LE DÉFI

Des difficultés pour évaluer la visibilité générée par les actions de communication de l'école

KEDGE Business School ne cesse d'améliorer son rayonnement médiatique. Pour cela, l'école mise sur l'expertise de sa communauté. Elle valorise les nombreux travaux de ses chercheurs, de ses étudiants, et de son corps professoral, en leur donnant la parole sur des sujets sur lesquels leur expertise n'est plus à démontrer.

Pour sa stratégie média, l'école s'appuie sur deux formats de communication : des articles sur les sujets à chaud, de manière à positionner ses experts sur des thèmes d'actualité et les travaux de recherches réalisés en son sein.

Son objectif est de vulgariser le travail des chercheurs afin de le rendre accessible aux médias et par la suite au grand public, pour se positionner comme référence sur ces domaines récurrents.

Cependant, Boris et son équipe manquaient de retour sur leurs campagnes pour guider leur stratégie et prouver le ROI de leurs actions. Quels sujets abordés par KEDGE sont les plus relayés par la presse ? Quels sont les thèmes les plus influents autour de la recherche dans la presse en ligne ? Comment les autres écoles font-elles parler d'elles ?

"Le ROI de la recherche est important pour nous. Nous avons donc besoin d’avoir un excellent niveau de recherche, d’étudiants et un corps professoral reconnus pour former une communauté de renom. Les entreprises partenaires offrent également une visibilité et un impact valorisants et enrichissants pour l’école.



Il nous fallait des indicateurs très précis qui nous permettent d’ajuster et de comprendre les actions à prioriser, pour intéresser les médias et nous rendre encore plus visibles auprès d’eux."

- Boris Galinat, Responsable des Relations Extérieures - KEDGE Business School