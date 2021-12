Le succès d’une campagne de marketing d’influence dépend en premier lieu de la capacité de la marque à identifier et collaborer avec les bons influenceurs. La recherche d’influenceurs pertinents est d’ailleurs le challenge majeur du marketing d’influence, d’après une étude de Tapinfluence.

Influenceurs et micro-influenceurs sont de plus en plus nombreux, trouver la perle rare est devenu plus complexe qu’il n’y paraît. Sans parler de la peur de choisir les mauvais influenceurs, pouvant résulter au mieux en une perte de temps et d’argent, ou au pire heurter la réputation de votre marque.

Pour répondre à ce défi, voici 6 éléments à prendre en compte lorsque vous chercher des influenceurs, afin de vous assurer qu’ils seront parfaits pour votre campagne.

1. Sont-ils réellement influents ?

L’essor du marketing d’influence a mené une industrie bien particulière à se développer en parallèle : celle des faux influenceurs, qui dopent artificiellement leurs statistiques à grands renforts d’achats d’abonnées ou d’engagements.

La crainte de collaborer avec ces faux influenceurs est de plus en plus présente chez les marques, et des solutions sont mises en place à l’instar d’AccorHotels qui a établi une charte de « collaboration influenceurs ». Les outils de marketing d’influence ont également développé des solutions pour détecter ces influenceurs frauduleux.

Lorsque vous cherchez des influenceurs pour vos propres campagnes, restez donc vigilent (surtout si vous faites cette recherche manuellement).

L’engagement obtenu par les publications d’un influenceur a-t-il l’air légitime ? Les commentaires sont-ils authentiques ? Interagit-il avec d’autres influenceurs ?

Dans un précédent billet, nous vous détaillions les 6 critères auxquels prêter attention pour détecter les faux influenceurs.

2. Sont-ils experts sur leur thématique ?

Un influenceur suivi par une large communauté n’est pas le seul critère auquel prêter attention. Vous devez vous assurer qu’il a une crédibilité vis-à-vis de la thématique de votre campagne.

Ses abonnés ont-ils confiance en lui et ses recommandations ? A-t-elle déjà été invité à prendre la parole dans un événement ou reçu une récompense ?

Vous pouvez analyser leur contenu et leur ligne éditoriale, mais intéressez-vous également à leur réputation en dehors de leurs comptes sociaux. Faites une recherche de leur nom sur les moteurs de recherche et de leurs mentions sur les réseaux sociaux.

3. Ont-ils une communauté active et engagée ?

Si votre influenceur est suivi par beaucoup de monde mais se retrouve à parler dans le vide, ce n’est pas bon signe. Aux travers de ses publications, essayez de déterminer la relation qu’il entretient avec ses abonnés.

Leur pose-t-il des questions ? Ecoute-t-il leurs retours ? En bref, vous devez savoir si leurs abonnés sont actifs ou passifs. Plus ils interagissent avec le contenu de l’influenceur, plus ils seront propices à réagir à votre collaboration.

4. Quelle audience atteignent-ils ?

L’audience de l’influenceur correspond-elle à votre public cible ?

Durant votre phase de recherche, il sera important d’analyser la communauté de l’influenceur : âge, sexe, centres d’intérêts, localisation… Se rapprochent-ils de vos personas marketing ?

Exemple d’analyse réalisée avec la plateforme d’influenceurs de Meltwater

5. Combien de personnes atteignent-ils avec leur publication ?

Au-delà du nombre d’abonnés ou du taux d’engagement, la portée de l’influenceur devrait faire partie de vos indicateurs à suivre.

La portée (ou reach) nous indique le nombre précis de vue qu’un influenceur obtient pour ses publications.

6. Ont-ils déjà travaillé avec d’autres marques ?

Identifier les précédentes collaborations de l’influenceur avec des marques peut vous aider à déterminer différents points, dont la cohésion avec votre marque.

Imaginons que vous êtes une marque de produits cosmétiques éco-responsables. Si vous remarquez qu’un influenceur a déjà collaboré avec des marques éco-responsables, alors vous devriez pouvoir éprouver un intérêt mutuel à travailler ensemble.

D’un autre côté, si l’influenceur collabore depuis un certain temps avec votre concurrent direct, il sera difficile pour vous de capter son intérêt.

Ce type d’analyse vous permettra également d’appréhender le type des collaborations que l’influenceur sera enclin à faire. Cela pourra vous aider à mieux lui pitcher votre campagne.

Pour les clients de Meltwater, notre plateforme de marketing d’influence vous permet d’étudier directement les précédentes collaborations d’un influenceur. Pour cela, rendez-vous sur le profil de l’influenceur, et cliquez sur la rubrique « Portfolio ».

Si vous avez analysé tous ces différents points, vous ne pourrez pas vous tromper et vous serez en mesure de trouver l’influenceur parfait pour vos futures campagnes.

