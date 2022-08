Vous envisagez de vous lancer dans le social commerce ?

Le social commerce a explosé ces dernières années, avec des plateformes sociales qui proposent de nombreuses fonctionnalités pour générer du ROI à partir des réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux deviennent un canal unique pour les consommateurs : de la découverte jusqu'à l'achat — sans mettre un seul pied sur votre site web — et les marketeurs ont besoin de s'adapter à cette nouvelle manière de faire. Les réseaux sociaux ne sont plus seulement un moyen de communiquer entre amis, mais sont devenus l'un des plus importants canaux de vente pour les marques, avec une valeur estimée à 36 milliards de dollars en 2021.



Ce guide couvrira nombre de stratégies de social commerce pour aider votre entreprise à trouver et fidéliser de nouveaux clients via les réseaux sociaux.

Téléchargez ce guide pour apprendre :

La différence entre l'e-commerce traditionnel et le social commerce

Comment tirer profit de l'UGC pour le social commerce

pour le social commerce Des techniques de commerce conversationnel

Les meilleurs influenceurs par réseau

Des moyens d'utiliser le social commerce sur plusieurs plateformes

Allez à la rencontre de vos clients là où ils sont déjà présents...et non pas l'inverse ! Remplissez le formulaire ci-dessous pour accéder au Guide Ultime du Social Commerce dès aujourd'hui !