TPE, PME : le guide du marketing réseaux sociaux

L’ingrédient le plus important pour améliorer vos chances de réussite avec votre marketing des réseaux sociaux en tant que petite entreprise est la création d’une stratégie.

Trop souvent, nous voyons des chefs d’entreprise rater le coche sur leur contenu social parce qu’ils n’ont pas adopté certaines bonnes pratiques simples. Des éléments tels que le choix des bonnes plateformes, la connaissance de vos followers et un calendrier de post de contenu hebdomadaire ont un impact immense sur vos résultats.

La bonne nouvelle est que plus de 3.7 milliards de personnes dans le monde utilisent les réseaux sociaux pour se connecter avec leurs amis, leur famille et, bien sûr, les marques. Des marques comme la vôtre.

Aujourd’hui, nous allons couvrir à peu près tout ce que vous devez savoir pour stimuler la notoriété de votre marque et vos ventes grâce à plusieurs conseils éprouvés concernant les réseaux sociaux.

Commençons à explorer comment utiliser le marketing des réseaux sociaux pour les petites entreprises.

Table des matières

Pourquoi le marketing des réseaux sociaux est important pour votre petite entreprise

Si ce n’est pas déjà évident pour vous, les plateformes de réseaux sociaux sont l'un des meilleurs moyens pour les entreprises d’atteindre et d’interagir avec leurs clients. En dehors du marketing par email, les réseaux sociaux constituent la ligne la plus directe avec les clients actuels et futurs.

Mais qu’est-ce que le marketing des réseaux sociaux ? Et pourquoi les entreprises ont-elles besoin d’une stratégie sur ces réseaux ?

Le marketing des réseaux sociaux est une approche délibérée et stratégique visant à atteindre un public et à s’engager avec lui quand et où il le souhaite. Les réseaux sociaux permettent aux PME d’exploiter les réseaux d’êtres humains les plus connectés de la planète afin d’établir des relations intercanaux significatives et d’apporter des solutions à leurs problèmes.

Une petite entreprise californienne (Sociology Coffee Bar), par exemple, utilise le marketing des réseaux sociaux pour inciter les résidents locaux à venir essayer une variété de leurs boissons grâce à des images captivantes :

Lien vers le post Instagram : ici.

Cependant, la publication de contenu n’est pas le seul moyen de tirer un maximum de valeur des réseaux sociaux.

Une entreprise qui souhaite savoir ce qu’un consommateur dit de sa marque doit surveiller les conversations sur les réseaux et répondre aux mentions pertinentes la concernant : c’est le monitoring.

Un spécialiste du marketing qui souhaite comprendre les performances de la marque sur les réseaux sociaux analysera sa portée, son engagement et ses ventes sur les réseaux sociaux à l’aide d’outils d’analyse : c’est l’analyse des données ou analytics (pensez à Google Analytics).

Une entreprise qui souhaite toucher un public spécifique à grande échelle pourra mener une campagne publicitaire très ciblée sur les réseaux sociaux : c’est la publicité et l’engagement.

Maintenant que vous êtes convaincu de l’utilité des réseaux sociaux dans votre marketing global, il est temps d’élaborer une stratégie. Le cœur du travail se fait là et c’est ici que vous commencerez à voir des résultats.

Les 7 composantes d’une stratégie parfaite de marketing des réseaux sociaux

1. Réalisez un audit des réseaux sociaux

Il est temps de dépoussiérer les profils négligés et de s’appuyer sur ce qui a fonctionné dans le passé. Un audit des réseaux sociaux est l’occasion pour votre petite entreprise de comprendre ce qui se passe et d’élaborer une stratégie de marketing pour l’avenir. Un audit comprend :

Découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie actuelle de marketing des réseaux sociaux

Analyser ce que vos concurrents publient sur les réseaux sociaux

Rafraîchir vos profils avec de nouvelles photos de couverture, de nouvelles descriptions, etc.

2. Sélectionnez les meilleures plateformes de réseaux sociaux

Votre petite entreprise doit-elle choisir LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Instagram ou même TikTok comme plateforme de choix ? Comme toujours : cela dépend. Avant tout, décidez des types de nouveaux clients que vous essayez d’atteindre. Chaque plateforme offre un public cible unique en fonction de vos objectifs. Voici un aperçu de chacune d’elles :

Facebook : Seize ans après sa création, Facebook est toujours la plateforme sociale la plus populaire. C’est l’endroit où les gens vont pour rester en contact avec leur famille et leurs amis.

: Seize ans après sa création, Facebook est toujours la plateforme sociale la plus populaire. C’est l’endroit où les gens vont pour rester en contact avec leur famille et leurs amis. Instagram : Instagram est l’un des réseaux de réseaux sociaux les plus importants que les propriétaires de petites entreprises devraient exploiter dans leur stratégie marketing. Il est très visuel et utilisé par toutes sortes d’entreprises locales dans le monde entier.

: Instagram est l’un des réseaux de réseaux sociaux les plus importants que les propriétaires de petites entreprises devraient exploiter dans leur stratégie marketing. Il est très visuel et utilisé par toutes sortes d’entreprises locales dans le monde entier. LinkedIn : Avec une base d’utilisateurs de plus de 700 millions de personnes dans plus de 200 pays, LinkedIn est la première plateforme sociale mondiale pour les professionnels. C’est l’endroit idéal pour le marketing B2B et le recrutement !

Exemple de marketing sur LinkedIn : Goodr est une (petite) marque d’articles de sport en plein essor, qui vend principalement des accessoires tels que des lunettes de soleil et des chapeaux. Son identité et sa culture se reflètent dans tout ce qu’elle fait sur LinkedIn.

Lien vers l’article de LinkedIn : ici.

Twitter : Twitter est idéal pour les news, l’entertainment et l’humour. Un consommateur de contenu Twitter peut obtenir rapidement beaucoup d’informations auprès des leaders mondiaux, des médias et des organisations.

Twitter est idéal pour les news, l’entertainment et l’humour. Un consommateur de contenu Twitter peut obtenir rapidement beaucoup d’informations auprès des leaders mondiaux, des médias et des organisations. Pinterest : Le contenu global de Pinterest est positif et inspirant. C’est un endroit idéal pour que les entreprises partagent du contenu engageant autour des produits, des données, de leurs valeurs et causes. Les vidéos, les infographies et les GIF sont très appréciés sur Pinterest.

: Le contenu global de Pinterest est positif et inspirant. C’est un endroit idéal pour que les entreprises partagent du contenu engageant autour des produits, des données, de leurs valeurs et causes. Les vidéos, les infographies et les GIF sont très appréciés sur Pinterest. Snapchat : Plus populaire auprès des entreprises B2C, Snapchat est parfait pour les contenus vidéo et photo de type ludique, informel et personnel.

: Plus populaire auprès des entreprises B2C, Snapchat est parfait pour les contenus vidéo et photo de type ludique, informel et personnel. TikTok : TikTok est un réseau social au rythme effréné, populaire auprès de nombreux types de public, mais surtout auprès des jeunes générations. Le contenu vidéo très visuel et rapide est en tête des contenus les plus populaires sur la plateforme.

3. Apprenez à connaître votre public et vos followers

Il est essentiel pour les petites entreprises de connaître les données démographiques de base telles que l’âge, le sexe, la profession et leur emplacement. Cela permet non seulement d’améliorer votre produit, mais aussi de dépenser judicieusement l’argent consacré au marketing des réseaux sociaux. Et si vous ne devez pas faire d’hypothèses sur les persona des clients en vous basant uniquement sur les données démographiques, elles peuvent vous fournir un point de départ.

L’efficacité de votre message marketing, par exemple, peut être affectée par leur âge ou leur localisation. Ou encore, les personnes ayant certains intérêts dans votre public peuvent interagir avec différents types de contenu. Vous pouvez découvrir ces données démographiques à l’aide d’enquêtes, d’une plateforme de surveillance des réseaux sociaux telle que la plateforme d'insights consommateurs de Meltwater, pour l’analyse des insights et habitudes de consommations digitales de votre audience, ou simplement en regardant qui sont vos clients actuels.

Nous vous recommandons de tout essayer.

4. Développez et utilisez un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

Tout spécialiste du marketing qui a passé du temps à élaborer une stratégie de marketing des réseaux sociaux réussie vous dira qu’un calendrier de contenu est essentiel.

Lorsque votre contenu apparaît régulièrement dans le flux de votre public, il devient beaucoup plus facile de créer un flux constant d’engagement et d’interactions avec votre public cible. Le fait de publier régulièrement du contenu de qualité augmente votre portée organique par le biais de l’algorithme d’une plateforme, ce qui signifie que vos messages sont montrés à de nouvelles personnes et que vous avez plus de chances d’obtenir plus de followers.

Un calendrier vous donne également une vue d’ensemble de la campagne à haut niveau, ce qui vous permet de créer un message de marque fort et une cadence de contenu efficace. Lorsque vous planifiez votre contenu, organisez-le chronologiquement par date et heure de publication, puis par réseau social. Cela peut sembler intuitif, mais de nombreux spécialistes du marketing oublient de le faire et perdent de vue leurs routines quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

5. Expérimentez pour trouver les meilleurs moments quand poster

L’un des conseils les plus négligés en matière de réseaux sociaux consiste à expérimenter le moment de vos publications pour optimiser l’engagement. Trop souvent, un spécialiste du marketing prend l’habitude de publier à la même heure tous les jours.

Les meilleurs moments pour partager du contenu sur les canaux sociaux dépendront du moment où vos followers sont en ligne et du moment où ils utilisent des canaux sociaux spécifiques. Mais voici un point de départ pour votre prochaine campagne (toutes les heures en EST) :

Facebook : Mercredi à partir de 11 h et de 13 h à 14 h.

Instagram: Mercredi et jeudi à partir de 5 h, 11 h et de 14 h à 16 h.

Twitter : Mercredi et vendredi à partir de 9 h.

LinkedIn : Mardi et mercredi de 7 h à 8 h, 12 h et 17 h à 18 h.

TikTok : Mardi et jeudi de 9 h à 12 h.

*Ces moments varieront en fonction de votre public spécifique. Pour des informations plus détaillées, lisez notre blog sur les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux.

6. Créez des images et des vidéos accrocheuses

Le contenu visuel s’est révélé être l’un des moyens les plus efficaces de communiquer votre message et d’accroître la notoriété de votre marque. Que vous soyez un designer chevronné ou un débutant, il y a deux choses simples que vous pouvez faire pour créer le meilleur contenu visuel :

Apprenez des meilleurs : Lorsqu’il s’agit de contenu, n’essayez pas de réinventer la roue. D’énormes marques disposant de budgets marketing colossaux et sont à la pointe du contenu visuel et vous pouvez en apprendre beaucoup d’elles en surveillant simplement leurs profils sociaux. Tirez parti des tailles d’image optimales pour les réseaux sociaux : Il n’y a pas deux plateformes identiques, c’est pourquoi nous avons élaboré le guide ultime des tailles d'images sur les réseaux sociaux pour 2021, avec les dimensions spécifiques et des conseils pour vous aider à choisir la bonne image.

La petite entreprise et vendeur Shopify, Hair Works, utilise le contenu vidéo de leur communauté sur Instagram pour susciter l’engagement envers les produits. Remarquez l’orientation portrait de la vidéo, parfaite pour un fil d’actu Instagram :

Et si vous souhaitez en savoir encore plus, nous avons assemblé des exemples de posts, de tweets et de vidéos de marques qui peuvent inspirer votre stratégie de réseaux sociaux.

7. Engagez-vous auprès de votre communauté

Ce n’est pas pour rien que l’on parle de réseaux « sociaux ». Les plateformes évoquées ci-dessus constituent les plus grandes communautés en ligne du monde, où les gens se rendent pour communiquer avec leur famille, leurs amis et, oui, même avec des petites entreprises.

The Wiseman Group, une entreprise de décoration intérieure basée à San Francisco, s’engage auprès de sa communauté en partageant les histoires captivantes de ses clients sur les réseaux sociaux :

S’engager activement auprès de sa communauté est un élément important du maintien d’une présence sociale pour toute organisation. Mais pour les propriétaires de petites entreprises, le temps est leur bien le plus précieux. L’utilisation d’un outil doté de fonctionnalités de gestion de communauté facilitera non seulement vos activités sociales, mais maximisera également votre efficacité.

Les petites entreprises peuvent aussi gagner sur les réseaux sociaux

Abraham Lincoln est célèbre pour avoir dit : « Donnez-moi six heures pour abattre un arbre et je passerai les quatre premières à aiguiser la hache ».

Les outils que vous utilisez pour gérer vos efforts de marketing sont votre hache. Et ils doivent être affûtés.

L’utilisation d’une variété d’outils pour gérer votre présence marketing en ligne peut faire la différence entre le succès et l’échec sur les réseaux sociaux. Plus important encore, ils vous permettent de rivaliser avec les marques et les entreprises les plus importantes et les plus prospères du monde. Envie d'en savoir plus sur les outils de social media intelligence ? Demandez une démo !