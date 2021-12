L’algorithme d’Instagram : comment en tirer parti ?

Instagram a entrepris de nombreux changements récemment : nouveau logo, nouvelle interface, des comptes pour les entreprises… Mais la nouvelle qui a le plus inquiété les responsables marketing et réseaux sociaux est sûrement celle du nouvel algorithme d’Instagram.

Que sait-on sur l’algorithme d’Instagram ?

Cet algorithme est la réponse du réseau social au fait qu’en moyenne, les utilisateurs passent à côté de 70% des contenus de leur feed. Il est donc là pour réorganiser l’ordre d’apparition des publications, en faisant remonter celles que l’utilisateur est susceptible d’aimer, brisant ainsi l’ordre chronologique. Il ne va toutefois supprimer aucune publication du feed d’un utilisateur.

Quant au fonctionnement concret et aux critères pris en compte par l’algorithme d’Instagram, et bien… on ne sait pas grand-chose.

En parcourant le Help Center du réseau social, on apprend que l’algorithme se base sur 3 critères pour faire remonter une publication dans le feed d’un utilisateur :

L’engagement généré par la publication

Les interactions entre l’utilisateur et le compte à l’origine de la publication

La probabilité que l’utilisateur trouve la publication intéressante

Cela reste assez vague, mais une chose est sûre : l’engagement est la clé. Cet algorithme a très certainement été créé par Instagram pour relancer les interactions sur leur réseau social, annoncées en baisse en début d’année.

Baisse des interactions sur Instagram. Source : Quintly

Désormais, si les utilisateurs d’Instagram veulent voir leurs contenus préférés en haut de leur feed, ils vont devoir interagir ! En somme, n’est-ce pas une bonne nouvelle pour les community managers ?

Comment se retrouver tout en haut du feed de nos chers abonnés ? Comment faire pour que, dès qu’ils ouvrent leur application, ce soit notre publication qu’ils voient ? Et surtout, comment éviter de se retrouver tout en bas du feed ?

Tout d’abord, adressons ce qu’il ne faut pas faire. A l’annonce de l’algorithme, beaucoup de comptes se sont mis à multiplier leur nombre de publications. Se forcer à créer du contenu, pensé à la va-vite, sans stratégie derrière, n’est certainement pas une solution.

Au contraire, l’algorithme d’Instagram est l’occasion de repenser notre stratégie, non pas en terme de quantité, mais de qualité.

Si l’on reprend les critères annoncés par Instagram, deux solutions semblent s’imposer : répondre aux intérêts de son audience et susciter l’interaction.

Connaître les intérêts de son audience

Pour connaître les intérêts de son audience, il faut avant tout connaître son audience ! En utilisant des outils de community managers pour obtenir des données démographiques sur vos abonnés (âge, sexe, location…) vous aurez un meilleur aperçu des personnes composant votre communauté.

Mesurez le succès de vos contenus, et trouvez les plus performants. Vos abonnés préfèrent –ils les jeux concours, les publications lifestyle ou celles portant sur les coulisses de votre entreprise ?

Vous pouvez ensuite identifier ceux qui, parmi vos abonnés, sont le plus influents, en analysant leurs nombres de followers, les likes, commentaires et vues générées par leurs publications (facilement réalisable avec une plateforme de relations influenceurs). Une fois ces influenceurs repérés, analysez le genre de publications et de hashtags qu’ils utilisent. Si leurs contenus sont raccords avec votre marque, votre image et votre ton, n’hésitez pas à vous en inspirer !

En effet, ces personnes qui vous suivent et sont beaucoup suivies représentent une partie de votre audience et publient des contenus que celle-ci apprécie. Une sorte de persona pour vos réseaux sociaux !

Enfin, en entretenant une veille des réseaux sociaux. Avec le service de social listening de Meltwater, vous pouvez analyser les grandes tendances qui animent votre audience, et vous en servir pour créer du contenu qui saura l’intéresser.

Découvrez la veille sur Instagram

Générer de l’engagement

Dans un précédent article nous vous présentions quelques astuces pour générer de l’engagement : les filtres et emojis à utiliser (en nous appuyant sur des études), comment employer les hashtags, la localisation des contenus…

Nous allons revenir ici sur 3 techniques encore trop peu utilisées, qui vous permettront de devenir le chouchou de vos abonnés et surtout, de créer de l’interaction.

1) Partagez le contenu de vos abonnés

Exploiter le contenu généré par ses utilisateurs permet à la fois de s’attirer leur sympathie, et de créer du bon storytelling autour de votre marque. Si un Instagrammeur publie une belle photo de votre produit, de son usage, ou liée à votre marque, partagez-la !

Après avoir demandé la permission à l’Instagrammeur en DM, publiez son contenu sur votre profil, et remerciez-le en le mentionnant dans la description. Il vous en sera sûrement reconnaissant, et cela incitera vos abonnés à créer du contenu autour de votre marque.

Côté technique, Instagram ne permet pas le partage direct du contenu, comme Twitter ou Facebook. Il existe pour cela de nombreuses applications externes comme Repost, très simples d’usage.

2) Créez des rendez-vous pour vos fans

Mettez en place un type de contenu qui sera publié de façon régulière. Par exemple, tous les jeudis, postez une nouvelle vidéo d’un chat en train de jouer avec un de vos produits (tout le monde aime les chats !).

Maintenez-y vous et au bout de quelques temps, vos fans attendront impatiemment ce rendez-vous. Vous pouvez même créer un hashtag dédié à ce contenu régulier et inciter votre communauté à l’utiliser !

3) Soyez présents pour vos abonnés

La création d’interaction ne marche pas que dans un sens, il va falloir mettre la main à la pâte !

Dans vos publications, demandez l’avis ou des conseils à vos abonnés sur un certain sujet et montrez un réel intérêt pour leurs réponses. Répondez aux commentaires laissés sous vos publications et aux messages privés que l’on envoie. Aimez et commentez les contenus de vos abonnés, et mentionnez ces derniers.

Il existe de nombreuses façons pour créer de l’engagement, le mieux est encore d’essayer et de réessayer afin de trouver ce qui marche pour votre marque et votre public.

Si avec ces quelques astuces vous arrivez à répondre aux attentes de votre audience, celle-ci interagira avec vous, vous serez plus visible dans leur fil d’actualité grâce à l’algorithme d’Instagram, alors elle interagira encore plus avec vous, vous serez encore plus visible… C’est gagné !