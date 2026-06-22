Guide: KI-Sichtbarkeit gezielt steuern

Beeinflussen Sie, wie KI über Ihre Marke spricht

Erfahren Sie, wie Sie ChatGPT, Google AI Overviews und andere LLMs beeinflussen, bevor diese Ihre Reputation prägen.

KI ist mittlerweile die erste Anlaufstelle bei der Markenrecherche. Wenn Sie in den KI-generierten Antworten nicht erscheinen, sind Sie für Ihre Zielgruppe nicht sichtbar.

Dieser Guide erklärt, wie PR- und Kommunikationsteams die Kontrolle über ihre Sichtbarkeit übernehmen.

In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie:

Verstehen, wie KI Entscheidungen trifft: Finden Sie heraus, wie Trainingsdaten und Echtzeit-Citations die Sichtbarkeit von Marken beeinflussen.

Finden Sie heraus, wie Trainingsdaten und Echtzeit-Citations die Sichtbarkeit von Marken beeinflussen. PR als Wachstumstreiber für AI Visibility nutzen : Erfahren Sie, warum Earned Media heute eines der stärksten Signale für große Sprachmodelle (LLMs) ist.

: Erfahren Sie, warum Earned Media heute eines der stärksten Signale für große Sprachmodelle (LLMs) ist. Eine wiederholbare Strategie für AI Visibility entwickeln : Folgen Sie einem bewährten Workflow, um Ihre Präsenz zu überwachen, zu beeinflussen und zu optimieren.

: Folgen Sie einem bewährten Workflow, um Ihre Präsenz zu überwachen, zu beeinflussen und zu optimieren. Das C.O.R.E.-Framework einsetzen : Skalieren Sie Ihre Sichtbarkeit mit Credibility, Omnipresence, Readability und Endurance.

: Skalieren Sie Ihre Sichtbarkeit mit Credibility, Omnipresence, Readability und Endurance. Die richtigen Kanäle aktivieren: Von Nachrichtenmedien über Reddit bis hin zu YouTube. Verstehen Sie, wo KI tatsächlich nach Informationen sucht.

Dieser Guide wurde mit Hilfe der Insights von Meltwaters GenAI Lens erstellt, unserer Plattform, die speziell zur Beobachtung und Optimierung der KI-Sichtbarkeit von Marken entwickelt wurde.

Laden Sie sich jetzt den Guide herunter und behalten Sie die Kontrolle über die KI-Sichtbarkeit Ihrer Marke.