Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois (source), ce réseau social offre une opportunité unique pour les créateurs de contenu de partager leur passion, leur savoir-faire et leur créativité avec un large public.

Mais avec une telle concurrence, il peut être difficile de trouver des idées de vidéos originales et captivantes en tant qu'entreprise. Dans cet article, nous allons présenter plusieurs méthodes pour trouver des idées de vidéos, examiner les thèmes les plus recherchés sur la plateforme, et discuter des différents types de vidéos que vous pouvez créer pour attirer et fidéliser votre audience. Que vous soyez débutant ou un créateur de contenu expérimenté, vous saurez tout pour mettre en place une bonne gestion de ce réseau social.

Sommaire :

Idées de vidéos YouTube pour votre entreprise

Voici plusieurs bonnes idées de vidéos pour permettre à la chaîne YouTube de votre marque de se démarquer et d'obtenir plus d'engagements auprès de votre audience. Ces exemples ne sont peut-être pas tous applicables à votre entreprise, mais ils servent de point de départ pour stimuler votre créativité si vous vous sentez un peu perdu pour vos premiers pas sur la plateforme.

Tutoriels pratiques

Les tutoriels sur des sujets variés, tels que la cuisine, la beauté, le bricolage, le fitness et les technologies, sont des vidéos populaires qui attirent souvent une large audience.

Vlogs

Les vlogs où les créateurs partagent leur quotidien ou leur expérience, sont très populaires sur la plateforme, notamment dans les domaines du voyage, de la cuisine, de la beauté et de la mode.

Pour votre entreprise, il peut s'agir de montrer les coulisses du quotidien dans vos locaux.

Humour

Les vidéos humoristiques telles que les sketchs, les parodies et les mèmes, ont souvent un fort potentiel de partage et peuvent devenir virales sur la plateforme.

Support éducatif

Les vidéos éducatives, qu'il s'agisse de conseils pratiques, de tutoriels ou d'explications sur un sujet particulier, sont populaires sur YouTube, notamment pour les sujets liés à la formation, à la santé et à la nutrition.

Vous pouvez donc réaliser un teasing de la sortie de votre nouveau produit, de montrer les coulisses de la fabrication ou de donner des conseils sur son utilisation.

Critiques et démonstrations de produits

Les critiques et démonstrations peuvent concerner des produits technologiques ou des produits de beauté par exemple. Les internautes cherchent souvent des avis et des conseils avant d'acheter un produit, et les critiques peuvent aider à prendre une décision éclairée.

Les vidéos inspirantes

Les vidéos qui inspirent les personnes à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs rêves ou à surmonter des obstacles.

Interview

Il s'agit ici d'interroger une personnalité connue ou un expert dans votre secteur d'activité. Cela vous permettra d'atteindre une audience potentiellement qualifiée.

FAQs

L'idée ici est de réaliser une vidéo répondant aux questions fréquemment posées sur votre entreprise ou votre produit. En plus de vous éviter de recevoir les mêmes questions dans vos emails ou DM de réseaux sociaux, c'est un contenu utile et rassurant pour votre public.

Unboxing de vos produits avec des influenceurs

Les vidéos unboxing (ou vidéos de déballage) remportent un certain succès sur le réseau social. Elles consistent à montrer une personne déballant un produit, souvent récemment acheté ou envoyé gratuitement par une entreprise, devant la caméra.

Réaliser ce type de contenu YouTube avec une personne connue est une excellente méthode pour susciter l'engouement autour de vos produits.

Parodies

Les parodies sont populaires et trouvent un écho auprès des internautes, car elles utilisent l'humour. Vous pouvez par exemple prendre une publicité bien connue d'une autre marque et l'adapter à votre propre entreprise dans la vidéo que vous créez.

En tant qu'entreprise, le choix du type de contenu YouTube dépendra de plusieurs facteurs, notamment de votre objectif marketing, de votre public cible et de votre budget. Voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir le type de vidéo qui convient le mieux à votre chaîne :

Objectif marketing : quel est votre objectif marketing ? Souhaitez-vous sensibiliser les consommateurs à votre marque, lancer un nouveau produit, ou générer des conversions ? En fonction de votre objectif, le type de vidéo le plus approprié pourrait varier. Public cible : qui est votre public cible ? Quels sont leurs centres d'intérêt, leur niveau de sensibilité, et leur comportement d'achat ? Le contenu doit s'adapter à leur profil. Budget : quel est votre budget de production vidéo ? Selon les types de vidéos, les coûts engagés ne seront pas les mêmes. Les vidéos animées ou les vidéos explicatives pourraient être moins coûteuses à produire que les publicités télévisées. Déterminer précisément son budget permet une bonne gestion de ses réseaux sociaux et des campagnes marketing qui en découlent. Format : quel format de vidéo convient le mieux à votre message ? Les vidéos publicitaires courtes peuvent être efficaces pour renforcer la notoriété de la marque, tandis que les vidéos explicatives plus longues peuvent être plus appropriées pour expliquer un produit ou un service.

En fin de compte, le choix du type de vidéo dépendra de vos objectifs marketing, de votre public cible, de votre budget et de votre message. Il est important de créer du contenu vidéo de qualité qui résonne avec votre public cible et qui reflète l'identité de votre marque.

Trouver des idées de vidéos YouTube peut être fait facilement avec un peu de réflexion et de recherche. Voici quelques stratégies pour trouver des idées de vidéos YouTube pour votre marque :

Identifier votre créneau : quel est votre domaine d'expertise ou votre passion ? Vous pouvez trouver des idées en créant des vidéos autour de votre domaine de prédilection.

: quel est votre domaine d'expertise ou votre passion ? Vous pouvez trouver des idées en créant des vidéos autour de votre domaine de prédilection. Analyser les besoins de votre public : votre public peut vous informer sur ce qu'il aimerait voir sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, les sondages ou les stories Instagram. En mettant en place un véritable audit social media, vous connaîtrez les besoins réels de votre audience.

: votre public peut vous informer sur ce qu'il aimerait voir sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, les sondages ou les stories Instagram. En mettant en place un véritable audit social media, vous connaîtrez les besoins réels de votre audience. Rechercher les tendances : en utilisant les outils de recherche de tendances pour trouver les sujets les plus populaires sur YouTube et les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Google Trends ou YouTube Trends. Aussi, ajoutons que l'outil Meltwater est un excellent outil de social listening qui permet de suivre les tendances en temps réel sur les réseaux sociaux. Il offre une gamme de fonctionnalités pour surveiller les conversations en ligne, les mentions de marque, les tendances et les insights sur les réseaux sociaux, dont YouTube. Meltwater vous permet aussi de surveiller vos concurrents et de suivre leur activité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir leurs mentions de marque, leurs commentaires et leurs interactions avec leur public. Cela peut vous donner une idée des tendances actuelles de votre secteur d'activité.

: en utilisant les outils de recherche de tendances pour trouver les sujets les plus populaires sur YouTube et les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser Google Trends ou YouTube Trends. Aussi, ajoutons que l'outil Meltwater est un excellent outil de social listening qui permet de suivre les tendances en temps réel sur les réseaux sociaux. Il offre une gamme de fonctionnalités pour surveiller les conversations en ligne, les mentions de marque, les tendances et les insights sur les réseaux sociaux, dont YouTube. Meltwater vous permet aussi de surveiller vos concurrents et de suivre leur activité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir leurs mentions de marque, leurs commentaires et leurs interactions avec leur public. Cela peut vous donner une idée des tendances actuelles de votre secteur d'activité. Analyser la concurrence : il s'agit de regarder les chaînes YouTube de vos concurrents et de noter les sujets de leurs vidéos les plus populaires. Vous pouvez vous en inspirer pour créer les vôtres.

: il s'agit de regarder les chaînes YouTube de vos concurrents et de noter les sujets de leurs vidéos les plus populaires. Vous pouvez vous en inspirer pour créer les vôtres. Créativité : soyez créatif et amusez-vous. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter de nouveaux formats ou de nouvelles idées pour votre création de contenu vidéo.

: soyez créatif et amusez-vous. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter de nouveaux formats ou de nouvelles idées pour votre création de contenu vidéo. Regarder des vidéos inspirantes pour trouver de nouvelles idées pour votre propre chaîne. Il est également possible de rechercher des vidéos virales pour voir ce qui fonctionne bien sur la plateforme.

pour trouver de nouvelles idées pour votre propre chaîne. Il est également possible de rechercher des vidéos virales pour voir ce qui fonctionne bien sur la plateforme. Suivre les actualités du moment pour trouver des sujets d'actualité à traiter dans vos vidéos.

Quels sont les thèmes les plus recherchés sur YouTube ?

Les thèmes les plus recherchés sur YouTube dépendent des tendances et des événements actuels, ainsi que des intérêts généraux de l'audience. Cependant, voici quelques thèmes populaires et intemporels qui ont tendance à générer beaucoup de trafic sur la plateforme :

Tutoriels et conseils : les tutoriels sur des sujets variés, tels que la cuisine, la beauté, le bricolage, le fitness et les technologies, sont des thèmes toujours populaires sur la plateforme.

: les tutoriels sur des sujets variés, tels que la cuisine, la beauté, le bricolage, le fitness et les technologies, sont des thèmes toujours populaires sur la plateforme. Divertissement et humour : les vidéos de divertissement, telles que les sketchs, les parodies, les mêmes, les vidéos drôles, les failles et les bloopers, attirent également beaucoup d'audience sur YouTube.

: les vidéos de divertissement, telles que les sketchs, les parodies, les mêmes, les vidéos drôles, les failles et les bloopers, attirent également beaucoup d'audience sur YouTube. Musique : il s'agit d'un thème populaire sur le réseau social, avec des millions de vidéos de clips musicaux, de concerts, de paroles de chansons et de performances live. YouTube est la deuxième application mobile de musique en termes de temps passé, juste derrière Spotify et devant Amazon Music et Deezer (source).



: il s'agit d'un thème populaire sur le réseau social, avec des millions de vidéos de clips musicaux, de concerts, de paroles de chansons et de performances live. YouTube est la deuxième application mobile de musique en termes de temps passé, juste derrière Spotify et devant Amazon Music et Deezer (source). Gaming : les vidéos de jeux vidéo, tels que les let's play, les walkthroughs, les tests et les reviews de jeux.

: les vidéos de jeux vidéo, tels que les let's play, les walkthroughs, les tests et les reviews de jeux. Actualités et événements : les vidéos d'actualités, de reportages, d'analyse politique et d'actualités sportives sont aussi des thèmes recherchés.

: les vidéos d'actualités, de reportages, d'analyse politique et d'actualités sportives sont aussi des thèmes recherchés. Voyage et aventure : ce sont des vidéos de voyage, de tourisme, d'aventure et d'exploration.

: ce sont des vidéos de voyage, de tourisme, d'aventure et d'exploration. Animaux : Les vidéos d'animaux, qu'il s'agisse de vidéos drôles ou éducatives.

Ces thèmes sont généralement des points de départ pour trouver des idées de contenu YouTube à publier. Pour autant, il est conseillé de se concentrer sur un thème spécifique qui correspond à sa niche ou à son expertise, afin de développer une audience fidèle et engagée.

Finalement, YouTube est une plateforme de choix pour les entreprises qui souhaitent développer leur présence en ligne et atteindre un public plus large. Cependant, il est important de proposer un contenu de qualité et de se concentrer sur un thème spécifique en lien avec son expertise ou sa niche.

En choisissant les bonnes idées de contenu et en s'engageant à créer de la qualité régulièrement, les entreprises peuvent non seulement augmenter leur visibilité en ligne, mais aussi fidéliser leur public et atteindre leurs objectifs commerciaux.

Pour lancer une stratégie YouTube percutante, demandez conseil à des professionnels. Les équipes Meltwater disposent d’outils efficaces pour analyser en profondeur vos performances et ainsi adapter votre stratégie.