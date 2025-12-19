L'État des RP 2026 : enquête auprès de plus de 1 100 professionnels de la communication

Les relations publiques évoluent plus rapidement que jamais. Entre l'IA générative, la désinformation et la réduction des budgets, les spécialistes des RP sont appelés à en faire et à prouver davantage, avec moins de moyens.

Réalisé en partenariat avec l'agence de premier plan We. Communications, le rapport « L'État des RP 2026 » de Meltwater révèle comment plus de 1 100 spécialistes de la communication internationale relèvent ces défis et redéfinissent la notion de réussite.

Ce que vous apprendrez :

Les cinq principaux défis auxquels sont confrontées les équipes de RP aujourd'hui, ainsi que l'évolution des priorités pour 2026.

ainsi que l'évolution des priorités pour 2026. Comment l'IA change la donne en matière de reporting, de veille médiatique et de workflows créatifs.

en matière de reporting, de veille médiatique et de workflows créatifs. L'évolution des budgets et comment une meilleure évaluation peut débloquer des investissements futurs.

et comment une meilleure évaluation peut débloquer des investissements futurs. La place des RP dans l'organisation au sens large, ainsi que les domaines dans lesquels la collaboration doit être améliorée.

Obtenez les insights, le benchmarking et les conseils pragmatiques dont vous avez besoin pour renforcer votre stratégie et assurer votre place à la table des dirigeants.

Téléchargez le rapport « L'État des RP 2026 » pour rester à la pointe des prochaines évolutions dans le domaine des RP.