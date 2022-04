Le défi

Lemonway était à la recherche d’un outil de veille concurrentielle et sectorielle, afin d’identifier les tendances, mesurer ses retombées et évaluer les performances de sa marque. L'équipe avait également besoin de réaliser une veille marché sur différents secteurs et surtout de pouvoir partager toutes ces informations largement et quotidiennement avec ses décideurs et collaborateurs, dans différentes langues et pour différents marchés. À côté de cela, Lemonway avait également besoin d’un outil de veille réseaux sociaux et presse afin de connaître l’impact de ses campagnes d'influence et campagnes RP.