Social Media Engagement leicht gemacht Demo anfragen

Unser Social Media Engagement Tool bietet einen einheitlichen Posteingang, der die Kommentare und Direktnachrichten von sämtlichen Social Media Kanälen in einer einzigen Inbox zusammenführt. So sehen Sie alles, was moderiert oder beantwortet werden muss, an einem Ort und müssen nicht mehrmals täglich jeden einzelnen Kanal überprüfen.

Von diesem einheitlichen Posteingang aus können Sie Beiträge moderieren, direkt beantworten oder sie mithilfe unserer intuitiven Workflow-Tools einem anderen Teammitglied zuweisen. Dadurch wird die Zusammenarbeit beim Social Engagement Ihrer Marke zum Kinderspiel. Durch das Filtern von Nachrichten können die Posts je nach ihrer Art automatisch an die richtige Person weitergeleitet werden, was den gesamten Prozess weiter vereinfacht.

Weil Meltwater alle Ihre Social Media Engagement- und Management-Tools an einem Ort vereint, erhalten Sie im einheitlichen Posteingang sogar eine Meldung, wenn Ihre Marke außerhalb Ihrer eigenen Social Channels erwähnt wird. So haben Sie selbst dann die Möglichkeit, sich mit Personen auszutauschen, wenn diese nicht direkt Ihr Account-Handle markieren.

Wann immer Sie sich mit einer Person auf einem beliebigen Social Media Kanal austauschen, kann ein vollständiger Verlauf früherer Interaktionen mit dieser Person angezeigt werden. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das bisherige Geschehen, bevor Sie ihr antworten.

Meltwater macht Community Management und Social Media Engagement einfacher denn je. Kein Kommentar und keine Anfrage wird übersehen und nichts fällt durch die Maschen - was bedeutet, dass Sie jede einzelne Gelegenheit für eine positive Interaktion nutzen können.