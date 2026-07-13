Manuell arbeiten

Informationen lassen sich nur schwer im Unternehmen skalieren, da erfahrene Nutzer sie aufbereiten und weitergeben müssen.

Einheitliche Ergebnisse hängen davon ab, welche Daten einzelne Personen exportieren oder kopieren.

Analysen basieren nur auf den Daten, die zuvor manuell ausgewählt wurden.

Aussagen müssen manuell überprüft und Quellen nachträglich validiert werden.

Für jede Wettbewerbsanalyse müssen neue Berichte oder Exporte erstellt werden.

Vor jeder Analyse müssen Daten zwischen verschiedenen Tools übertragen werden.

Ergebnisse werden manuell zusammengeführt und aufbereitet.