Live Shopping : le guide pour les marketers

En 2022, nous avions prédit, avec beaucoup d'autres, que le livestream shopping ou shopping en direct serait une tendance marketing majeure. Si les achats en direct n'ont pas décollé comme beaucoup l'avaient prévu, il ne faut pas pour autant négliger ce canal de marketing, loin s'en faut. En fait, il ne fait que commencer.

En 2022, Statista a indiqué que les ventes de commerce en direct ont atteint un montant estimé à 17 milliards. Cela peut sembler modeste, mais n'oubliez pas que 2022 a été l'année de lancement du commerce en direct, qui a atteint un public plus large. Statista prévoit que d'ici 2026, les ventes atteindront 55 milliards. Une augmentation de 223 % !

Mais qu'est-ce que le shopping en direct et pourquoi les marques devraient-elles s'y intéresser ? Nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir dans le blog d'aujourd'hui !



Qu'est-ce que le Live Shopping ?

Le livestream shopping, ou shopping social en direct, est une forme de commerce social où des créateurs ou des entreprises organisent des livestreams sur les médias sociaux pour promouvoir des produits. Les téléspectateurs de ces livestreams peuvent acheter en temps réel, tout en obtenant des réponses à leurs questions et en voyant le produit en cours d'utilisation avant de passer à la caisse. Il s'agit essentiellement d'une nouvelle forme de QVC et d'autres programmes d'achat à domicile, beaucoup moins ringards.

Pourquoi utiliser le Live Shopping ?

Bien que l'adoption par les consommateurs n'ait pas été aussi explosive que ce à quoi les spécialistes du marketing s'attendaient, il existe de nombreuses raisons de prendre le train en marche du live streaming shopping.

Voici quelques raisons clés pour lesquelles les responsables marketing devraient l'envisager :

Expérience immersive et immédiate

Le streaming en direct est immersif et immédiat - vous pouvez offrir à votre public une expérience à 360 degrés. En faisant la démonstration de produits, en donnant un aperçu des coulisses d'un espace de travail ou de la façon dont les choses s'assemblent, vous suscitez l'intérêt des consommateurs. Ils peuvent, à leur tour, poser des questions ou laisser des commentaires, générant ainsi une conversation autour des produits.

Et la cerise sur le gâteau de ce capital de marque que vous construisez, c'est qu'il ne s'agit pas du résultat final. Au lieu d'attendre que les spectateurs notent ce qu'ils aiment pour l'acheter plus tard, vous pouvez exploiter leur enthousiasme immédiat et encourager les achats sur le moment.

Des audiences plus restreintes

Cela peut sembler négatif, mais vous pouvez profiter du fait que le live commerce n'a pas décollé pour établir une cohorte de super fans.

Vous pourriez même apprendre à connaître les pseudonymes des personnes qui apparaissent régulièrement dans vos vies. Lorsque vous les reconnaissez, vous pouvez leur adresser un message spécial. Cette reconnaissance peut à son tour encourager d'autres personnes à se connecter plus souvent et à partager leur amour de votre marque avec leurs amis et leur famille.

Nouveaux clients

Un événement de shopping live peut vous aider à attirer de nouveaux clients, qui ne connaissent peut-être pas votre marque si vous ne vendez généralement que sur un site web ou en magasin. Cet aspect est particulièrement important pour les entreprises plus établies qui tentent de pénétrer des marchés plus jeunes.

Les achats en direct sur les médias sociaux pourraient être l'avenir du commerce électronique et devraient donc faire partie de vos efforts de marketing sur les médias sociaux. Presque toutes les grandes plateformes de médias sociaux proposent une forme d'achat en direct, et nous sommes certains qu'elles continueront à perfectionner ces fonctionnalités dans les mois à venir, sans parler des années à venir.

1. Instagram live shopping

Les achats en direct sont disponibles sur Instagram depuis 2022.

Les influenceurs et les marques peuvent héberger un livestream sur Instagram qui comprend des liens d'achat direct. Ces flux d'achat en direct sont souvent utilisés pour faire la démonstration de produits ou faire des annonces, comme la prévente de billets. Pour encourager les achats en direct sur Instagram, les promoteurs peuvent offrir un code de réduction ou un accès anticipé - récompensant ainsi ceux qui se connectent.

Plusieurs hôtes peuvent gérer un flux de shopping en direct sur Instagram, ce qui en fait une avenue idéale pour les partenariats avec des influenceurs.

Le shopping en direct sur Instagram permet aux hôtes d'entrecouper la vidéo avec des photos et des vidéos, ce qui peut être un excellent moyen de garder les gens engagés au lieu de les laisser tomber. Tout comme la publication sur vos Instagram Stories, vous pouvez également enregistrer des lives sur votre rangée de Highlights.

Plusieurs hôtes peuvent gérer un flux de shopping en direct sur Instagram, ce qui en fait une avenue idéale pour les partenariats avec des influenceurs.

Le shopping en direct sur Instagram permet aux hôtes d'entrecouper la vidéo avec des photos et des vidéos, ce qui peut être un excellent moyen de garder les gens engagés au lieu de les laisser tomber. Tout comme la publication sur vos Instagram Stories, vous pouvez également enregistrer des lives sur votre rangée de Highlights.

2. Pinterest live shopping

Pinterest aborde le shopping live en direct de manière un peu différente.

En 2021, ils ont lancé “Pinterest TV”, qui met en avant un large éventail de marques et d'influenceurs, un par un - leur donnant essentiellement leur propre spot télévisé.

Un calendrier est affiché pour la diffusion de chaque spot et les téléspectateurs peuvent suivre les offres, les nouveautés et, bien sûr, les démonstrations de certains produits.

Les téléspectateurs qui manquent les vies ont la possibilité de regarder les épisodes après leur diffusion, et peuvent toujours acheter les produits présentés.

Le format de Pinterest TV est idéal pour les influenceurs qui cherchent à étendre leurs réseaux, car ils peuvent annoncer leurs apparitions à l'avance, ce qui encourage les gens à les suivre.

3. YouTube live shopping

Alors que la plupart des fonctionnalités de livestreaming ont une durée maximale, sur YouTube, vous pouvez diffuser jusqu'à 10 heures.

Les institutions et les personnalités publiques utilisent souvent cette possibilité pour organiser des collectes de fonds ou permettre aux spectateurs d'envoyer des dons, comme cette caméra en direct de l'aquarium de la baie de Monterey :

En 2022, YouTube s'est associé à Shopify pour faciliter l'expérience des spectateurs lors des achats en direct sur YouTube. L'intégration étend également la fonctionnalité d'achat en direct à davantage de créateurs, alors gardez l'œil ouvert pour les nouveaux " drops merch " de vos YouTubeurs préférés !

Comme Pinterest, YouTube expérimente également des événements de shopping live en partenariat avec des influenceurs sur la plateforme. En 2022, ils ont lancé leur 2e BeautyFest annuel, une extravagance de shopping en direct où des influenceurs de beauté populaires fournissent des tutoriels et des promotions de produits, en partenariat avec plusieurs marques de beauté de premier plan. Des célébrités comme Tracee Ellis Ross, Gwen Stefani et d'autres ont également participé aux festivités.



Conseil : cette ressource pourrait aider à réussir sur YouTube Le Guide Ultime du Marketing YouTube.

4. TikTok live shopping

Les achats en direct ont pris un essor considérable dans les pays autres que les États-Unis. Cela a créé un problème unique pour TikTok, dont la société mère, Douyin, connaît un grand succès avec les achats en direct en Chine et dans d'autres pays asiatiques.

TikTok teste actuellement le shopping en direct sur les marchés occidentaux, avec un succès modéré. En octobre 2022, l'entreprise en était encore aux premiers stades de la mise en œuvre et s'était associée à TalkShopLive pour l'aider à développer cette fonctionnalité.

Cela place TikTok dans une position peu familière, car la plateforme de divertissement a dominé dans tant d'autres domaines - avec Instagram copiant fondamentalement chacun de ses mouvements en 2022. Donc, le fait qu'Instagram, YouTube, Pinterest et d'autres aient des achats en direct signifie que la plateforme a une concurrence féroce.



Facebook a lancé le shopping en direct en 2018, ce qui en fait un innovateur précoce sur ce créneau.

L'avantage de mettre en place un flux de shopping en direct sur Facebook est que vous pouvez filmer en vue mobile ou en vue bureau. Ainsi, si vous savez que votre public est principalement composé d'utilisateurs mobiles ou d'utilisateurs d'ordinateurs de bureau, vous pouvez adapter votre contenu de shopping en direct à ces derniers.

Il est important de noter qu'en août 2022, il a été signalé que Facebook fermerait sa fonctionnalité d'achat en direct le 1er octobre (le site éducatif d'achat en direct de Facebook est toutefois toujours actif).

6. Twitch live shopping

La plateforme de streaming Twitch est surtout connue pour ses streams à double caméra de joueurs racontant leurs incursions dans des mondes virtuels. Mais la plateforme pourrait également être une plateforme d'avenir pour le shopping en direct, qui, malgré un succès fulgurant en Chine, décolle jusqu'à présent timidement en Europe.

"Twitch a été le pionnier des modèles de mécénat en ligne que nous observons aujourd'hui dans toute l'économie des créateurs", a déclaré Adam Harris, responsable mondial du Brand Partnership Studio de Twitch, à Retail Brew par l'intermédiaire de la responsable principale de la communication Adiya Taylor. "En tant que leader du divertissement livestream, nous construisons des moyens authentiques pour que les consommateurs de la génération Z et du millénaire s'engagent dans le shopping en direct."

Live Shopping : les meilleures pratiques

Vous êtes prêt à lancer vos chaînes de live commerce ? Suivez ces meilleures pratiques pour un livestream fluide et pour augmenter les conversions !

Posez des questions

Une partie de la joie du livestreaming est la possibilité de répondre aux questions sur place.

Annoncez votre livestream à l'avance pour que vos followers puissent soumettre des questions.

Cela est utile à deux égards :

Vous pouvez préparer les réponses à l'avance. Vous serez en mesure de comprendre les points sensibles des consommateurs en un coup d'œil, surtout si de nombreuses personnes posent la même question.

Utilisez des accroches et des incitations

Incitez les gens à rejoindre votre flux d'achats en direct en leur proposant des accroches et des incitations. Ceux-ci peuvent prendre de nombreuses formes, mais voici quelques suggestions :

Un invité spécial

Codes de réduction

Des cadeaux réservés à Steam (c'est-à-dire du matériel promotionnel ou des cadeaux gratuits, premier arrivé, premier servi).

Une annonce à la fin du stream (pour encourager les gens à rester jusqu'à la fin)

Dévoilement d'un produit

Dépannage avant la mise en ligne

Rien ne ralentit un livestream comme une connexion Internet lente et un mauvais éclairage ou son.

Faites un essai à l'endroit où vous prévoyez de diffuser votre streaming afin de résoudre la plupart des erreurs et des problèmes.

Le direct étant le direct, il se passera toujours des choses le jour même - c'est la nature même de la vidéo en direct - mais si vous avez mis en place un plan pour faire face aux problèmes inattendus, votre diffusion en direct se déroulera beaucoup plus facilement.



Prévoyez une structure souple

Ayez une idée générale du format de votre événement de livestream shopping. En particulier si vous faites la démonstration de produits, assurez-vous d'avoir un script et tous les angles de caméra que vous souhaitez planifier à l'avance. Si vous prévoyez d'insérer du contenu pré-coupé, assurez-vous qu'il est prêt à être utilisé.



