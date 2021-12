Comment faire le bilan de sa stratégie de l’année passée et en définir son plan d’action pour l’année prochaine ?

Découvrez dans cet article les bonnes questions à se poser pour faire le bilan de l’année passée et pour informer votre stratégie et définir vos objectifs, ressources et positionnements pour 2020.

Quels étaient mes objectifs ?

Il s’agit de la première question à se poser pour faire le bilan de votre stratégie.

Votre ou vos objectifs peuvent par exemple être :

Développer ma communauté

Gagner en notoriété sur le marché

Améliorer mon e-réputation

Générer du trafic vers mon site et des conversions

Un conseil, pour définir vos propres objectifs, commencez par vous pencher sur les grands objectifs de votre entreprise. Cela va vous permettre d’identifier les différentes façons dont vous pouvez aider votre entreprise à les atteindre.

Des objectifs, nous arrivons directement aux KPIs, qui sont les indicateurs clés de performance.

C’est grâce à eux que vous pourrez pouvoir savoir si votre stratégie a été efficace et si vos objectifs ont été atteints.

Quels sont les KPIs de ma stratégie ?

Chaque objectif a ses indicateurs distincts. Nous trouverons par exemple comme KPIs :

Portée

Abonnés

Vues

Visiteurs sur mon site

Partages

Ventes

Retombées presse

Chaque entreprise a des objectifs différents, il faut les corréler avec des KPIs spécifiques.

Faire le bilan de votre stratégie Social Media

Les réseaux sociaux évoluent en permanence, le public qui les fréquente également.

Il est important de faire un bilan chaque année, voire tous les 6 mois de votre présence mais surtout des tendances en terme de trafic et de cibles sur ces plateformes sociales.

Il faut également prendre en compte les résultats de visibilité et les transformations qui ont été réalisées sur les différents réseaux.

1. Sur quels réseaux sociaux je suis actuellement présent et pourquoi ?

Beaucoup d’entreprises pensent qu’il faut être présent sur tous les réseaux sociaux mais ce n’est pas toujours vrai.

Il vaut mieux sélectionner les plateformes qui permettent de toucher votre cible pour atteindre vos objectifs.

Un réseau social mal alimenté ou mal tenu est une perte de temps et d’argent et dessert l’image de la marque.

2. Faut-il externaliser la gestion de mes réseaux sociaux ou avoir une ressource en interne ?

Les données à prendre en compte :

Temps passé

Budget

Efficacité

Visibilité obtenue

3. Sur quel réseau ma cible est-elle la plus active, quand et comment ?

Quel réseau social ?

Pour quelles utilisations ?

Quelles sont les habitudes des utilisateurs ?

Périodes et horaires de connexion ?

Contenu apprécié et partagé ?

4. Quels sont les comportements des membres de ma communauté actuelle ?

Analyser les comportements de vos abonnés actuels vous permettra d’identifier différents facteurs qui pourront enrichir votre ligne éditoriale, comme :

Centres d’intérêts

Contenus plébiscités

Avis retour expérience client

Visionnages de vidéos

Interactions sur les images/photos

Commentaires

Partages

Messages privés (service après vente, renseignements, infos…)

Par exemple, l’agence Dis Leur de Maxime a analysé le comportement des abonnés d’un de leur client, une salle de spectacle parisienne renommée.

Ils ont fait les remarques suivantes :

Visionnages de vidéos : Nous savons que la communauté que nous avons développée apprécie particulièrement les vidéos de concert.

Nous savons que la communauté que nous avons développée apprécie particulièrement les vidéos de concert. Interactions sur les images/photos : Les photos du lieu et des événements suscitent toujours un engagement plus important que les autres contenus type affiche.

Les photos du lieu et des événements suscitent toujours un engagement plus important que les autres contenus type affiche. Commentaires : des gens qui se mentionnent pour aller à un événement, des questions pratiques, des réactions positives.

des gens qui se mentionnent pour aller à un événement, des questions pratiques, des réactions positives. Partages : des personnes qui font découvrir le lieu à leurs amis ou un événement en particulier.

Ils ont donc décidé d’augmenter leur production de vidéos et la publication de photos du lieu et de ses événements, et d’encourager les partages directement depuis leurs publications.

Bilan de votre stratégie Relations Presse et Influenceurs

Les relations presse ont profondément changé avec l’arrivée du Social Media.

Désormais un article dans un magazine, un site web ou sur un blog n’a plus du tout la même portée qu’avant.

Les influenceurs sont apparus et offrent un tout nouveau prisme de communication directe aux marques. Leurs créations de contenus sponsorisés et leurs partages sont équivalent à des conseils directement donnés à leur public, dans une logique de prescription.

Attention : il ne faut plus faire de RP de masse, mais sélectionner les médias et les influenceurs qui ont un rapport direct avec votre message et votre entreprise. Cela évite de perdre du temps dans les démarches et de vous mettre à dos vos interlocuteurs.

1. Quels médias/influenceurs ont parlé de ma société cette année ? Quelles ont été les retombées ?

Combien de retombées ?

Par quels médias ? Quels influenceurs ?

Quel relais sur les réseaux sociaux ?

Portée locale, nationale ou internationale ?

Faire le bilan à l’aide d’un reporting chiffré vous aidera à gagner du temps sur le long terme et à y voir clair sur votre stratégie.

Exemple de Reporting RP

2. Quels ont-été les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour réaliser mes campagnes ?

Budget ?

Ressources ?

Il n’y a pas de recette miracle, chaque entreprise doit réfléchir à la solution la plus efficace et logique.

3. Quelle a été la visibilité apportée à mon entreprise ?

Visibilité

Retour sur investissement

Conversions

E-réputation

Chaque entreprise aura des KPIs différents à prendre en compte selon les objectifs fixés au départ, mais il y a des indicateurs clés génériques qui s’appliquent à toutes sociétés actives sur les réseaux sociaux.

Il faut les analyser comme un ensemble cohérent, qui doit être vertueux, l’un impacte l’autre et tous sont intimement liés.

5. Qui sont les influenceurs et médias qui me correspondent ?

Les ai-je déjà contactés ?

Comment en trouver d’autres ?

Que mettre en oeuvre avec eux ?

Quelles sont les collaborations les plus efficaces ?

Autant de questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir repositionner sa stratégie d’année en année.

Définir votre stratégie Social Media

Quels sont mes objectifs 2020 ?

Quels sont les KPIs que je dois retenir en fonction de mon analyse 2019 et de mes nouveaux objectifs ? (Portée, abonnés, vues, partages, ventes etc…)

Mes cibles sont-elles toujours sur les mêmes réseaux ?

Les tendances et les usages évoluent rapidement, les audiences migrent d’un réseau à l’autre. Par exemple l’audience de Facebook a en partie migré sur Instagram en 2019.

1. Quels types de contenus sont adaptés à mon business/service/produit ?

Définir votre stratégie de Brand Content et votre ligne éditoriale

Définir les formats à privilégier : images, vidéos, lives, stories, etc.

La règle sur les réseaux sociaux est que : “si je n’ai rien à dire de particulier ou d’intéressant, je ne prends pas la parole.”

Il est primordial de mesurer et de réfléchir chacune de ses prises de parole tant dans le forme que sur la forme.

Chacune des publications doit avoir un objectif : information, conversion, interaction etc…

2. Quels sont les contenus tendances qui concernent ma cible ?

Faire une veille active sur des comptes/pages inspirants pour s’inspirer afin d’imaginer votre stratégie de contenu.

Le contenu est le nerf de la guerre. C’est de sa qualité et de sa pertinence que découleront l’engagement et l’intérêt de votre cible pour vos messages et votre marque.

3. Quels sont les temps forts de cette année ?

Événements

Fêtes

Mes actualités corporates et commerciales

Les actualités du secteur

Il est recommandé de mettre en place un calendrier afin d’organiser vos prises de paroles dans le temps. Cela va vous aider pour vous donner un rythme, une ligne directrice pour vous structurer et prévoir à l’avance les contenus à produire, les réseaux sur lesquels publier et à quelles dates le faire.

Vous pouvez par exemple vous inspirer du calendrier des événements de 2020 créé par Twitter, disponible ici.

4. Quel est mon budget de promotion ?

Combien je compte dépenser pour mes campagnes Ads Facebook, Instagram et autres ?

Déterminer son budget en amont et répartir les promotions en fonction des temps forts précédemment retenus.

La promotion payante n’est pas à négliger, aujourd’hui c’est un passage obligé pour être vu et entendu sur les réseaux sociaux.

Toujours garder en tête que la clé de réussite d’une campagne Ads c’est : un bon ciblage + un budget adapté (l’un ne va pas sans l’autre)

5. Quelle sont mes ressources pour cette année ?

Humaines (mon temps, celui de mes collègues, associés, etc…)

Financières (mon budget, ma trésorerie)

Le ratio Humain/Finance permet de déterminer si tout faire en interne est possible ou si une externalisation est à envisager.

Ce ratio doit être pondéré avec une réflexion objective sur votre expertise concernant chacune des actions que vous avez prévues de mettre en place.

Définir votre stratégie Relation Presse

1. Quelle va être ma stratégie Relation Presse / Influenceurs pour 2020 ?

Analyser les actions de l’année précédente Conserver et reproduire celles qui ont généré le plus de retours pour mon entreprise. Redéfinir l’approche et les moyens Informer de nouveaux médias/influenceurs Atteindre un plus grand nombre de personnes et de nouveaux clients potentiels

Il faut prendre le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions pour trouver les leviers à actionner pour atteindre vos objectifs 2020. Ne pas hésiter à tester de nouvelles pistes et donc de nouveaux médias/influenceurs.

2. Quelles sont les nouveautés dans mes produits et dans ma stratégie qui vont me permettre de toucher de nouveaux médias et influenceurs ?

Est-ce que j’ai des nouveaux atouts pour faire parler de moi ?



Est-ce que ces nouveaux atouts me permettent d’intéresser de nouvelles personnes ?

3. Ma base de données médias/influenceurs est-elle bien à jour ?

Anciens contacts à vérifier

Nouveaux contacts à ajouter

+ Veille sur les influenceurs et médias émergents et tendances pour cette nouvelle année.

Pour vous faciliter la recherche et la mise à jour de votre base de données, vous pouvez utiliser un outil RP spécialisé.

4. Quels sont les outils et moyens que je vais mettre en place pour les approcher ?

Communiqué de presse

Dotations

Rémunération

Événementiel

Chaque jour, les journalistes et influenceurs sont sollicités et il faut savoir faire la différence.

L’objet de votre mail est extrêmement important, l’angle d’approche ainsi que la contrepartie que vous avez prévus.

Un média ou influenceur sera d’autant plus réactif et efficace, si vous prenez soin de lui

5. Quel est mon budget alloué aux campagnes médias et influenceurs pour 2020 ?

Le budget se scinde généralement en deux parties :

Les achats directs

Les dotations

Notre conseil : en cas de dotation, il faut que celle-ci soit dans la logique de mise en avant de votre entreprise ou service.

La valeur doit être bien évaluée et correspondre aux attentes et à la visibilité possible offerte par l’influenceur.

6. Comment vais-je organiser mes actions social media et RP dans l’année ?

Planning

Ressources

Moyens

Rapports

Une fois qu’on a réalisé tous les autres points, qu’on est ok sur la stratégie, sur les choses à faire, les moyens qu’il faudra déployer et le but qu’on souhaite atteindre, il faut le corréler avec l’emploi du temps, les ressources dont on dispose, les moyens que cela demande, les dépenses que ça engendre et régulièrement analyser les résultats à l’aide de rapports.

Une stratégie Social Media et Relation Presse doit constamment évoluer.

Le web est en effervescence permanente et ce qui est vrai aujourd’hui (tendances, etc) ne le sera peut-être plus dans un mois.

Restez à l’affût de cette évolution et ne passez pas à côtés de nouveaux outils et moyens de faire parler de vous.

N’ayez jamais peur de tester de nouvelles approches !