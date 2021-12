LA SOLUTION

Analyser ses communautés pour adapter sa ligne éditoriale

C’est notamment grâce à l’analyse de ses différentes communautés que l’INP Toulouse a pu réajuster ses messages, en fonction de ses publics qui sont différents sur chaque réseau social, en utilisant le service de gestion des réseaux sociaux de Meltwater.

Leur compte Facebook était principalement suivi par des étudiants et futurs étudiants. Ils ont donc adapté leurs messages, en parlant de la formation et de la vie sur le campus. Sur Twitter en revanche, ce sont les journalistes, les institutionnels et les entreprises qui suivent l'INP Toulouse. C'est donc le canal idéal pour mettre en avant le travail de recherche et ses actualités.

L’institut a également réorganisé son équipe et aujourd’hui, une personne est entièrement dédiée à la communication digitale. Avec les services et conseils des équipes de Meltwater, l’INP Toulouse peut désormais travailler ses messages en amont, programmer ses posts et gagner un temps considérable, tout en ayant un impact plus conséquent qu’il y a quelques années.