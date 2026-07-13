Nutzen Sie Meltwater direkt in den KI-Tools, mit denen Ihr Team bereits arbeitet.
Meltwater MCP
Meltwater MCP ist die umfassende Media Intelligence-Plattform, die sich direkt mit führenden KI-Assistenten, individuellen KI-Agenten und KI-Workflows verbindet. Erhalten Sie lizenzierte Medien- und Marktdaten von Meltwater in den KI-Tools, mit denen Ihr Team bereits arbeitet.
Die verlässliche Grundlage für Ihre KI-Workflows
Stützen Sie Ihre KI auf verlässliche Meltwater-Daten.
News Monitoring
Social Listening
Influencer Analytics
Journalistendaten
GenAI Lens
Brand Monitoring
Wettbewerbsanalysen
Gespeicherte Suchen
KI ist heute überall verfügbar, verlässliche Informationen nicht.
Generative KI ist in kurzer Zeit vom Experiment zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. Viele KI-Assistenten greifen jedoch ausschließlich auf Trainingsdaten, öffentlich verfügbare Inhalte oder manuell bereitgestellte Informationen zurück.
Für Marken-, Medien- und Marktanalysen reicht das nicht aus.
Meltwater MCP schließt diese Lücke: Es bringt lizenzierte Medien- und Marktdaten von Meltwater direkt in die KI-Tools, mit denen Ihr Team bereits arbeitet.
Verwandeln Sie Meltwater-Daten in genau das Dokument, das Sie benötigen.
Stellen Sie Meltwater eine Frage und erhalten Sie mehr als nur eine Antwort. Ihr KI-Assistent erstellt beispielsweise eine Management-Zusammenfassung, einen Wettbewerbsüberblick oder eine strukturierte Analyse auf Basis Ihrer Meltwater-Daten. Unterstützt werden führende KI-Assistenten, individuelle KI-Agenten und KI-Workflows.
Stellen Sie Fragen an Meltwater in natürlicher Sprache:
- Was wird diese Woche über unsere Marke berichtet?
- Welche Narrative entwickeln sich rund um dieses Thema?
- Erstelle mir eine Management-Zusammenfassung der Wettbewerbsaktivitäten der letzten 24 Stunden in fünf Stichpunkten.
Meltwater MCP beantwortet diese Fragen mit nachvollziehbaren Quellen, relevantem Kontext und den Meltwater-Daten, auf die Ihr Unternehmen bereits vertraut.
Ihre gesamte Meltwater-Lösung wird für KI nutzbar.
Meltwater MCP ist kein eigenständiges Produkt, sondern erweitert Ihre bestehende Meltwater-Lösung. Welche Informationen verfügbar sind, richtet sich nach Ihrem Produktpaket. Mit MCP sind die Meltwater-Daten aus Ihrem Produkt direkt in Ihren KI-Tools nutzbar.
Kunden mit Media Intelligence erhalten Zugriff auf Media Intelligence-Daten.
Kunden mit Influencer Marketing erhalten Zugriff auf Influencer-Daten.
Kunden mit GenAI Lens können ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen analysieren.
Verifizierte Quellen
Antworten mit Quellen, auf die Sie sich verlassen können.
KI ist nur so gut wie die Informationen, auf denen sie basiert. Wenn Antworten ausschließlich aus Trainingsdaten oder allgemeinen Webinhalten stammen, bleibt oft unklar, wie aktuell, belastbar oder weitergabefähig sie sind.
Alles in einem Workflow
Von der Analyse direkt zur nächsten Aufgabe in derselben Unterhaltung.
Meltwater MCP unterstützt moderne Arbeitsweisen: Fragen stellen, Ergebnisse verfeinern, vergleichen, zusammenfassen und direkt in fertige Inhalte überführen.
Meltwater MCP auf einen Blick
Meltwater-Daten – entwickelt für den Einsatz mit KI
Fragen in natürlicher Sprache stellen
Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten, die auf den Daten von Meltwater basieren.
Antworten mit Quellenangaben
Teilen Sie Ihre Daten auf der Grundlage verifizierter Quellen.
Marken- und Themenmonitoring
Verstehen Sie, was über Ihre Marke, Produkte und Kampagnen gesagt wird.
Berücksichtigung Ihrer Zugriffsrechte
Benutzer können nur auf die Meltwater-Informationen zugreifen, für die sie bereits eine Zugriffsberechtigung haben.
Zugriff entsprechend Ihres Meltwater-Pakets
Die Ergebnisse spiegeln die in Ihrem Paket enthaltenen Meltwater-Produkte und -Daten wider.
Nutzbar in den KI-Tools Ihres Teams
Verbinden Sie Meltwater mit führenden KI-Assistenten, Ihren Agents und KI-Workflows.
Sentiment- und Narrativanalysen
Erkennen Sie aufkommende Themen, Stimmungsänderungen und Hinweise auf Reputationsrisiken.
Automatisierte Management-Briefings
Erstellen Sie anhand aktueller Berichterstattung und Marktsignale erste Zusammenfassungen und Briefings.
Stellen Sie Folgefragen, ohne den Kontext zu verlieren
Mit Meltwater MCP geht Ihr Gespräch über eine einmalige Zusammenfassung hinaus. Beginnen Sie mit einem schnellen Überblick und vertiefen Sie die Analyse anschließend mit gezielten Folgefragen: Welche Medien treiben die Berichterstattung? Verändert sich das Sentiment? Wie unterscheidet sich die Berichterstattung von letzter Woche? Welche Wettbewerber gewinnen aktuell an Aufmerksamkeit?
Mit herkömmlichen KI-Tools oder manuellen Copy-and-Paste-Workflows ist das nur schwer möglich. Meltwater MCP verbindet die Geschwindigkeit moderner KI mit der Verlässlichkeit, Struktur und Zugriffssteuerung von Meltwater.
Warum sich Unternehmen für Meltwater MCP entscheiden
Allgemeine KI kennt Ihren Markt. Meltwater MCP ergänzt dieses Wissen um die Informationen, auf die Ihr Unternehmen bereits setzt: Ihre Daten, gespeicherten Suchen und Zugriffsrechte. Genau das macht den Unterschied zwischen einer plausibel klingenden Antwort und einer, die Sie auch gegenüber der Geschäftsleitung vertreten können.
Allgemeine KI-Tools
Allgemeine KI-Assistenten sind schnell und einfach zu nutzen. Sie greifen jedoch nicht auf Ihre Meltwater-Daten zu. Dadurch können aktuelle Berichterstattung fehlen, Zusammenhänge falsch eingeordnet oder Antworten geliefert werden, deren Herkunft sich nur schwer nachvollziehen lässt.
Manuelle Exporte
Manuelle Arbeitsabläufe geben Teams zwar mehr Kontrolle, kosten aber Zeit. Jemand muss die Suche durchführen, die Daten aufbereiten, sie in ein KI-Tool übertragen und anschließend prüfen, ob die Antwort den richtigen Kontext berücksichtigt.
Individuelle Integrationen und Einzellösungen
Individuelle Integrationen können verschiedene Systeme miteinander verbinden, bringen aber häufig zusätzlichen Wartungsaufwand und komplexere Zugriffsverwaltung mit sich. Jede neue Datenquelle, jedes weitere KI-Tool oder jeder zusätzliche Anwendungsfall kann ein eigenes Integrationsprojekt bedeuten.
Einmal konfigurieren und im gesamten Unternehmen nutzen.
Gespeicherte Suchen, Projekte und andere zentral verwaltete Inhalte, die Ihre Meltwater-Experten bereits eingerichtet haben, stehen sofort allen KI-Assistenten in Ihrem Unternehmen zur Verfügung - ganz ohne erneute Einrichtung oder aufwendiges Anlernen weiterer Tools.
Manuelle Arbeit vs. Meltwater MCP
Manuell arbeiten
Mit Meltwater MCP arbeiten
Verlässliche Informationen für jeden KI-Workflow
Geben Sie allen Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, schneller zu verstehen, was gerade wichtig ist.
Häufig gestellte Fragen & Antworten zu Meltwater MCP
Meltwater MCP bringt die verlässlichen Daten und Analysen von Meltwater direkt in die KI-Tools, mit denen Ihr Team bereits arbeitet. So können Nutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten KI-generierte Antworten inklusive Qullenangaben auf Basis ihrer Meltwater-Daten. MCP steht für Model Context Protocol. Dabei handelt es sich um einen offenen Standard, über den KI-Anwendungen sicher auf externe Datenquellen und Systeme zugreifen.
Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten mit Meltwater MCP, melden Sie sich mit Ihren Meltwater-Zugangsdaten an und stellen Sie Ihre Fragen in natürlicher Sprache. Der KI-Assistent greift anschließend auf Meltwater als vertrauenswürdige Datenquelle zu und erstellt Antworten auf Basis Ihrer Meltwater-Daten. Welche Informationen verfügbar sind, richtet sich nach Ihrem Abonnement und Ihren Berechtigungen. Wo möglich, werden Antworten mit Quellenangaben versehen.
Meltwater MCP hilft Teams, über allgemeine KI-Antworten, manuelle Exporte und Copy-and-Paste-Workflows hinauszugehen. Aktuelle und verlässliche Meltwater-Daten stehen direkt in Ihren KI-Tools zur Verfügung. So können deutlich mehr Mitarbeitende eigenständig fundierte Antworten erhalten, ohne den kompletten Meltwater-Workflow selbst durchlaufen zu müssen.
Nutzen Sie Meltwater MCP, wenn Sie KI-gestützte Antworten in natürlicher Sprache innerhalb von KI-Assistenten, individuellen KI-Agenten oder KI-Workflows erhalten möchten. Die Meltwater API eignet sich hingegen für Anwendungsfälle, bei denen strukturierte Daten, Rohdaten zu Erwähnungen oder große Datenmengen in Systeme wie BI-Tools, Dashboards oder individuelle Anwendungen integriert werden sollen. Beide Lösungen ergänzen sich: Meltwater MCP wurde für den Einsatz mit KI in natürlicher Sprache entwickelt, während die API den programmgesteuerten Zugriff auf Daten ermöglicht.
Sie benötigen ein aktives Meltwater-Paket, Zugriff auf einen unterstützten KI-Assistenten sowie die entsprechenden Berechtigungen in Ihrem Unternehmen. Die Anmeldung erfolgt über Ihre bestehenden Meltwater-Zugangsdaten und Single Sign-on-Einstellungen. Nutzer können daher ausschließlich auf die Daten zugreifen, zu deren Zugriff sie bereits berechtigt sein. Gespeicherte Suchen verbessern die Qualität der Ergebnisse zusätzlich, sind für den Einstieg jedoch nicht erforderlich.
Meltwater MCP unterstützt führende KI-Assistenten, individuelle KI-Agenten und KI-Workflows. Darüber hinaus kann Meltwater MCP auch mit anderen MCP-kompatiblen KI-Anwendungen und individuellen KI-Workflows verbunden werden, sofern Ihre KI-Umgebung MCP-Verbindungen unterstützt.