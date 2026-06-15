KI verändert die Art und Weise, wie Marken entdeckt werden

Käufer browsen heutzutage nicht mehr, sondern stellen ihre Fragen direkt an die KI.

Und die KI liefert nicht nur Antworten, sondern entscheidet auch, welche Marken angezeigt werden, wie sie beschrieben werden und wem Vertrauen geschenkt wird.

Dieser Report zeigt, was sich im Hintergrund tatsächlich abspielt und warum LinkedIn zu einer der einflussreichsten Quellen für KI-generierte Antworten geworden ist. Die meisten Marken sind allerdings nicht auf die Auswirkungen vorbereitet, die diese Entwicklung auf ihre Sichtbarkeit hat.

Was die Analyse verrät:

KI priorisiert Fachwissen, Relevanz und Struktur.

So verbessern Sie Ihre KI-Sichtbarkeit durch Ihre LinkedIn-Beiträge:

Die Marken, die in KI-Systemen erfolgreich sind, posten nicht einfach nur mehr Beiträge auf LinkedIn, sondern beziehen ihre Unternehmensexperten mit ein. In diesem Report erfahren Sie, wie Sie:

Verstehen Sie, wie KI Ihre Marke sieht:

Mit GenAI Lens, dem AI Visibility Tool von Meltwater, können Sie: