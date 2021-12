Marketing d’influence : Comment rédiger votre brief de campagne ?

Après avoir identifié les bons influenceurs pour votre marque et avoir établi le premier contact, il est temps de passer à l’une des étapes les plus importantes pour le bon fonctionnement de votre campagne : le brief.

Un brief influenceur est un aperçu écrit des détails de la campagne de promotion d’une marque et des attentes de celles-ci de la part de l’influenceur. Il vous servira de point de départ pour permettre aux influenceurs de comprendre les objectifs de la campagne et la meilleure façon de donner vie à leur contenu pour cette marque.

Un brief est ainsi nécessaire afin de cibler et unifier le contenu – surtout lorsque la campagne comprend plus d’un influenceur. Il vous aidera aussi à mieux mesurer les résultats de votre campagne influenceur !

Qu’est ce qu’un bon brief pour le marketing d’influence ?

Un brief de marketing d’influence décrit clairement les objectifs, les attentes, les lignes directrices et les livrables de la campagne à tous les influenceurs potentiels avec lesquels vous allez travailler. C’est l’un des meilleurs moyens de s’assurer que vos objectifs sont alignés et que vos campagnes influenceurs rencontrent le succès attendus.

Une excellente façon de rédiger un bon brief influenceur est de l’envisager comme un business plan. Votre brief doit parfaitement orienter l’influenceur sur vos objectifs et KPIs (indicateurs clés de performance) pour la campagne.

Tout comme le ferait un business plan, soyez clair sur les résultats que vous attendez de ce partenariat : nombre de leads générés, de produits vendus, de partages sociaux, etc.

Le brief aidera aussi l’influenceur à s’assurer que ses contributions, qu’il s’agisse de contenu social, d’une vidéo ou d’un article de blog, sont conformes à votre vision et à votre message.

Enfin, il est important de soigner sa mise en page de votre brief afin de donner envie aux influenceurs de travailler avec vous. N’hésitez pas à utiliser visuels et couleurs pour le rendre attractif.

Rédiger le brief de votre campagne

Pour vous faciliter le travail, nous avons créé un modèle de brief, que vous pouvez télécharger et modifier selon vos besoins.

Nous allons passer ici en revue les différentes sections.

1. Présentation de votre entreprise

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de contextualiser votre campagne.

Présentez votre entreprise ou votre marque en quelques phrases, en mettant l’accent sur votre vision ou votre histoire, pour accrocher l’intérêt de l’influenceur. Si votre campagne est axée autour d’un produit / service spécifique, prenez également le temps de le présenter, en expliquant ce qui fait sa force ou sa différence.

Vous pouvez également inclure des images des campagnes précédentes pour donner aux influenceurs un aperçu de votre marque, de la façon dont votre produit ou service est utilisé et de votre manière de collaborer avec les influenceurs.

2. Présentation de la campagne

Il est important de présenter tous les détails importants de la campagne. Cette partie vous permettra de vous aligner avec l’influenceur sur les objectifs, l’audience et les délais.

Ambition : ce que vous espérez accomplir avec cette campagne

Message : les informations spécifiques que l’influenceur doit intégrer à ses messages

Objectifs clés : notoriété ? engagement ?

Médias : les médias utilisés durant la campagne

Livrables et calendrier : quel contenu et quel format vous souhaitez faire publier, et à quel moment

Audience ciblée : à qui s’adresse la campagne ?

Budget : prévoyez-vous une rémunération pour les influenceurs ? ou un budget pour couvrir leurs déplacements ?

Délais : quand la campagne devra-t-elle être lancée ?

Résultats observés : comment allez-vous mesurer les résultats ?

Validation du contenu : quel sera le processus d’examen du contenu ? Si vous devez mettre 2 semaines afin de valider le contenu des influenceurs, il est important de le préciser à l’avance, afin de gérer les attentes des influenceurs avec qui vous collaborer.

3. Présentation des livrables

Cette partie permet de rentrer plus en détail sur les contenus attendus durant cette collaboration.

L’objectif de cette partie n’est pas de dicter ce que les influenceurs doivent publier. Si le marketing d’influence est si efficace, c’est car les influenceurs sont avant tout des créateurs de contenus, qui ont atteint une certaine notoriété car ils savent pertinemment comment communiquer avec l’audience que vous souhaitez atteindre. Il est important de leur laisser une liberté créative lors de votre collaboration, si vous souhaitez que celle-ci soit réellement effective.

Cette section sera donc plutôt pour présenter les grandes lignes directrices de votre campagne, donner de l’inspiration aux influenceurs, présenter les éléments à inclure impérativement (un hashtag, une mention, etc.) et les choses à ne pas faire pour protéger votre marque.

Qu’inclure dans cette partie ?

Livrables : décrivez les formats attendus (publication Facebook, story Instagram, article de blog, etc.)

Délais : quels sont les échéanciers pour soumettre le contenu à validation et pour le publier ?

Description du livrables : présentez les lignes directrices pour créer le contenu

Inspiration : quelques conseils pour inspirer vos influenceurs

Légende : les éléments à inclure impérativement

Tableau d’inspiration : donnez des exemples d’images que vous recherchez en termes de style, de ton, de résolution, etc. Vous pouvez également citer des publications de l’influenceur que vous aimez. Cela vous permettra de personnaliser votre brief et de montrer que vous avez fait votre travail de recherche.

A faire / A ne pas faire : les consignes à suivre absolument, comme ajouter le hashtag #ad ou ne pas inclure de références à l’alcool

Pensez enfin à ajouter les informations de contact – téléphone, email.

Une fois votre brief finalisé, vous n’avez plus qu’à l’envoyer aux différents influenceurs faisant partie de votre campagne !

Bien sûr votre brief sera amené à évoluer, selon vos différentes campagnes ou si vos collaborez avec des influenceurs sur le long-terme. Mais une fois que l’essentiel de votre brief sera créé, vous n’aurez qu’à le mettre à jour de temps à autre lorsque nécessaire.

Pour accéder au modèle de brief influenceurs, vous pouvez le télécharger gratuitement ici.