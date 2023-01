Consolider la veille sur les volets presse et digital

Les organisations du monde entier utilisent Asana comme source unique de vérité pour relier les objectifs de l'entreprise aux tâches nécessaires par équipe et fonctions. Mais lorsque l'équipe de communication d'Asana a eu besoin d'une source unique de vérité pour leur veille médiatique, c'est vers Meltwater qu'elle s'est tournée. "Meltwater est un moyen de nous tenir au courant des articles pertinents pour la marque et d'évaluer leur impact", explique l'équipe Communication d'Asana. "L'outil relie la couverture média aux discussions publiques, ce qui nous permet de mesurer l'impact de notre travail."

Avant de passer aux outils Meltwater, Asana procédait à sa veille média manuellement, un processus très chronophage qui ne fournissait d'autre part que des informations superficielles. Explore, la plateforme d'écoute des réseaux sociaux de Meltwater, a donc permis à l'équipe d'Asana d'effectuer un suivi média dans un hub central qui leur permet de gagner du temps et d'éclairer les décisions stratégiques.

"Il nous suffit d'aller dans la plateforme Meltwater, de faire des mises à jour de rapports et de les enregistrer" a déclaré l'équipe de communication d'Asana. "Il n'y a pas beaucoup d'allers-retours nécessaires pour s'assurer que nous suivons efficacement les conversations et notre couverture média quotidienne." Cela laisse à l'équipe de communication d'Asana plus de temps pour se concentrer sur le storytelling et l'engagement de publications d'entreprise ciblées.

Les alertes en temps réel permettent à l'équipe de communication de savoir immédiatement quand une mention de l'entreprise gagne du terrain sur les réseaux sociaux et surtout, pourquoi. En fournissant ces informations, Meltwater attire l'attention de l'équipe sur le type de contenu qui résonne vraiment auprès des internautes de son audience cible et permet donc à marque de jouer un rôle actif dans les discussions en ligne. Ainsi lorsque l'équipe a voulu impacter davantage les publications ciblant des audiences démographiques spécifiques, elle a utilisé Meltwater pour comprendre leur pénétration actuelle dans ce paysage média donné. "En analysant le paysage médiatique, nous avons pu identifier les lacunes et développer une approche plus ciblée", explique l'équipe de communication d'Asana. Relier les réseaux sociaux à la presse est désormais aussi simple que de se connecter à Explore.

Analyse personnalisée de l'impact médiatique

La montée en gamme d'Asana a représenté un nouveau défi pour l'équipe de communication : Comment accéder à une compréhension plus approfondie du paysage média ? L'équipe voulait s'éloigner de la part de voix comme mesure de l'impact mais ne savait pas comment. "C'est là que Meltwater est intervenu", explique l'équipe de communication d'Asana : "L'indice d'impact des médias a été un argument de vente très puissant en ce qui concerne la façon dont nous pouvions communiquer les résultats de manière cohérente en interne et montrer notre impact d'une manière plus sophistiquée et holistique."

Davantage adapté aux objectifs marketing et aux messages de l'entreprise, l'indice d'impact média note la couverture d'Asana sur une échelle de 0 à 100 en fonction d'une combinaison de volume, de proéminence, d'écho social et de sentiment. Les scores élevés indiquent des résultats positifs, tels que de nombreux partages sociaux, la diffusion de messages clés ou la présence dans des médias axés sur l'entreprise. Ainsi, lorsque la couverture d'une publication obtient systématiquement un score élevé dans l'indice, l'équipe de communication peut prioriser ce média plutôt que d'autres qui obtiennent un score moins élevé.

L'indice d'impact des médias étant précis, quantifiable et reproductible, Asana dispose ainsi d'un moyen fiable de suivre les performances de ses concurrents. "En devenant plus précis sur la façon dont nous suivons l'impact de notre travail et en passant au peigne fin la couverture de l'ensemble de la concurrence, nous pouvons évaluer le marché des médias de gestion du travail dans son ensemble", explique l'équipe de communication d'Asana.

Un service client proactif dans le monde entier

L'avantage concurrentiel d'Asana avec le Media Impact Index se fait réellement sentir à chaque trimestre dans les rapports détaillés que les services client Entreprise de Meltwater développent. En combinant des infographies intuitives avec des informations synthétisées, les rapports donnent à Asana une vue claire et détaillée de la façon dont l'entreprise se mesure aux autres acteurs du secteur.

"La nature visuelle des rapports trimestriels, ainsi que les informations fondées sur les données, ont rendu nos résultats plus faciles à assimiler et à diffuser en interne", a déclaré l'équipe de communication d'Asana. Les rapports complets aident l'équipe à mettre en évidence les succès au fil du temps, comme l'augmentation des partages sociaux et des engagements ou l'amélioration du sentiment dans les publications cibles, qu'ils ne pouvaient pas facilement quantifier dans le passé.

Meltwater sait se rendre disponible à tout moment pour obtenir des informations et un soutien rapide. Avec des experts dans le monde entier, les agents du service client Entreprise sont prêts à répondre à des demandes ponctuelles, qu'il s'agisse d'un collègue Asana à Sydney ou à San Francisco. Lorsqu'ils veulent un contexte pour un sujet d'actualité ou un pic de mentions, Meltwater les raye de la liste des tâches d'Asana avec des aperçus et des tableaux de bord analytiques rapides.

"Meltwater travaille avec nous dans notre propre tableau Asana, ce qui est très utile. Nous utilisons les outils de l'un et l'autre et les connaissons donc vraiment bien", explique l'équipe de communication d'Asana. Cette collaboration transparente permet à l'équipe de partager rapidement les dernières informations sur le paysage médiatique de la gestion du travail avec les membres de l'équipe.

Asana s'attache à animer les conversations quotidiennes pour permettre aux organisations du monde entier de travailler plus efficacement afin d'atteindre leurs objectifs. Grâce aux solutions de veille média de Meltwater, Asana peut donc façonner son approche communication afin d'obtenir le plus grand impact possible.