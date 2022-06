Workflows rationalisés et réduction des coûts

Les équipes internationales ont besoin de solutions robustes. C'est particulièrement vrai pour Red Havas, dont les équipes opèrent sur une douzaine de marchés dans le monde. Et comme beaucoup de ses clients sont présents sur plusieurs marchés, l'agence avait besoin d'un moyen de rationaliser les workflows et de consolider ses outils.

En particulier, l'agence voulait éliminer les facteurs d'inefficacité, tant pour elle-même que pour ses clients. La recherche de données sur différents canaux via différentes plateformes, qui devaient ensuite être migrées dans un autre outil autonome, pesait sur les workflows et les budgets.

Red Havas a utilisé les solutions de Meltwater pour optimiser l'efficacité opérationnelle, en mettant ses équipes, bien que basées dans le monde entier, sur une même longueur d'onde. Au lieu de sauter d'un logiciel à l'autre, les efforts de Red Havas en matière de social listening, de media monitoring et de social media marketing sont désormais consolidés dans la suite Meltwater. Alors que les équipes des différents marchés utilisaient autrefois divers outils, elles bénéficient désormais d'une collaboration plus transparente.

L'alignement des workflows avec Meltwater a donné à Red Havas encore plus de marge de manœuvre pour améliorer ses stratégies. Par exemple, elle a utilisé des informations d'analyse sociale pour développer une stratégie d'engagement et de marketing des influenceurs. Grâce à la segmentation démographique complète de l'audience de notre plateforme Klear, l'agence a pu identifier trois catégories d'influenceurs, à savoir les narrateurs, les distributeurs et les créateurs, et adapter ses stratégies d'approche et de sélection des influenceurs à chaque client. "Il s'agit d'un point essentiel pour notre activité, déclare Tiller, et "le fait de rassembler tout cela dans une multitude d'outils et de pouvoir ensuite le présenter en retour est ce que nous apprécions dans ce partenariat."

En outre, l'optimisation des opérations a permis à Red Havas d'optimiser ses budgets. "C'est quelque chose qui peut bénéficier à nos clients et ils apprécient", dit Tiller.

Développement de nouvelles activités

"Je pense que l'un des résultats les plus significatifs de notre partenariat est simplement la conversion de nouvelles opportunités", déclare Tiller.

Alors qu'elle s'occupe de nouveaux prospects et de clients existants, Red Havas se tourne souvent vers Meltwater en amont pour l'aider à identifier les solutions essentielles qui pourraient répondre aux besoins de ces entreprises. Ce partenariat a débouché sur de nouvelles offres de produits personnalisés qui élargissent les services de l'agence et soutiennent sa mission de redéfinition des RP.

Meltwater a aidé Red Havas à développer un cadre d'évaluation sur mesure appelé le Merged Media Score pour correspondre à sa compréhension du public moderne et du comportement des consommateurs. Le Merged Media Score intègre des mesures clés : proéminence, écho social, volume et sentiment ; tout cela dans un système de notation omnicanal des médias sociaux, des nouvelles digitales et des canaux communautaires en ligne.

Armée d'informations concurrentielles qui saisissent précisément la manière dont les consommateurs s'engagent avec les marques sur différents supports, l'agence fournit à ses clients actuels et potentiels des rapports personnalisés de Merged Media Score qui donnent vie à ses stratégies alimentées par les données.

"Mettre en place une solution pour eux et leur montrer à quoi cela pourrait vraiment ressembler et comment cela pourrait fonctionner, c'est quelque chose qui enthousiasme un client lorsqu'il voit cela dans une nouvelle proposition commerciale. Cela nous a définitivement aidés à obtenir de nouvelles opportunités", déclare Tiller.