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Report

Der Einfluss von LinkedIn-Inhalten auf KI-Erwähnungen

LinkedIn und Meltwater Logos

KI verändert die Art und Weise, wie Marken entdeckt werden

Käufer browsen heutzutage nicht mehr, sondern stellen ihre Fragen direkt an die KI.

Und die KI liefert nicht nur Antworten, sondern entscheidet auch, welche Marken angezeigt werden, wie sie beschrieben werden und wem Vertrauen geschenkt wird.

Dieser Report zeigt, was sich im Hintergrund tatsächlich abspielt und warum LinkedIn zu einer der einflussreichsten Quellen für KI-generierte Antworten geworden ist. Die meisten Marken sind allerdings nicht auf die Auswirkungen vorbereitet, die diese Entwicklung auf ihre Sichtbarkeit hat.

Was die Analyse verrät:

KI priorisiert Fachwissen, Relevanz und Struktur.

Infografik mit vier Kennzahlen zur Sichtbarkeit in KI-Systemen: LinkedIn ist nach YouTube die zweitmeist zitierte Quelle in KI-generierten Antworten. 77 % der Zitate stammen von einzelnen Expert:innen statt von Unternehmensseiten, 63 % von nutzergenerierten Inhalten oder Bewertungsplattformen und 48 % der zitierten Inhalte sind jünger als drei Monate.

So verbessern Sie Ihre KI-Sichtbarkeit durch Ihre LinkedIn-Beiträge:

Die Marken, die in KI-Systemen erfolgreich sind, posten nicht einfach nur mehr Beiträge auf LinkedIn, sondern beziehen ihre Unternehmensexperten mit ein. In diesem Report erfahren Sie, wie Sie:

Grafik mit vier Empfehlungen für mehr Sichtbarkeit in KI-Systemen: Inhalte zu realen Nutzerfragen erstellen, relevant bleiben und Entwicklungen von KI-Modellen verfolgen, Inhalte für bessere Auffindbarkeit strukturieren sowie internes Fachwissen in auffindbare und zitierbare Inhalte umwandeln.

Verstehen Sie, wie KI Ihre Marke sieht:

Mit GenAI Lens, dem AI Visibility Tool von Meltwater, können Sie:

  • beobachten, in welchen KI-generierten Antworten Ihre Marke erscheint
  • ermitteln, welche Quellen Ihr Narrativ beeinflussen
  • vergleichen, wie sichtbar Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern sind
  • messen, wie erfolgreich Ihre Inhalte in verschiedenen KI-Modellen sind

Erfahren Sie mehr über die Meltwater GenAI Lens →

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und erhalten Sie Zugang zu diesem Inhalt.

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