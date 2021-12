Zusammenfassung

So unterstützt Meltwater H&M Mexiko:

Erfassen von wertvollen Wettbewerbsinformationen, um der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein

"Alle zwei Wochen nutzen wir Meltwater zur Überprüfung der Aktivitäten unserer Mitbewerber, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. So können wir feststellen, ob sie eine spezielle Werbeaktion gestartet haben und ob wir in diesem digitalen Bereich einen Share of Voice aufweisen. Diese und andere Indikatoren helfen uns bei der Entscheidung, ob wir mit einer eigenen Kampagne darauf reagieren sollen.

Einsatz von Krisenmanagement-Tools für verantwortungsvolles Handeln und Schadensbegrenzung

"Die Krise mit dem Sweatshirt war für uns eine Bewährungsprobe. Mit der Meltwater-Plattform waren wir in der Lage, Reports anhand von Suchbegriffen, Marken und Hashtags zu erstellen. Die visualisierten Daten von Meltwater zeigten uns, wie sehr sich die Leute mit diesem Thema auseinandersetzten und wie wir darauf reagieren konnten. Diese Informationen wurden genutzt, um die mexikanische Öffentlichkeit anzusprechen."

Echtzeit-Messung des Impacts ihrer Event-Kommunikation

"Bei der Eröffnung unseres Flagship-Stores in der Calle Madero nutzten wir Meltwater, um die verschiedenen Einflussfaktoren zu messen. Dazu gehörten Share of Voice und die Anzahl der Impressionen in den Medien, Blogs und Social Networks. Wir konnten diese Daten unmittelbar erfassen und wussten, wie viele Personen wir zu diesem Ereignis erwarten konnten - und sogar, aus welchen Ländern sie stammten."

— Javier Ruiz, Digital Marketing Strategist, H&M Mexico