Presse B2B : adoptez la bonne stratégie

Selon une étude de 2018 du Content Marketing Institute et MarketingProfs, les entreprises B2B consacrent environ 11% de leur budget marketing à la publicité dans les magazines B2B (source).

La presse B2B joue un rôle clé dans la communication et la promotion des entreprises auprès de leur marché cible. Les relations publiques aident les entreprises à construire leur réputation, à faire connaître leurs produits et services ainsi qu’à générer des leads commerciaux. Les relations presse B2B permettent aux entreprises de partager leur expertise et leur connaissance avec les professionnels et les décideurs d'entreprises, ce qui peut renforcer leur crédibilité et leur autorité dans leur secteur d'activité.

Dans cet article, nous examinerons les différences entre les relations presse B2B et B2C, les avantages d'une campagne relations presse B2B et les conseils pour mettre en place une campagne de relations presse B2B réussie.

Sommaire :

Qu'est-ce que la presse B2B ?

La presse B2B (business-to-business) est un type de presse qui s'adresse aux entreprises et aux professionnels. Ce type de presse sert principalement à fournir de l'information et des conseils aux entreprises et aux professionnels.

Elle permet de tenir les décideurs d'entreprises informés des dernières tendances, des nouvelles technologiques et des développements de l'industrie, ce qui peut les aider à prendre des décisions éclairées et à améliorer leur activité. En outre, la presse B2B peut également être utilisée pour la promotion des produits et des services auprès de la clientèle cible. Elle peut donc également jouer un rôle dans le développement des relations commerciales et la génération de leads.

Quelles différences entre les relations presse B2B et B2C ?

Les relations presse B2B (business-to-business) et B2C (business-to-consumer) sont deux approches différentes pour la communication d'entreprise. La différence clé ? Le public cible auquel elles s'adressent.

Les relations presse B2B sont conçues pour communiquer avec les entreprises et les professionnels, tandis que les relations presse B2C sont conçues pour communiquer avec les consommateurs finaux. Les sujets abordés dans les deux approches diffèrent également en fonction de l'audience cible. Par exemple, les relations presse B2B peuvent couvrir des sujets tels que les tendances du marché, les nouvelles technologiques et les stratégies d'affaires, tandis que les relations presse B2C peuvent se concentrer sur les produits et services grand public, les tendances de la consommation et les questions de mode de vie.

En conséquence, les canaux de communication utilisés pour les relations presse B2B et B2C peuvent également différer. Par exemple, les relations presse B2B peuvent inclure des revues d'affaires, des conférences et des événements de l'industrie, tandis que les relations presse B2C peuvent inclure des médias grand public tels que les journaux, les magazines, les émissions de télévision et les réseaux sociaux.

3 raisons de lancer une campagne de relations presse B2B

Voici 3 raisons de mettre en place une campagne relations presse en B2B pour votre entreprise :

Améliorer la notoriété de la marque : les campagnes relations presse B2B aident à renforcer la reconnaissance de la marque auprès de l'audience cible et à construire une image positive pour l'entreprise. Générer des leads commerciaux : cette stratégie peut être utilisée pour générer des leads commerciaux en présentant les produits et services de l'entreprise à une audience ciblée et en établissant des relations durables avec les décideurs d'entreprises. Partager des expertises et des connaissances : une campagne de relations presse B2B est l'occasion de partager les expertises et les connaissances de l'entreprise avec les professionnels et les décideurs d'entreprises, ce qui peut renforcer la crédibilité et l'autorité de la marque dans son secteur d'activité.

Nos conseils pour mettre en place une campagne de relations presse B2B

Malgré tous les avantages de mettre en place une campagne de relations presse B2B pour son entreprise, il n'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre.

Voici nos meilleurs conseils pour lancer ce type de campagne et exceller :

Cibler les publications et les médias appropriés : il est crucial de comprendre les publications et les médias qui sont les plus pertinents pour l'audience cible de l'entreprise.

: il est crucial de comprendre les publications et les médias qui sont les plus pertinents pour l'audience cible de l'entreprise. Créer un contenu de qualité : les journalistes et les rédacteurs en chef recherchent des informations utiles et intéressantes pour leur public. Votre but est donc de créer un contenu de qualité pour attirer l'attention des médias.

: les journalistes et les rédacteurs en chef recherchent des informations utiles et intéressantes pour leur public. Votre but est donc de créer un contenu de qualité pour attirer l'attention des médias. Établir des relations avec les journalistes et les rédacteurs en chef : les relations personnelles avec les journalistes et les rédacteurs en chef peuvent se révéler très utiles pour obtenir une couverture médiatique. Dans la mesure du possible, prenez le temps de les connaître et de les cultiver.

: les relations personnelles avec les journalistes et les rédacteurs en chef peuvent se révéler très utiles pour obtenir une couverture médiatique. Dans la mesure du possible, prenez le temps de les connaître et de les cultiver. Anticiper les besoins des médias : comprendre ce que les journalistes et les rédacteurs en chef recherchent, ce qui peut varier en fonction des tendances actuelles et de l'actualité. Il est possible de s’aider des alertes en temps réel pour rester informé.

: comprendre ce que les journalistes et les rédacteurs en chef recherchent, ce qui peut varier en fonction des tendances actuelles et de l'actualité. Il est possible de s’aider des alertes en temps réel pour rester informé. Communiquer de manière claire et concise : l’objectif est de s'assurer que les informations transmises sont comprises et intéressantes pour les médias.

: l’objectif est de s'assurer que les informations transmises sont comprises et intéressantes pour les médias. Mesurer les résultats : suivre les résultats de la campagne RP et les mesurer permet de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré pour vos campagnes futures. Dans tous les cas, acceptez les échecs et continuez d'essayer jusqu'à trouver la bonne formule, notamment en relançant les journalistes. Pour faciliter la gestion de vos relations presse et base de données, Meltwater a mis en place une plateforme intégrale de gestion afin de découvrir, engager et mesurer les actions menées. Grâce à cette plateforme, vous pouvez également diffuser vos communiqués de presse plus largement et ainsi bénéficier d'une couverture médiatique ciblée.



3 exemples de relations presse B2B réussies

Pour bien comprendre les notions développées dans cet article, voici trois exemples d'entreprises qui ont réussi leurs relations presse B2B.

Storekit

Dans un contexte de hausse des prix, la crise du coût de la vie peut amener les consommateurs à chercher des moyens de réduire leurs dépenses. C'est le cas à Londres, l'une des villes avec le coût de la vie le plus élevé (source).

En tant que fournisseur de caisses enregistreuses, Storekit a sorti une carte du métro redessinée dans le but de trouver la pinte la moins chère près de chaque station de métro londonien. Sur plus de 300 pubs recensés, 30 proposent des pintes pour moins de 3 £, 23 en offrent pour moins de 2,50 £ et 14 les vendent pour moins de 2 £.

Résultat : cette action de communication créative a permis au fournisseur de caisses enregistreuses de trouver de nouveaux clients, en mettant en avant les bars avec qui l’entreprise travaille – et ceux avec qui elle aimerait travailler. L'action a été mise en avant grâce à une relation presse B2B réussie : l’entreprise a fait publier plusieurs articles pour promouvoir cette carte (source).

AccorHotels

AccorHotels est une compagnie hôtelière internationale basée en France. Fondée en 1967, c'est l'une des plus grandes chaînes hôtelières en Europe, Asie-Pacifique et Amérique Latine. L'entreprise propose une gamme complète de marques hôtelières allant des établissements économiques aux plus haut de gamme.

AccorHotels a lancé une campagne de communication en mettant les réseaux sociaux au cœur de son expérience client. Cette stratégie s'est aussi appuyée sur ses propres employés, qui sont devenus des ambassadeurs de la marque. Le but de la marque était de mettre en avant l'aspect humain de son organisation, avec un message authentique et sincère (source).

Lemonway

Lemonway est une société de services de paiement en ligne basée en France. Elle fournit des solutions de paiement pour les plateformes de e-commerce, les marketplaces, les Fintechs et les prestataires de services financiers. Cette marque propose des services tels que les portefeuilles électroniques, les paiements en ligne, les virements internationaux, les paiements par carte de crédit et les paiements de factures en ligne.

L’outil de social listening de Meltwater a permis à Lemonway d'effectuer une veille complète, d'analyser en un clin d'œil sa présence médiatique et de prendre des décisions plus éclairées. L'enjeu était d'identifier les tendances, mesurer ses retombées et évaluer les performances de sa marque (source).

En conclusion, la presse B2B joue un rôle important dans le monde des affaires en fournissant des informations, des conseils et des analyses sur les secteurs d'activité clés. Elle permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées, d'établir des relations avec d'autres entreprises et de rester informées sur les tendances et les développements de leur marché. La presse B2B est un outil précieux pour les entreprises qui cherchent à prospérer et à atteindre leur plein potentiel. En définitive, en investissant dans la presse B2B, les entreprises peuvent accroître leur connaissance du marché, améliorer leur compétitivité et maximiser leur réussite commerciale à long terme.

