Après avoir identifié les influenceurs les plus pertinents pour votre campagne, il est temps d’entrer en contact avec eux et les convaincre de collaborer avec vous.

Mais alors que les influenceurs sont sur-sollicités par les marques, comment réussir votre prise de contact et sortir du lot ?

A découvrir dans cet article :

1. Faites vos recherches

2. Faites-vous remarquer

3. Rentrez en contact

4. Exemples de messages pour contacter les influenceurs

5. Relancer les influenceurs

6. Les erreurs à éviter quand vous contactez les influenceurs

1. Faites vos recherches

Avant de commencer, apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les influenceurs que vous voulez approcher.

Comment interagissent-ils avec leur public ? Qu’aiment-ils ? Que détestent-ils ? Ont-ils déjà collaboré avec d’autres marques ? Quel type d’opérations sponsorisés ont-ils déjà mené ?

A-t-il déjà fait des tests produits ? Participé à un événement de marque ? Publié des posts sponsorisés ?

Identifier les précédentes collaborations de l’influenceur avec des marques vous aidera à savoir si votre opération l’intéressera et à identifier la meilleure façon de la lui présenter. Ce type d’analyse vous permettra également d’appréhender le type des collaborations que l’influenceur sera enclin à faire. Cela pourra vous aider à mieux lui pitcher votre campagne.

Pour les clients de Meltwater, notre plateforme de marketing d’influence vous permet d’étudier les précédentes collaborations d’un influenceur. Pour cela, rendez-vous sur le profil de l’influenceur, et cliquez sur la rubrique "Portfolio".

2. Faites-vous remarquer

Même si vous avez un budget dédié au marketing d’influence, rien ne garantit que l’influenceur sera intéressé par votre proposition. S’il ne connaît pas votre marque ou a une mauvaise opinion de celle-ci, il sera très bien capable de refuser.

Il est aussi probable que d’autres marques approchent le même influenceur avec un budget égal ou supérieur au votre.

La relation que vous aurez construite avec l’influenceur sera l’élément clé pour vous différencier des autres.

Ne les contactez pas directement pour leur dire ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Si vous voulez établir une relation sincère et pérenne, interagissez avec eux sur les réseaux sociaux, , partagez leurs contenus, commentez leurs articles, posez leurs des questions… Bref, intéressez-vous à eux.

Vous pouvez même vous créer un modèle de nurturing à suivre pour chaque influenceur.

Par exemple :

Semaine 1 : Les suivre sur tous leurs différents réseaux sociaux

Semaine 2 : Aimer et partager leurs contenus

Semaine 3 : Commenter leurs contenus

Semaine 4 : Citer l’influenceur dans un de vos articles si approprié, et lui faire savoir

Semaine 5 : Proposer une collaboration

Evidemment, tâchez de rester le plus humain possible, ne vous forcez pas à aimer tous les posts de l’influenceur d’un coup.

Il existe différentes façons de rentrer en contact avec un influenceur.

Par e-mail :

De nombreux influenceurs affichent leur adresse dans la biographie de leurs comptes sociaux. Si c’est le cas, alors privilégier ce canal, ce sera le plus pratique pour les deux parties.

Via les plateformes d’influenceurs :

Il existe de nombreuses plateformes, dont celle de Meltwater, où les influenceurs peuvent s’enregistrer dans le but de recevoir des propositions de la part de marques. C’est un canal très pratique, car spécialement prévu pour cet effet, les influenceurs qui y sont présents sont en attente de partenariats.

Ces plateformes proposent aussi généralement des services d’analyse d’audience et d’engagement, vous permettant de faire l’identification, la gestion et la mesure de vos campagnes depuis un seul et même endroit.

Via les réseaux sociaux :

Il est tout à fait envisageable d’envoyer un message privé directement sur les réseaux sociaux. Repérez avant tout sur quel réseau l’influenceur ciblé est le plus actif. Passez par le compte social de votre marque, pour vous démarquer des fans qui écrivent à l’influenceur sur ce canal.

A éviter :

Ne passez pas par les commentaires de leurs publications. Si l’influenceur génère beaucoup de commentaires, il y a peu de chance qu’il aperçoive votre message.

Personnalisez votre approche

L’erreur la plus fréquente dans le marketing d’influence : le manque de personnalisation.

Alors que les influenceurs sont de plus en plus sollicités, vos approches doivent sortir du lot et montrer que vous éprouver un réel intérêt à collaborer avec eux.

De plus, une approche générique suggère que vous avez envoyé le même message à plusieurs dizaines d’influenceurs, rendant votre proposition beaucoup moins sincère.

L’influenceuse Holy Camille nous confiait d’ailleurs :

"J’aime lorsque les marques m’approchent de façon très personnalisée, et me font sentir que mon profil correspond vraiment à l’opération qu’elles sont en train de concevoir. Les influenceurs se font trop souvent approcher comme s’ils étaient uniquement un nombre d’abonnés sur Instagram. Je le ressens vite lorsque je suis juste un nom parmi une liste d’une centaine de blogueuse !"

Holy Camille

Des gestes simples comme saluer l’influenceur par son prénom dès votre accroche et citer son travail peuvent faire une différence énorme.

Toutefois, comme le rappelait Félix Lapoussière de l’agence InfluenZZZ durant notre précédent webinar :

"Évitez les phrases de personnalisation vues et revues qui ne veulent plus rien dire, comme "au vu de la qualité extraordinaire de vos contenus" ou "vous êtes le meilleur influenceur de votre catégorie"."

Félix Lapoussière, Directeur - InfluenZZZ

Présentez-vous et votre entreprise

Dans votre message, ne présentez pas seulement votre entreprise, mais également qui vous êtes et quel est votre rôle dans cette entreprise, dès l’introduction.

N’oubliez pas qu’il s’agit avant tout d’une relation entre deux personnes.

Présentez votre proposition de façon simple et concise

Il s’agit d’une première approche. L’objectif n’est donc pas de présenter tous les tenants et aboutissants du partenariat que vous souhaiter mettre en place, mais simplement de susciter et confirmer l’intérêt de l’influenceur. Restez donc bref et clair.

Votre message doit présenter les deux éléments les plus importants :

La nature de votre proposition : test produit ? événement ? création de contenu ? code promo ?

La compensation prévue : rémunération ? échantillon produit ? commission ?

Mettez en avant ce que l’influenceur y gagne

Gardez en tête que cette collaboration ne doit pas se faire uniquement pour votre marque. Ni uniquement pour l’influenceur. Mais plutôt pour la communauté avec qui il interagit.

Votre message doit refléter ce que votre proposition pourrait apporter à l’influenceur et sa communauté : des avantages promotionnels, du contenu intéressant, une expérience interactive…

Après vous avoir présenté quelques bonnes pratiques pour réussir votre prise de contact, il est temps de passer au concret ! On vous a concocté une série d'exemples d'e-mail et de messages privés à reprendre et personnaliser selon vos objectifs.

1. E-mail pour une campagne

Cet exemple assez générique est parfait pour inviter l'influenceur à prendre part à une campagne marketing plus large, avec un dispositif réellement pensé pour les influenceurs, et une compensation prévue.

Bonjour [prénom],

Je suis [prénom] de [entreprise]. Je vous suis depuis un moment, et j'apprécie vraiment votre [contenu pertinent] et la ligne éditoriale que vous avez développée sur [compte réseaux sociaux].

Nous sommes une entreprise de [spécialité] et lançons prochainement une campagne dédiée à [décrire l'objectif de la campagne]. Pour cela, nous invitons nos influenceurs/créateurs de contenus préférés à [décrire le concept de la campagne].

Nous aimerions vraiment collaborer avec vous pour cette campagne, car nous pensons que [développer une ou deux raisons justifiant la pertinence de cette collaboration pour l'influenceur et son audience].

Cette campagne aurait lieu [ajouter dates de la campagne] et serait rémunérée [ajouter une fourchette ou montant prévu].

Seriez-vous intéressé pour en discuter plus en détail par e-mail ou téléphone ?

Je me tiens à votre disposition pour discuter plus en détail de cette proposition.

À bientôt,

[Votre nom, votre entreprise, votre rôle, votre contact]

L'e-mail en action

Bonjour Julie,

Je suis Paul, de SmartBottle. Je vous suis depuis un moment, et j'apprécie vraiment votre contenu inspirant autour de votre parcours fitness et les entraînements à faire à la maison, et la ligne éditoriale de votre compte JulieFitness.

Nous sommes une entreprise de gourdes intelligentes et lançons prochainement une campagne dédiée à faire connaître notre nouvelle gourde connectée destinée aux passionnés de fitness. Pour cela, nous invitons nos créateurs de contenus préférés à participer à une séance de sport dans nos locaux, avec un coach célèbre. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir et faire découvrir nos fameuses gourdes !

Nous aimerions vraiment collaborer avec vous pour cette campagne, car nous pensons que notre produit s'inscrit dans la même démarche que votre compte, à savoir aider les gens à pratiquer du sport dans les bonnes conditions tout en prenant soin de ne pas se mettre en danger.

Cette campagne aurait lieu en Octobre et serait rémunérée selon le nombre de publications mises en ligne.

Seriez-vous intéressé pour en discuter plus en détail par e-mail ou téléphone ?

Je me tiens à votre disposition pour discuter plus en détail de cette proposition.

À bientôt,

Paul, Responsable Communication de SmartBottles

2. E-mail pour envoi d'échantillons produits

Cet e-mail est utile si vous cherchez à développer la notoriété d'un produit, en envoyant gratuitement des échantillons à des micro ou nano-influenceurs qui pourront en parler en retour, s'ils le souhaitent.

Bonjour [prénom],

Je suis [prénom] de [entreprise]. Je vous suis depuis un moment, et j'apprécie vraiment votre [contenu pertinent] et la ligne éditoriale que vous avez développée au fil du temps sur [compte réseaux sociaux].

Je m'adresse à vous parce que nous proposons un produit que votre public pourrait apprécier, pour plusieurs raisons. [Ajouter une description rapide du produit et une ou deux raisons expliquant la pertinence pour l'influenceur].

Seriez-vous partant pour tester et évaluer le produit ?

Je peux vous envoyer un échantillon gratuit que vous pourrez évaluer, ainsi que cinq autres échantillons que vous pourrez faire gagner à vos abonnés.

Dites moi si vous êtes intéressé !

Je vous remercie pour votre temps,

[Votre nom, votre entreprise, votre rôle]

3. E-mail pour proposer un concours

Assez similaire au précédent, cet e-mail propose ici d'organiser un concours en collaboration avec l'influenceur. Votre marque y gagne en notoriété et cela permet à l'influenceur d'offrir des produits à son audience. Les règles sont généralement simples : s'abonner à la marque et à l'influenceur, aimer la publication, mentionner une ou deux personnes en commentaires.

Bonjour [prénom],

Je suis [prénom] et je travaille pour [entreprise]. Je vous suis depuis un moment, j'apprécie vraiment votre [contenu pertinent] et la ligne éditoriale que vous avez développée au fil du temps sur [compte réseaux sociaux].

Notre entreprise crée des [produit] et je pense que vos abonnés seraient intéressés pour en gagner un, car [ajouter une description rapide du produit et une ou deux raisons expliquant la pertinence pour l'influenceur].

Nous vous enverrions une séléction de nos produits à essayer et quelques-uns à offrir à votre communauté. Les règles pour gagner seraient simples, [insérer les règles du jeu].

Qu'en pensez-vous ?

Si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter avec vous des détails !

[Votre nom, votre entreprise, votre rôle]

4. E-mail pour proposer de devenir ambassadeur

Cet e-mail se destine aux influenceurs avec qui vous aimeriez collaborer sur le long-terme, en leur proposant un vrai statut d'ambassadeur.

Bonjour [prénom],

Je suis [prénom] et je travaille pour [entreprise]. Nous avons suivi votre profil sur [réseau social] et nous adorons vos contenus sur [thématique]. Si bien que nous aimerions vous inviter à devenir un ambassadeur de la marque pour notre entreprise !

Nous pensons que votre [référence à leur ligne éditoriale, leurs valeurs ou leurs récents contenus] correspond vraiment à la mission de notre entreprise, car [informations sur ce que vous proposez et sur l'objectif de votre marque].

En tant qu'ambassadeur de la marque, vous vous associeriez à nous pour [votre stratégie avec les ambassadeurs de marque].

Si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter davantage avec vous pour vous expliquer en quoi consiste notre programme d'ambassadeurs de marque !

Merci !

[Votre nom, votre entreprise, votre rôle]

5. Messages privés sur Instagram

Si vous n'avez pas accès à l'e-mail de l'influenceur, vous pouvez tout aussi bien les approcher par message privé sur leur compte social de prédilection (généralement Instagram ou Twitter). Il faudra alors véhiculer la même idée de manière bien plus plus concise, pour poursuivre ensuite la discussion par e-mail ou téléphone.

Exemple pour un envoi d'échantillons produit

Hello [prénom],

L'équipe de [entreprise] et moi avons adoré votre post sur [description de la publication en question]. Chez [entreprise], nous [décrire votre produit]. Nous aimerions vous en envoyer pour que vous puissiez les essayer et les partager avec votre audience !

Faites-moi savoir si vous êtes intéressé - merci ! - [prénom nom]

Exemple pour campagne

Hello [prénom],

L'équipe de [entreprise] et moi avons adoré votre post sur [description de la publication en question]. Chez [entreprise], nous [décrire votre concept]. Nous aimerions vous inviter à prendre part à notre prochaine grande campagne pour [objectif de la campagne]. C'est une opération rémunérée et votre collaboration signifierait beaucoup pour nous car [raison de la pertinence de l'influenceur] !

Faites-moi savoir si vous êtes intéressé - merci ! - [prénom nom]

5. Relancer les influenceurs

N’hésitez pas à relancer vos contacts si ceux-ci ne répondent pas. Il est tout à fait possible que votre message soit passé inaperçu, noyé entre de nombreuses autres sollicitations.

Attendez entre 2 à 3 jours pour votre relance.

Dans votre message de relance, rappelez votre proposition initiale et ajoutez-y de la valeur ajoutée : exemple de contenu possible, présentation plus poussée de votre marque, etc.

Mais si l’influenceur ne répond toujours pas, il faut savoir passer à autre chose et ne pas tomber dans le harcèlement.

Ne pas harceler l’influenceur ou insister

Si jamais l’influenceur ne vous répond pas , même après plusieurs relances, il n’est pas nécessaire d’insister plus.

Cela évitera que l’influenceur ne vous fasse dans le cas contraire une mauvaise pub et ne vous donne une mauvaise image.

Ne pas choisir n’importe quel influenceur

Le but étant d’avoir une audience la mieux ciblée, choisissez l’influenceur du domaine dans lequel votre identité de marque se retrouve le mieux.

Pas besoin d’un influenceur avec beaucoup d’abonnés si jamais celui-ci n’a pas un lien avec votre produit/service. Il vous faut donc établir une étude des influenceurs comme pour étude de marché pour le lancement d’un produit.

Pour en savoir plus, sur quel influenceur choisir, n’hésitez pas à lire notre article sur le sujet.

Ne pas faire un message groupé

Prenez le temps de rédiger votre message d’approche et également personnalisé, l’influenceur est avant tout une personne et donc il est important de le faire sentir comme tel et non pas juste comme un panneau publicitaire.

Ne pas lui mettre de pression

C’est un humain avant tout, si jamais vous mettez des délais trop court pour que l’influenceur s’approprie le produit il risque de ne pas vouloir continuer le partenariat et vous risquez une mauvaise promotion.

Rien ne sert de lui dicter un texte qui ne paraitra pas naturel aux yeux de sa communauté. Le but est d’être convaincant, l’influenceur connait son public et comment aborder le sujet.

Le partenariat sera plus efficace et crédible en laissant l’influenceur y ajouter sa touche personnelle.

Ne pas mentionner le partenariat

Soyez honnête et transparent, vous avez plus à perdre si jamais vous cachez votre partenariat.

Tout d’abord dans un cadre légal, qui vous oblige à annoncer le partenariat. Également, les internautes sont très attentifs à l’authenticité des marques et des influenceurs.

Un partenariat dissimulé peut entrainer un bad buzz.

Ne pas entretenir une bonne relation

Il est important de prendre des nouvelles régulièrement avec l’influenceur afin de pouvoir garder un bon contact.

De plus si jamais vous souhaitez collaborer à nouveau être en bon terme sera utile. Et pourquoi ne pas transformer ces influenceurs en ambassadeurs ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur le marketing d’influence, retrouvez nos différents articles sur le sujet et notre checklist pour réussir vos campagnes !

Envie de découvrir notre solution de marketing d'influence ? Demandez une démo ci-dessous :