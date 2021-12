La communication dans le secteur de l’enseignement supérieur présente de nombreux challenges, face à un marché de plus en plus compétitif et digitalisé. Nous nous sommes donc tournés vers nos clients travaillant dans le secteur de l’éducation pour qu’ils partagent avec vous leurs stratégiesi de communication les plus efficaces.

Relations Alumni, veille, newsletter interne et newsjacking : découvrez 8 stratégies de communication efficace pour le secteur de l’enseignement supérieur !

1. Miser sur la presse locale

Certaines écoles et université ont une exposition médiatique très forte sur le territoire dans lequel elles sont implantées, mais ne misent pas sur la presse locale des autres régions.

Pourtant, nombreux sont les étudiants prêts à traverser la France entière pour intégrer l’établissement de leurs rêves. Les médias locaux sont un excellent moyen pour les atteindre, même s’ils requierent souvent de faire le déplacement pour aller à leur rencontre.

L’été dernier nous avons lancé le Purple Canada Tour, où les étudiants conduisaient au travers du pays une voiture mauve, pour promouvoir notre université tout en mettant en place des actes solidaires. Pour chaque étape du tour j’ai pu identifier des journalistes locaux via ma base de journalistes, et organiser des interviews avec nos étudiants. Nous avons reçu une couverture et une notoriété sur des territoires que nous n’avions jamais pu atteindre avant !

Chantal Sneath, Directrice Communications

Université Bishop

2. Donner de la visibilité aux actualités de ses Alumni

Comme nous l’avions observé dans notre étude de l’influence médiatique des écoles de commerce, les Alumni sont un vecteur de médiatisation fort pour les écoles. Leurs travaux et leurs nominations contribuent à la bonne image d’une école.

Seulement il n’est pas toujours facile de maintenir une relation forte avec tous ses Alumni et de suivre leurs actualités.

Certains établissement ont donc mis en place une veille sur leurs différentes promos d’élèves. Maintenir les Alumni informés de leur couverture presse devient alors un nouveau pan des relations Alumni.

Je transmets à nos Alumni losque leur nom est mentionné dans la presse. Si l’article le permet, je le partage aussi sur Twitter. C’est le futur des relations Alumni !

J. Michael Moore, Directeur des Relations Médias

Emory University Goizueta Business School

Cette veille permet également à l’école de relayer les actualités importantes de leurs Alumni.

Un de nos Alumni est devenu le Président de Sainte-Lucie sans que nous en soyons informé, car nous avions perdu tout contact avec lui. Nous l’avons appris via notre veille, lorsque l’information a été annoncée dans les médias caribéens. Nous nous sommes empressés de relayer la nouvelle de notre côté !

Chantal Sneath, Directrice Communications

Université Bishop

3. Collaborer avec la recherche

Les travaux de recherche publiés par les écoles figurent parmi les sujets les plus relayés par la presse. Pour créer de l’engouement autour de ses travaux, nous avons identifié plusieurs bonnes pratiques :

Si chaque école possède ses propres axes de recherche, la communication peut néanmoins collaborer avec les chercheurs, pour identifier de nouveaux angles de recherches en réaction aux sujets tendances du moment.

Nous sommes parmi une poignée d’écoles qui innovent continuellement. Nous sommes fiers de faire progresser le domaine de l’éducation, notamment à travers la digitalisation des formations et le renforcement de nos partenariats internationaux. Nous utilisons Meltwater pour identifier des angles possibles pour la couverture, nous distinguer et rester au contact de notre communauté. Nous avons par exemple constaté que le marketing apparaît cette année comme l’un des thèmes les plus influents dans la presse en ligne.

Boris Galinat, Responsable des Relations Extérieures

KEDGE Business School

Le département communication doit ensuite se faire le relai des travaux de recherche de ses professeurs, en identifiant par exemple les journalistes sensibles aux sujets abordés par les chercheurs et en personnalisant son approche.

Je me sers de ma veille pour identifier des journalistes intéressés par les recherches qui sont sur le point d’être publiées. Par exemple, j’identifie les journalistes qui traitent de certains antibiotiques dans leurs articles, que j’ajoute dans des listes de contact ciblées, et à qui j’envoie des pitchs personnalisés. Puis je partage les retombées avec les chercheurs.

Clare Bebb, Responsable Relations Médias

Liverpool School of Tropical Medecine

Enfin, il est important de partager les résultats de votre campagne avec eux, que ce soit pour célébrer ensemble leurs succès, mais aussi pour en tirer des leçons jusqu’à la prochaine publication.

Lorsqu’un de nos professeurs publie un livre, je partage avec lui mes analyses presse pour mettre le doigt sur les sujets et actions qui ont eu du succès ou non. Je me sers également des succès des professeurs pour guider les efforts des autres.

J. Michael Moore, Directeur des Relations Médias

Emory University Goizueta Business School

4. Réagir aux sujets d’actualité

Le newsjacking, ou l’art de détourner une actualité pour y greffer ses idées et profiter de sa visibilité, fonctionne aussi dans l’enseignement supérieur !

En réagissant à une actualité forte, les établissements peuvent faire parler d’eux dans le paysage médiatique. Cela peut se faire en publiant une recherche liée au sujet ou en organisant un événement.

En pleines élections présidentielles de 2016, le Dr. Ben Carson, alors candidat, était venu dans notre ville pour y tenir un discours. Nous lui avons donc proposer de venir visiter notre université, ainsi que des journalistes de CNN, NBC, Fox News et d’autres médias internationaux, identifiés via Meltwater. Cette prise d’initiative nous a valu une belle couverture sur la télévision nationale, dont les images ont été utilisées tout au long de la campagne de Carson !

Mark Weinstein, Directeur des Relations Public

Cedarville University

5. Mettre en avant l’expertise de ses professeurs

Certains professeurs d’écoles sont reconnus pour leur expertise sur des sujets précis, et sont régulièrement sollicités par la presse pour réagir à l’actualité.

Pour mettre en avant l’expertise des professeurs, certaines écoles ont créé leur propre blog, où les professeurs s’expriment et partagent leurs points de vue et leurs travaux. Ces articles sont ensuite repris par la presse.

Les professeurs de NSU sont souvent sollicités par la presse locale, nationale et internationale, mais nous ne sommes pas informés de la majorité de ces interviews. Un de nos professeurs intervient dans la presse presque tous les jours ! Notre veille nous permet d’identifier toutes ces retombées, afin de les relayer également de notre côté.

Marla Oxenhandler, Directrice Associée

Nova Southern University

6. Cibler ses publications réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, vos comptes n’attireront pas que vos étudiants. Dans le secteur de l’enseignement supérieur, vous pourrez y trouver vos alumni, vos futurs étudiants, des parents d’élèves, des journalistes, d’autres établissements, des professeurs, des institutionnels…

Bref : une multitude de publics ! Ce qui veut donc dire une multitude de messages, si l’on veut être en mesure de tous les contenter.

C’était le cas de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, qui a fait une analyse profonde de leurs différentes communautés pour comprendre qui étaient leurs abonnés, sur quel réseau.

Ils se sont ainsi rendu compte que :

Sur Facebook : suivis par les étudiants et futurs étudiants. Ils publient donc des messages sur la vie étudiante, la formation, les concours…

: suivis par les étudiants et futurs étudiants. Ils publient donc des messages sur la vie étudiante, la formation, les concours… Sur Twitter : suivis par des journalistes, institutionnels et entreprise. Ils publient leurs infos académiques, les résultats de leurs recherches, leurs développements..

: suivis par des journalistes, institutionnels et entreprise. Ils publient leurs infos académiques, les résultats de leurs recherches, leurs développements.. Sur Instagram : suivis uniquement par des étudiants. Ils publient sur la vie étudiante, en repartageant des photos prises par leurs étudiants.

Prendre conscience de nos publics a été un véritable enjeu dans notre nouvelle communication. Nous avons pu orienter l’écriture de nos messages en fonction du support et du profil des personnes qui suivent nos actualités. Ce positionnement a vraiment pris une place majeure dans notre stratégie globale de communication, car il nous a permis d’accroître considérablement notre notoriété. L’INP Toulouse fait d’ailleurs aujourd’hui partie du top 10 des écoles les mieux positionnées sur Twitter.

Florence Lauriac, Directrice Communications

INP Toulouse

7. Mettre en place une newsletter interne

Dans la communication, nous sommes habitués à nous adresser aux journalistes et aux influenceurs, tant et si bien que l’importance de la communication interne nous échappe parfois.

Elle permet pourtant de maintenir tous vos collaborateurs informés de votre travail et des actualités de votre entreprise. La communication interne est aussi un des moyens les plus efficaces pour légitimer vos actions et promouvoir les efforts de votre département.

Une newsletter interne régulière issue de votre veille peut très bien remplir ce rôle !

Les directeurs reçoivent chaque jour cette belle newsletter professionnelle avec toutes les retombées médias de notre établissement et les résultats de mes campagnes. Mon équipe est devenue la source d’information de référence !

Mark Thomas, Directeur Communications

Birdville Independant School District

8. Configurer des alertes en cas de crise

Le secteur de l’enseignement supérieur n’est pas épargné face aux crises, qui peuvent provenir de nombreux facteurs. Il est donc important de se munir d’une veille qui permettra d’anticiper les crises.

Nous avons eu un incident avec des échanges de mails racistes envoyés au sein du campus, et une notification nous a averti à 22h30 ! Quand nous recevons ce genre de première alerte, nous sommes capables d’intervenir et de limiter les dégâts proactivement. La capacité à recevoir des alertes selon le lieu, par exemple à proximité de notre campus ou de notre stade, nous assure d’être les premiers au courant si quoique ce soit d’important se passe et permet de filtrer les conversations afin de ne retenir que les informations pertinentes.

Nikki Sunstrum, Directrice Réseaux Sociaux

University of Michigan

