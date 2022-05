La solution

Grâce à Meltwater, agnès b. bénéficie d'une meilleure visibilité sur son image de marque et celle de ses concurrents. Les métriques plus poussées permettent à l'équipe digitale de mieux quantifier et qualifier leurs retombées médias et réseaux sociaux au niveau mondial afin de mieux surveiller et préserver leur notoriété de marque.

L'outil d'influence de Meltwater a également permis aux équipes d'agnès b. une gestion plus efficace de ses relations influenceurs en facilitant notamment l'envoi d'informations aux influenceurs (communiqués de presse, invitations à des événements, etc.).