamique regroupe rapidement les données et affiche des informations en temps réel.

Après avoir téléchargé un fichier CSV ou JSON, les utilisateurs peuvent instantanément voir, comprendre et interagir avec leurs données.

Information is Beautiful

Information is Beautiful est une bibliothèque de data visualisations pré-construites. Les visualisations y sont constamment mises à jour, révisées et pivotées pour refléter la précision et le climat actuel.

La mission d'Information is Beautiful est d'aider le public à prendre des décisions plus éclairées et, par conséquent, tout est téléchargeable. Ces visualisations sont un moyen facile d'ajouter des visuels frappants et informatifs aux présentations internes.

Assurez-vous toutefois de vérifier leurs accords de licence, car bien qu'elles donnent un accès gratuit aux particuliers, elles sont payantes pour les utilisations commerciales.

Google Charts

Google Charts est une application en ligne facile à utiliser qui permet aux utilisateurs d'afficher visuellement des données sur leur site web.

En utilisant un simple JavaScript intégré à la page web, les utilisateurs ont un contrôle total sur l'aspect de leurs données. Les graphiques sont hautement personnalisables et peuvent aller de simples tracés à des arborescences extrêmement hiérarchisées. Ils peuvent même être renforcés par des éléments interactifs comme des animations.

Il existe une vaste bibliothèque d'exemples pour s'inspirer, ce qui facilite énormément la prise en main.

La DataViz appliquée aux données presse et médias sociaux

Si l’on parle souvent de DataViz pour analyser les données internes (CRM, tickets Zendesk, performance Google Ads, Web Analytics, etc.), elle peut aussi s’appliquer aux données externes (presse en ligne, médias sociaux, sites d’avis consommateurs).

Pour l’analyse des médias sociaux, on parle alors de social data-visualisation. Ce sont des solutions généralement utilisées pour créer des social rooms.

Ces outils permettent de rapidement analyser tout ce qu’il se dit sur votre marque, vos concurrents, vos produits ou votre industrie, pour en extraire des tendances, signaux faibles ou analyser votre performance de marque.

Une solution de social data-visualisation comme Meltwater Display vous permet également d’intégrer vos données CRM pour faire le lien entre vos performances internes et externes.

Également, le Meltwater Insight Reports Builder permet aux professionnels de la communication de créer des rapports de qualité en quelques clics ou depuis notre application mobile, en fonction des mentions de la marque et des concurrents dans la presse et les médias sociaux.

Vous cherchez à rationaliser vos rapports, vos visualisations et votre veille concurrentielle ? Nous pouvons vous aider.