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Les RP à l'ère de l'influence

L'arrivée de l'ère de l'influence a sans doute été le changement le plus important dans le secteur des relations presse. Lointain fût le temps où le pouvoir d'atteindre un large public était détenu exclusivement par les éditeurs et les diffuseurs commerciaux. Depuis la simplification du partage d'informations à travers les médias sociaux, il est possible pour n'importe qui de se constituer un public et de devenir influent. Impacté par cette révolution, les relations presse ont évolué pour s'adapter aux technologies et ainsi répondre aux attentes des consommateurs.

Téléchargez notre guide gratuit pour obtenir des détails sur :

  • Le rôle des RP dans le marketing mix moderne
  • Les compétences uniques des professionnels des RP
  • L'évolution de l'influence au fil des générations
  • Les 4 activités qui requièrent les compétences des RP
  • & bien plus encore...

Découvrez notre nouveau guide sur les RP à l'ère de l'influence et apprenez en davantage sur le nouveau visage des relations presse !

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