LA SOLUTION

Pouvoir se concentrer sur de nouvelles opportunités grâce à un système d'alertes de confiance

Depuis 2012, l'Université du Michigan fait confiance à Meltwater pour sa stratégie digitale. Chaque département a sa propre problématique et ses propres besoins. En réunissant l'équipe communication et la direction sur une seule et même plateforme, tout le monde est au courant de l'actualité et il est ainsi plus facile pour eux de se coordonner.

L'équipe peut alors pleinement se concentrer sur de nouveaux moyens de promouvoir leur établissement. Meltwater leur permet d'identifier leurs ambassadeurs et influenceurs localisés sur le campus, leur donnant ainsi l'opportunité d'engager avec eux et de créer une relation durable.

Détecter les tendances émergentes sur Instagram et Twitter les aide à mettre en place une stratégie sociale pertinente et ciblée pour leurs communautés.