Résumé

Meltwater aide TEAM LEWIS à :

Mener des campagnes de marketing et de relations publiques audacieuses, intégrées et qui donnent des résultats

Désormais, TEAM LEWIS est soutenu dans l'accomplissement de sa mission, grâce à des insights ciblés sur le public qui l'aident à créer un travail significatif pour ses clients. Non seulement ils peuvent mieux comprendre les publics auxquels ils s'adressent, mais ils peuvent aussi donner à leurs clients un avantage concurrentiel. Et ce, grâce aux données sectorielles et à une vue d'ensemble des détails les plus fins des médias sociaux.

Se développer et évoluer en fonction des besoins croissants de l'entreprise

À mesure que la technologie évolue et que le champ d'action des médias en ligne s'élargit, TEAM LEWIS est en mesure de se tenir au courant des mentions de ses clients en temps réel, ce qui lui permet d'établir des liens avec des personnes influentes et d'élargir la portée de sa marque. Et, grâce à l'accès à une grande variété de plateformes ils ne manquent jamais une mention, aussi minime soit-elle.

Assurer un service de classe mondiale pour leur portefeuille international de clients

Armé des bons outils, TEAM LEWIS fournit à ses clients une valeur indéniable, en économisant du temps et des ressources sur les tâches automatisées, sans compromettre ni insights ni rapports approfondis. Grâce à des analyses affinées, ils sont en mesure de démontrer leur valeur et d'utiliser les données pour informer leur approche stratégique et créative. Et, quel que soit l'endroit où se trouve leur client, il existe une fonctionnalité Meltwater pour les aider à rester connectés.