L’avènement des hashtags, principalement sur Twitter et Instagram, a inspiré de nombreuses marques à créer les leurs. En effet, c’est un moyen idéal pour faire relayer un message et identifier sa communauté la plus engagée. Certaines marques ont même fait déposer les leurs ! Nous avons donc réuni dans cet article quelques conseils, avec exemples à l’appui, afin de vous aider à bien lancer un hashtag pour votre marque.

Lorsque les marques mettent en avant des hashtags centrés sur elles-mêmes ou leurs produits, ceux-ci rencontrent un accueil mitigé du public. Les internautes sont peu favorables à l’idée de partager des slogans sur leurs comptes sociaux.

En revanche, s’ils aiment une marque, ils n’hésiteront pas à la mentionner dans leurs publications. Par exemple, ils partageront leur expérience ou leur relation avec la marque.

Il tient donc aux annonceurs de proposer des hashtags fédérateurs, qui permettent d’interagir et de créer une expérience pour les internautes.

#PutACanOnIt

Lauréat du « Best Use of a Hashtag 2014 », Redbull a bien compris comment créer une expérience virale, interactive et liée à ses produits.

Inspirée par la photo d’un internaute, la marque a invité sa communauté à mettre en situation leur canette de Redbull et à partager leurs photos avec le hashtag #PutARingOnIt.

Résultats : Quelques mois plus tard, presque 10 000 photos ont été partagées. Le mouvement a même été rejoint par d’autres marques comme Pepsi et Perrier. 99% des publications contenant le hashtag provenaient des consommateurs, qui se sont montrés très créatifs !

Votre communauté est-elle prête ?

Une des craintes que l’on peut avoir avant de lancer une campagne de ce type, c’est que personne ne suive…

Voici donc quelques astuces pour savoir si vous êtes prêts à vous lancer dans le hashtag-game.

Les concours pour prendre le pouls

Un des usages les plus communs et efficaces du hashtag est le jeu concours. Faites gagner des lots ou des réductions à vos abonnés en leur demandant de partager un message ou une photo avec un hashtag représentant le thème du concours. C’est une méthode efficace pour savoir si vos abonnés sont engagés et prêts à relayer vos messages.

Par exemple, le loueur de voiture Avis a peu d’interactions avec sa communauté sur les réseaux sociaux. En Juin, Avis a organisé un jeu concours sur Twitter, avec un message clé à partager pour participer. Une semaine après, le message a été partagé plus de 300 fois, multipliant par 20 le nombre moyen de mentions de la marque !

Dans les tendances de Twitter, on peut trouver de nombreux hashtags populaires avec lesquels interagir. Souvent, ceux-ci sont utilisés pour que les internautes s’expriment sur un certain sujet, généralement avec humour.

Exemple d’une tendance populaire

Surfer sur des tendances populaires permet de donner une visibilité plus importante à vos messages. A vous de voir comment vous pouvez vous approprier ceux-ci pour les lier à votre univers de marque, puis d’analyser les réactions de votre communauté !

De nombreuses marques le font, comme Sixt qui a rebondi sur la tendance #VosMecsQui pour créer un contenu humoristique et lié à sa marque !

#VosMecsQui s'amusent à faire du toboggan sur leur Porsche Cayenne .. Profitez de l'été mais ⚠️ à nos véhicules ! pic.twitter.com/i0KgrRC4Hm — Sixt France (@SixtFR) July 29, 2016

Vos collaborateurs pour montrer l’exemple

Vous préférez être sûr à 100% qu’au moins quelqu’un utilisera votre hashtag ? Prévenez vos collègues, collaborateurs et partenaires à l’avance ! Briefez-les sur votre campagne et ils vous aideront à donner un premier élan à votre hashtag (quitte à insister un peu !).

#LifeAtKohls

De nombreuses entreprises, comme Kohl’s ou Shopify ont partagé le hashtag #LifeAt(Marque) avec leurs employés, pour que ceux-ci puissent partager leur vie au sein de la société.

When you get 4 people to apply for a Kohl's Charge and everyone keeps telling you how awesome you are. #LifeatKohls — Jessica Fairweather (@breakmeopen) September 18, 2016

Idéal pour travailler votre image de marque employeur, c’est un bon moyen pour associer tous vos collaborateurs à votre activité sur les réseaux sociaux.

Répéter, répéter, répéter

Si vous voulez que votre hashtag prenne son envol, il est essentiel que votre communauté en soit informée ! Pour cela vous devrez rendre votre hashtag visible, pas seulement sur vos différents réseaux sociaux, mais également vos autres supports et durant vos événements.

#MyBreak

Lorsque Kit Kat communique sur leur hashtag #MyBreak, ils ne font pas les choses à moitié. Nous pouvons retrouver le hashtag sur leurs posts, sur leur site, même sur leurs produits !

La marque a ainsi réussi à s’approprier un mot aussi simple que #mybreak, que les utilisateurs emploient dès qu’ils partagent un contenu lié à Kit Kat.

Si des consommateurs apprécient une marque, il n’est pas rare qu’ils la mentionnent dans leurs publications. Par exemple, lorsque l’on s’intéresse aux hashtags liés à Starbucks, on remarque une vraie différence d’utilisation entre ceux que la marque met en avant et ceux qu’ont créés les internautes.

Nombre de mentions des hashtags mis en avant par Starbucks vs. Nombre de mentions des hashtags créés par les internautes, sur Instagram, entre le 1er Juillet et le 31 aout 2016

En utilisant un outil de gestion des réseaux sociaux, tel que Meltwater Engage, il est facile d’identifier les hashtags que les utilisateurs associent à votre marque. Plutôt que d’en créer un, autant employer ceux que votre public utilise déjà !

Exemple des hashtags associés avec @MeltwaterFR

Dernier conseil mais non des moindres, il est nécessaire de s’assurer que votre hashtag est utilisé comme vous l’aviez prévu.

On peut trouver de nombreux exemples de campagnes dont le hashtags a été détourné de son usage, souvent au péril de la marque. C’est ainsi que des campagnes comme #McDStories, #YourTaxis ou encore #NotGuilty se sont transformées en échec.

En s’équipant d’un outil de social media monitoring, il est possible d’analyser le sentiment des messages liés à un mot-clé. On peut ainsi vite se rendre compte de la direction que prend notre campagne, et agir en conséquence.

Pour devenir un as des réseaux sociaux, retrouvez notre ebook « Développez votre stratégie réseaux sociaux sur le long terme« .

Vous désirez savoir comment Meltwater peut vous aider avec votre stratégie réseaux sociaux ?

Demandez une démo de nos outils !