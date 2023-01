Consolidation et diffusion des données

Lorsque Haleon a décidé de créer une unité dédiée à l'intelligence digitale en interne en 2019, il lui fallait une solution capable de suivre ses propres marques ainsi que plus de 70 concurrents dans sept secteurs. Outre la profondeur et l'étendue des données, l :'entreprise avait également besoin d'une solution rapide sans pour autant sacrifier la qualité des résultats. Haleon a choisi Meltwater pour l'aider à mettre en place une nouvelle opération qui pourrait fournir une veille concurrentielle ainsi que des recommandations aux différentes divisions de l'entreprise.

"Pour nous assurer que nous ne nous contentions pas seulement de capturer mais, surtout, d'analyser les données et de rendre exploitables pour l'entreprise, nous avions besoin d'une technologie capable de faciliter les processus à notre échelle mondiale", explique Danny Gardner, responsable de l'intelligence digitale chez Haleon. "La technologie de Meltwater, ainsi que son historique de travail avec de grandes entreprises multinationales, est un énorme avantage pour nous." Avec la mise en place rapide de son unité d'intelligence digitale, l'équipe Social Media Insights & Analytics a pu concentrer sur le renforcement de la confiance dans les données digitales à l'échelle de l'entreprise.

L'analyse de l'audience pour stimuler les ventes

Allant au-delà du simple suivi de la marque, Haleon utilise la solution d'écoute digitale de Meltwater pour identifier et suivre en ligne des communautés spécifiques de clients et de prestataires de soins de santé. Les données qui en résultent permettent non seulement d'informer les communications de Haleon avec les clients, mais aussi les équipes commerciales de l'entreprise.

Ce fut le cas lorsque les recherches de l'équipe Social Media Insights & Analytics ont révélé que les dentistes jouent un rôle moins important dans l'information et le conseil aux consommateurs que le pensait l'équipe commerciale. Au contraire, les données recueillies par la plateforme - montrant que les hygiénistes dentaires font preuve d'un niveau d'influence bien plus élevé en ligne, ont ainsi amené le département dentaire à repenser son approche de ciblage. En conséquence, les marques Haleon, dont Sensodyne, Parodontax et Pronamel, ont pu mettre à jour leurs stratégies de partenariat et élargir leur éventail de partenaires promotionnels.

Sans Meltwater, ce niveau d'étude de consommation aurait coûté à l'équipe de communication d'Haleon un minimum de $50 000 avec un délai d'exécution de cinq semaines. Avec Meltwater, l'entreprise obtient ces informations en seulement cinq jours, ce qui représente une augmentation de 80 % de l'efficacité. "Aujourd'hui, nos marques sont plus compétitives car nous leur fournissons des informations que personne d'autre dans le secteur ne peut leur fournir", déclare M. Gardner. "Et nous le faisons rapidement".

Une stratégie de marque dictée par l'intelligence digitale

Toute marque traditionnelle qui se lance dans les médias sociaux est confrontée au défi de trouver et d'établir un lien avec son public. La marque H-Preparation d'Haleon était confrontée à l'obstacle supplémentaire de l'hésitation des consommateurs à parler de produits de santé gastro-intestinale. L'équipe Social Media Insights & Analytics s'est appuyée sur Meltwater pour trouver et surveiller les conversations existantes sur la marque tout en identifiant de nouvelles opportunités pour se connecter avec ses clients et ses fans.

"Il ne s'agit pas seulement de décider si l'on doit rejoindre les réseaux sociaux. Il s'agit aussi de savoir sur quelles plateformes et dans quel contenu investir", explique M. Gardner. Les données d'écoute digitale que lui et son équipe ont découvertes avec Explore, la plateforme d'écoute des réseaux de Meltwater, ont prouvé le potentiel de renforcement de la marque de la présence de H-Preparation sur les réseaux sociaux. Elles ont également ouvert la voie à une voix et à une stratégie de la marque qui consistent à se pencher sur le côté plus 'léger' des conversations des consommateurs qui surgissent continuellement et de manière organique à propos de la marque.

En suivant les indications de Meltwater, Preparation-H a augmenté son audience et sa présence sur les médias sociaux sur ses plateformes cibles. Les mentions ont augmenté de plus de 100 %, tandis que l'engagement a augmenté de 272 % d'une année sur l'autre. "Nous avons vu naître un énorme succès en ligne, tout cela parce que nous avons écouté nos consommateurs et que nous avons été capables d'analyser ces conversations de manière logique et structurée", confirme Gardner. "Maintenant, avec les bonnes tactiques et la bonne sensibilisation, H-Preparation est une marque adorée sur les médias sociaux."