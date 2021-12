Instagram : Comment définir votre ligne éditoriale en B2B ?

Ce n’est plus un secret, Instagram est un très bon moyen de générer du business en B2C. En ce qui concerne le B2B, l’investissement reste encore un peu plus frileux. D’après la dernière étude de Social Media Examiner, 54% des marketeurs interrogés utilisent Instagram, 63% projettent d’augmenter leur activité sur Instagram, et 71% veulent en savoir plus à propos d’Instagram. De fait, Instagram est un réseau social à suivre de très près dans les prochains mois et c’est le moment pour vous de faire le grand pas !

Pourquoi définir sa ligne éditoriale sur Instagram ?

Ce qui peut faire la différence entre vos concurrents et vous-même est votre ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale va permettre de positionner votre image de marque sur un créneau précis et de vous créer une réelle identité qui vous permettra de vous démarquer de vos concurrents.

Votre ligne éditoriale doit évidemment s’aligner à celle de vos différents canaux de communication, votre blog ou vos autres comptes sociaux pour apporter une cohésion globale à l’ensemble de vos contenus.

À ce stade de la réflexion, il faut se poser plusieurs questions :

Quelle est ma cible ? Vous ne parlez pas de la même façon à un adolescent qu’à un directeur marketing ou un CEO. Vous devrez adapter votre discours. Vous pouvez directement grâce aux statistiques fournies par Instagram connaître le comportement de votre audience et adapter votre contenu en fonction, afin qu’il soit toujours plus pertinent !

Que font mes concurrents ? Faire une veille concurrentielle est indispensable avant de se lancer. Vous devez observer quels sujets sont les plus abordés, ceux qui marchent le plus. Des outils de veille peuvent vous aider dans cette démarche.

Pour aller plus loin : Le guide ultime du social listening : de l’écoute à la prise de décision stratégique

Quelles sont les tendances ? Repérez les comptes influenceurs de votre industrie, analysez les hashtags qu’ils utilisent le plus. Il faut tout de même faire attention à modérer l’utilisation d’un hashtag populaire lorsque vous avez un compte avec peu d’abonnés , car vos publications vont se noyer dans la masse de messages et n’auront pas un nombre d’impressions très important. Vous devriez plutôt varier entre hashtags populaires et hashtags personnalisés pour créer votre propre image de marque.

En savoir plus à propos d’Instagram : Découvrez l’art du Hashtag en apprenant 6 tips pour optimiser vos hashtags !

Maintenant que vous avez ces réponses vous allez choisir :

Le langage utilisé : plutôt un jargon professionnel, un langage plus familier ?

Le ton : humoristique ? Sérieux ?

Les hashtags : avez-vous fait une liste des meilleurs hashtags ? Savez-vous lesquels seront les plus pertinents ?

Les couleurs : des photos avec des couleurs vives ? En noir et blanc ?

Les émojis : Identifiez ceux qui génèrent le plus de visibilité et d’engagement, une étude de Quintly vous donne plusieurs informations à ce sujet.

Les contenus : savez-vous déjà de quoi vous allez parler ? Non ? Nous vous donnons quelques idées !

Quelques idées de contenus à partager sur Instagram :

Lorsqu’on est une entreprise, on peut souvent manquer d’idées pour générer de l’engagement et surtout renvoyer votre audience sur votre site. Il peut y avoir différents types de contenus à partager, des contenus qui reflètent la culture de votre entreprise mais aussi des vidéos ou images qui mettent en avant vos produits, voici quelques exemples :

Les coulisses de votre entreprise : les personnes qui vous suivent sont toujours intéressées de ce qu’il se passe chez vous, comment peut se dérouler une journée, découvrir votre lieu de travail, votre façon de travailler, vos clients…

Les brainstormings entre vos équipes :

Des rendez-vous avec vos clients :

Vos événements professionnels :

Des infographies ou de la dataviz sur votre industrie, sur des comparaisons d’influence, sur les bonnes pratiques dans votre secteur d’activité etc…

Des courts tutoriels vidéos pour utiliser vos produits/solutions/services :

Des portraits de vos employés afin de le mettre en avant et valoriser leur travail