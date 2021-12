Comment tirer le meilleur parti de l’analyse des réseaux sociaux ?

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre stratégie réseaux sociaux, il est important de suivre vos résultats. Un logiciel d’analyse des médias sociaux est utile pour suivre des données telles que les likes, les clics, les partages etc.

Toutefois, si vous voulez vraiment comprendre votre public et planifier des campagnes plus efficaces, il est utile de chercher des moyens créatifs en utilisant des stratégies de social listening. Mais comment cela peut-il aider votre entreprise ?

Mieux interagir avec votre public

De nombreuses entreprises ont du mal à suivre l’afflux d’activité des médias sociaux qui affecte leur marque.

Dans un premier temps, il serait bon de surveiller vos comptes actifs et de répondre aux questions et commentaires directs. Cependant, il est fort probable que de nombreuses conversations sur les réseaux sociaux touchent votre secteur.

Par exemple, des internautes peuvent poser des questions pertinentes sur Quora, tweeter sur un reportage ou publier des photos pertinentes sur Facebook ou Instagram.

L’écoute à grande échelle des médias sociaux vous permet de vous insérer dans certaines de ces discussions et éventuellement de recruter de nouveaux abonnés et clients. Vous pouvez répondre à leurs questions et faire des suggestions utiles. Il est généralement préférable de le faire de manière discrète plutôt que de vendre ouvertement votre propre produit.

Améliorer vos relations clients

C’est un domaine dans lequel la surveillance des médias sociaux et la gestion de la réputation se chevauchent.

Si votre entreprise figure sur des sites d’avis participatifs tels que Google, Yelp, Angie’s List ou autres, vous savez déjà qu’il est essentiel de surveiller les critiques et d’y répondre. Certains clients parleront également de vous sur les réseaux sociaux. Si quelqu’un envoie une plainte à propos de votre entreprise sur Twitter ou autres, vous devriez être au courant.

Dans certains cas, vous pouvez aider un client à regagner confiance en vous. Même si vous ne pouvez que présenter vos excuses, il est bon de montrer au moins au client et à tous ceux qui voient vos commentaires que vous vous inquiétez.

En raison du nombre croissant de réseaux sociaux, il est important de surveiller toutes les mentions de votre marque, que ce soit sur un site d’avis participatif, un blog tel que Tumblr ou l’une des grandes plateformes tel que Facebook.

Surveillez votre concurrence

L’un des types d’analyse des médias sociaux les plus utiles, et que de peu d’entreprises utilisent, est de suivre la concurrence.

Vos concurrents peuvent vous en apprendre beaucoup sur votre public. Vous pouvez découvrir quelles stratégies fonctionnent bien pour eux et celles qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez observer qui répond à leurs messages et de quelle manière. Une petite entreprise peut obtenir de précieuses indications en «espionnant» une entreprise beaucoup plus grande et mieux établie sur le même créneau ou secteur.

L’un des moyens les plus simples de s’informer sur vos concurrents sur les médias sociaux est tout simplement de les suivre. Cela a du sens pour plusieurs raisons.

Suivre des personnes sur Twitter, par exemple, peut vous aider à gagner plus d’adeptes. Facebook fournit un outil utile qui vous permet de suivre les pages de vos concurrents. À l’aide de la fonctionnalité Pages, vous pouvez accéder aux analyses à partir d’autres pages Facebook. Il existe de nombreux autres logiciels et services d’analyse des médias sociaux que vous pouvez utiliser pour obtenir des données détaillées sur vos concurrents. Certains de ces outils vous permettent d’effectuer des recherches pour les messages et les réponses de vos concurrents.

Il est également utile de connaître les médias sociaux utilisés par vos concurrents. Ce n’est pas difficile à savoir, car les entreprises sont désireuses de faire connaître leurs comptes. Par exemple, si vous remarquez qu’un concurrent est actif sur Instagram et que vous n’y avez pas encore de compte, il est intéressant de noter son succès. S’ils ont beaucoup d’adeptes et d’engagement, c’est un bon indicateur marketing de ce que vous pouvez y faire.

Identifiez et engagez avec vos meilleurs clients

Il est important d’identifier les influenceurs et les clients fidèles qui aident à soutenir votre entreprise.

Une utilisation créative de l’analyse des médias sociaux consiste à suivre vos clients et défenseurs de la marque les plus importants. En surveillant les médias sociaux, vous restez informé lorsque des gens vantent vos produits. Cela vous aide à établir des relations plus solides avec vos meilleurs clients. Vous pouvez parfois les incorporer dans votre stratégie marketing. Par exemple, un influenceur qui aime votre marque serait d’accord pour présenter votre dernier produit sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram.

C’est d’ailleurs la stratégie choisie par SodaStream, qui se concentre sur l’interaction avec ses ambassadeurs existants, et qui a obtenu des résultats convaincants, à la fois sur le nombre d’engagements et de conversions.

Découvrez où va votre industrie

Plus que jamais, il est essentiel de rester à la pointe de votre domaine, de votre créneau ou de votre industrie. C’est pourquoi il est utile de suivre les discussions sur les dernières tendances ou actualités.

Ceci est particulièrement important si vous évoluez dans un domaine en constante évolution comme la technologie, mais cela s’applique également à tous les secteurs. Si vous avez un restaurant, vous voudrez vous tenir au courant des dernières tendances culinaires. Si les gens raffolent d’un nouveau plat, d’une boisson ou d’un dessert, vous pouvez le mettre sur votre propre menu. Si vous êtes dans le secteur de la mode, vous devez savoir ce que les gens du monde entier portent. Cela est valable pour n’importe quelle industrie.

Dès que les gens s’intéressent à quelque chose, ils commencent à publier leurs idées et leurs images sur les réseaux sociaux. Et ceux qui surveillent cette activité ont clairement un avantage.

À mesure que les médias sociaux se développent, il devient de plus en plus important d’utiliser et de bien choisir des outils d’analyse pour suivre vos campagnes. Outre le suivi de vos analyses de base, il est également avantageux d’aller au-delà et de surveiller vos concurrents et toutes les discussions pertinentes pour votre entreprise.

