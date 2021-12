Les marques consacrent une part de leur budget de plus en plus conséquente aux relations influenceurs : ce marché est estimé aujourd’hui à plus d’e 3 milliard de dollars dans le monde. Et naturellement, ce constat a mené une autre industrie à se développer en parallèle : celle des faux influenceurs.

Les faux influenceurs sont ces comptes aux statistiques boostées artificiellement, en augmentant leur nombre d'abonnés et d'engagement pour paraître plus influents.

Pour vous assurer que vous ne dépensez pas vos ressources avec ces fake influenceurs, nous vous présentons durant ce webinar :

Comment faire la différence entre les vrais et les faux influenceurs.

Comment identifier les influenceurs les plus pertinents pour votre marque (quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur).

Comment qualifier les meilleurs influenceurs pour vos campagnes.

