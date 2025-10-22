Accéder au contenu
logo
Mise à jour produit

Explore+

Des insights stratégiques qui s’étendent aux médias internationaux, aux réseaux sociaux et aux tendances de consommation.

Découvrez l’univers Explore+.

Les limites des outils classiques freinent vos décisions.

Des solutions trop complexes ralentissent vos équipes

Si seuls vos analystes peuvent manier l’outil, vous perdez en rapidité et en réactivité.

Des quotas de données qui brident vos analyses

Limiter vos recherches ou restreindre vos volumes de données, c’est aussi limiter vos idées et vos résultats.

Des sources éparpillées créent des angles morts

Un outil par canal ou par média ? Résultat : une vision fragmentée et des stratégies incomplètes.

Explore+ s’appuie sur l’un des datasets les plus complets au monde.

Explore+ change la donne : rapidité et analyse sans limites.

Une flexibilité sans limites
Un jeu de données global et unique
L’IA intégrée à vos workflows
Pensé pour tous les métiers
Une flexibilité sans limites
Un jeu de données global et unique
L’IA intégrée à vos workflows
Pensé pour tous les métiers

Recherchez instantanément, sans limites, et allez plus loin grâce à des analyses avancées. Gagnez en vitesse avec nos assistants IA, puis creusez vos insights avec des segmentations fines et des tableaux de bord puissants.

Tous les canaux réunis dans une seule plateforme : réseaux sociaux majeurs, médias traditionnels, podcasts, images, vidéos… et tout est entièrement consultable.

Fini la complexité des requêtes : nos IA extraient pour vous les signaux forts et résument vos insights en quelques secondes, sans passer par des dashboards interminables.

Que vous soyez analyste chevronné ou marketeur au quotidien, Explore+ rend l’intelligence accessible et actionnable pour toute votre équipe.

Pourquoi Explore+ est si puissant :

Un socle de données illimitées

Un dataset leader, sans limite de recherche, avec des analyses plus riches que jamais.

L’intelligence

Une IA qui transforme vos données en insights et en livrables instantanés.

Les workflows

Des parcours conçus sur-mesure pour les RP et le marketing afin d’augmenter leur impact.

L’accompagnement

Une équipe d’experts pour vous guider, vous former et maximiser la valeur au quotidien.

La plateforme connectée

Engagez vos audiences et vos parties prenantes grâce à nos solutions intégrées de gestion sociale, d’influence et de relations presse.

laptop animation

Passez à la vitesse supérieure en intelligence social, média et consommateur.

Découvrez pourquoi les plus grandes entreprises choisissent Explore+ grâce à une démo personnalisée.

Demander une démo